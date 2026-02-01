Jalen Duren lidera el resurgir de los Detroit Pistons: “Estoy aquí, no tengo límites y puedo alcanzar lo que me proponga”

Jalen Duren lidera el resurgir de los Detroit Pistons en la temporada 2025-2026 de la NBA con actuaciones destacadas (Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images)

En el inicio de la temporada 2025-2026 de la NBA, Jalen Duren se ha consolidado como la figura central que impulsa el resurgir de los Detroit Pistons, encabezando al equipo desde su puesto de pívot titular.

Sus promedios de 17,9 puntos y 10,6 rebotes por partido, junto a un porcentaje de acierto del 63%, perfilan una campaña que, según SLAM Magazine, marca la transformación de Duren en uno de los referentes de la liga.

“La mentalidad de perro es Detroit. Así se convirtió en el aura del equipo”, afirma Duren, convencido de que este espíritu define tanto su juego como la identidad del grupo.

La mentalidad competitiva de Duren imprime el característico espíritu de lucha en los Detroit Pistons (Mandatory Credit: David Reginek-Imagn Images)

El salto tras el Juego de Estrellas

La temporada actual no es un caso aislado para Duren, sino el resultado de un proceso de crecimiento que venía madurando desde el receso del Juego de Estrellas de 2025. El pívot sumó 17 dobles-dobles después de esa pausa y este año incrementó su tasa de uso hasta el 22,7%, 8 puntos por encima de su año de novato.

“Solo quería demostrar que no fue casualidad, que somos un gran equipo en ascenso”, explica Duren en diálogo con SLAM Magazine. Y agrega: “A nivel personal, quería dar el siguiente paso en mi carrera, avanzar en mi desarrollo y mostrarle a la Liga que estoy aquí, que no tengo límites y que puedo alcanzar lo que me proponga junto a mis compañeros”.

Duren detalla que su salto de nivel se apoya en trabajo duro y aprendizaje constante. “Para mí, el juego se ha ralentizado. Estoy en mi cuarto año, he jugado muchos partidos, pero todavía queda un largo camino”, comenta Duren.

“Me dediqué a ver videos, hablar con los entrenadores… J.B. Bickerstaff me transmitió su visión sobre mi progreso y eso me dio la confianza para seguir creciendo”, añade.

El coach J.B. Bickerstaff otorgó a Duren la confianza necesaria para potenciar su progreso en la presente campaña (Mandatory Credit: David Reginek-Imagn Images)

Entrenamientos personalizados y nuevos referentes

Al finalizar la temporada, Duren y el entrenador principal se aislaron en el Henry Ford Health Pistons Performance Center durante dos semanas de trabajo intensivo. “Trabajamos mucho el equilibrio, movimientos en el poste bajo, finalizaciones cerca del aro y la mecánica de tiro”, detalla Duren.

La metodología fue precisa y efectiva: en las primeras cuatro semanas del curso, Duren logró tres partidos con doble-doble y más de 30 puntos. El propio jugador atribuye este avance a su búsqueda incesante de aprendizaje, guiado por referentes como Rasheed Wallace —exjugador, leyenda de los Pistons y mentor desde la época universitaria en Memphis— y por la experiencia del asistente técnico Vitaly Potapenko.

“Algunos dicen que eran días aburridos, desglosando cada movimiento, cada reacción; repitiendo todo hasta convertirlo en instinto”, cuenta Duren, quien destaca: “Durante su época en la Liga, Potapenko era alguien especial y ahora me está transmitiendo algo de eso”.

Mentalidad y unión: el motor de los Pistons

El compromiso de Duren fue más allá de los entrenamientos habituales. Durante el último receso del Juego de Estrellas, volvió a Filadelfia para sesiones dobles con Rasheed Wallace. “Grandes entrenadores y jugadores, me gusta escuchar su perspectiva”, relata.

“Sheed me enseñó no solo el aspecto técnico, sino la manera de moverme mejor, controlar el cuerpo, ser fuerte y mantener el equilibrio en ciertas posiciones. Hubo mucho trabajo detrás”, manifiesta.

El trabajo fuera de temporada refleja la disciplina y motivación de Duren para fortalecer su carrera en el baloncesto profesional (Mandatory Credit: David Reginek-Imagn Images)

El efecto de ese esfuerzo sostenido es visible tanto en el desarrollo individual de Duren como en la mejora del colectivo de los Pistons, que registraban 28 victorias y 10 derrotas al cierre de la entrevista con SLAM Magazine.

Duren vincula este progreso a la mentalidad compartida en el vestuario y en la ciudad: “Desde el principio salí con la actitud de: vamos a por todas. El año pasado fue solo una muestra, pero quiero más; sé que mis compañeros, los entrenadores y la ciudad también quieren más. Todo se reduce a una cuestión de mentalidad”, sostiene.

La mentalidad de perro resume para Duren el motor de la transformación de los Pistons. “Solo hacemos el trabajo duro: ser pívots físicos, luchar cada balón, lanzarnos al suelo, lo que haga falta”, recuerda al mencionar cómo nació el término junto a Isaiah Stewart, Ausar Thompson, Ron Holland y Paul Reed.

La identidad se ha expandido a todo el plantel, reconocible en el ambiente del vestuario y en los rituales previos a cada partido de la NBA. “Tenemos un grupo lleno de perros —es difícil destacar solo uno o dos— y la ciudad encarna todo lo que traemos. La mentalidad de perro es Detroit, y se convirtió en la energía del equipo”, dice.

Jalen Duren destaca la actitud de ir a por todas como motor principal de la transformación de los Detroit Pistons (Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images)

Duren atribuye el buen momento a la fortaleza mental forjada en los años duros del club. “Los que estuvimos aquí durante esas temporadas aprendimos fortaleza mental y a entender la situación”, apunta Duren, que reconoce: “Estuvimos en el fondo, y cuando llegas al fondo solo puedes ir hacia arriba. Nos ayudó a unirnos, no solo a mí, sino también a mis compañeros y al cuerpo técnico”.

A diario, Duren reafirma esa dinámica de esfuerzo y compromiso. “Día tras día venimos aquí a entrenar y todos tenemos claro el objetivo. Sabemos que el resto de la Liga o del mundo quizá no nos vea como nosotros nos vemos, puede que no nos respeten o no crean en nosotros. Pero quienes entran al gimnasio y saltan a la cancha comparten la misma meta”, enfatiza en conversación con SLAM Magazine.

La confianza de Duren crece con la certeza de que toda la organización —jugadores, técnicos y personal— camina alineada en busca de un objetivo común. Para el pívot de los Pistons, esa cohesión representa la base de una nueva etapa para la franquicia.