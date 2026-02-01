Impacto en la NBA: una estrella fue suspendida por 25 partidos tras violar la política antidrogas de la liga

Paul George recibió una dura sanción (Reuters)

El alero de los Philadelphia 76ers, Paul George, recibió una suspensión de 25 partidos sin goce de sueldo tras infringir la política antidrogas de la NBA. La medida, anunciada este sábado por la liga más importante en el mundo del básquet, se produce en un momento en que el jugador promedia 16 puntos por partido y contribuye de manera significativa al rendimiento del equipo en la temporada actual.

La sanción comenzó a aplicarse con el encuentro del sábado en Filadelfia frente a los New Orleans Pelicans. El regreso de George se espera para el 25 de marzo, cuando los 76ers enfrenten en casa a los Chicago Bulls, dejando al equipo con diez partidos restantes en la fase regular. De acuerdo con un reporte de ESPN, la suspensión permitirá a la organización ahorrar más de 5 millones de dólares en pagos del impuesto de lujo, lo que dejará a la franquicia apenas un millón de dólares por encima del límite de la liga y facilitará la posibilidad de quedar exenta de ese gravamen en la semana entrante.

La sanción significará una gran pérdida de dinero para el alero, ya que George dejará de cobrar cerca de 11,7 millones de dólares de su salario anual de USD 51,7 millones, unos 469.700 dólares por cada partido que se perderáh hasta su regreso a las canchas dentro de unas seis semanas.

En una declaración enviada a ESPN, George explicó: “En los últimos años, he hablado sobre la importancia de la salud mental y, al buscar tratamiento para un problema personal, cometí el error de tomar una medicación inadecuada. Asumo toda la responsabilidad de mis acciones y me disculpo con la organización de los Sixers, mis compañeros y la afición de Filadelfia por mi mala decisión durante este proceso. Estoy concentrado en aprovechar este tiempo para asegurarme de que mi mente y mi cuerpo estén en las mejores condiciones para ayudar al equipo cuando regrese”.

Paul George podrá volver a jugar a finales de marzo (Reuters)

La ausencia de George representa un desafío para Filadelfia, que actualmente ocupa el sexto puesto de la Conferencia Este y busca consolidarse en la etapa final de la campaña regular. La combinación de Paul George, Joel Embiid y Tyrese Maxey ha sido uno de los pilares del equipo desde que se conformó hace 18 meses, con un balance positivo de más de siete puntos por cien posesiones en los 365 minutos que han compartido en cancha durante 17 partidos.

El impacto financiero de la suspensión fue analizado por Bobby Marks, especialista de ESPN, quien señaló que el ahorro en pagos de impuestos podría permitir a los 76ers realizar ajustes en la plantilla sin afectar la competitividad del grupo.

Tras la victoria ante Sacramento el jueves pasado, Joel Embiid expresó: “Obviamente, hemos estado evadiendo el impuesto los últimos dos años, así que esperamos mantener el mismo equipo. Quiero mucho a todos los chicos que están aquí. Creo que tenemos una oportunidad. No sé qué harán, pero espero que al menos hayamos tenido la oportunidad de salir a competir, porque tenemos un buen grupo de chicos en este vestuario y el ambiente es genial”, en declaraciones recogidas por ESPN.

A sus 35 años, Paul George transita su primera temporada en Philadelphia tras una carrera que lo ha llevado por equipos como los Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder y Los Angeles Clippers. A lo largo de 15 temporadas, ha sido seleccionado nueve veces al All-Star y seis al equipo All-NBA, logrando consolidarse como uno de los mejores jugadores “two-way” de la liga, gracias a su aporte tanto ofensivo como defensivo. Su promedio vitalicio asciende a 20,6 puntos y 1,7 robos por partido, cifras que lo colocan entre los referentes de su generación.

Paul George habló sobre la situación que protagonizó (AP)

La suspensión de George se vincula con el consumo de un medicamento relacionado con un tratamiento de salud mental, aspecto que el propio jugador admitió en su declaración pública. De acuerdo con la política de la NBA, este tipo de infracciones conlleva sanciones automáticas, independientemente de la intención subyacente o el uso médico de la sustancia.

La directiva de los 76ers aún no ha comunicado acciones adicionales tras la sanción, pero la expectativa en la afición y el cuerpo técnico se centra en la recuperación del jugador y el retorno de un plantel completo para encarar el tramo final de la temporada regular. La presencia de Paul George será clave para las aspiraciones de Philadelphia en los próximos playoffs, una meta que el equipo ha buscado de forma sostenida desde la llegada de su trío estelar.