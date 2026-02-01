Faustino Oro tuvo contra las cuerdas al campeón francés y cerró su destacada actuación en Países Bajos con un empate

Sucedió en el 88° Festival de Ajedrez Tata Steel

Con una gran labor ante Marc´Andria Maurizzi (18 años), el campeón francés, ex campeón mundial juvenil y N° 133 del mundo, el prodigio argentino Faustino Oro (12) cerró su actuación en Países Bajos. En la 13ª y última jornada del Torneo Challengers perteneciente al 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se llevó a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, el Messi del Ajedrez logró empatar su partida en la que estuvo dos veces a un movimiento de sumar una nueva victoria.

Después de intensas 46 jugadas de una Apertura Española, y algo más de cuatro horas de juego, el niño argentino, con piezas blancas, y la estrella del ajedrez francés, acordaron la igualdad que dejó un sabor amargo en el más joven, que enseguida comprendió que el triunfo se le había escapado de sus manos.

La partida fue un verdadero concierto de artificio; se trataba del segundo enfrentamiento entre ambos -el anterior ocurrió en Túnez, en 2025 en el que el francés se impuso merecidamente-, y Faustino salió desde el comienzo del juego en busca de la victoria. Después de 17 jugadas, la mayoría ejecutadas casi de memoria, el prodigio, nacido en el barrio San Cristóbal, en Buenos Aires, le imprimió brillo a su juego y decidió cambiar su caballo por tres peones de su rival. La apuesta era arriesgada; si conseguía mantener la iniciativa la victoria estaría cerca de sus manos, pero un descuido dejaría a su rival con clara ventaja para el final de la partida.

Por eso, a partir de ese momento, Faustino jugó con pie de plomo y pensó meticulosamente cada una de sus siguientes jugadas. Las decisiones fueron siempre las mejores pero el reloj comenzó a volverse en su mayor amenaza. Es que, al llegar al movimiento 22, le quedaban sólo 30 minutos para realizar 18 jugadas (en control reglamentario establece que cada jugador debe realizar sus primeras 40 jugadas en 120 minutos), y la posición parecía estar a punto de estallar.

Pese a que el francés Maurizzi -el 5° mejor ajedrecista de ese país, y que a edad más temprana conquistó el título de gran maestro con 14 años- estaba más cómodo con el manejo del tiempo de sus jugadas, intentó poner en apuros a Fausti, agudizando la lucha de la partida; una vez más las amenazas parecían más fuertes que la ejecución. En ese terreno la lucha se volvió táctica, y de una buena o mala combinación de jugadas dependía el futuro del juego. Y allí falló el francés. Con dos errores consecutivos en las jugadas 25 y 26, su posición se volvió inferior y el niño quedó muy cerca de la victoria. A Faustino le quedaban 20 minutos en su reloj para realizar 13 jugadas; el movimiento N°28 era decisivo, el avance de un peón le garantizaba la ganancia de una pieza del rival. Pero falló: movió el peón equivocado. Y, otra vez, la partida estaba igualada.

Siete movimientos después, al llegar a la jugada N° 35 su rival volvió a fallar. El niño contaba con sólo dos minutos para realizar cinco jugadas y alcanzar el control del tiempo. Si lo lograba luego contaría con otros 30 minutos adicionales para terminar el juego. La presión era extrema, dos casillas tenía la dama de Faustino para encontrar la continuación ganadora, pero no la descubrió o, tal vez, imaginó que había un tercer plan que tardíamente comprobó que no era el correcto. Por eso, con rapidez intercambiaron piezas, el niño ejecutó su movimiento 40 con sólo 44 segundos en el reloj. Ahora la posición era de igualdad absoluta. Repitieron tres veces la misma jugada y el empate quedó sellado. Podía sentirse orgulloso de su producción, pero su rostro denotaba el fastidio de saber que se le había escapado por muy poco la victoria.

El fastidio seguramente será pasajero porque, con el correr de las horas, el niño y su familia comprenderán que lo realizado en Países Bajos ha sido una actuación brillante. Ocupó el 6° lugar de la tabla general, con 7 puntos, producto de 4 victorias, 3 derrotas y 6 empates. Duplicó los puntos que había cosechado en 2025, en su debut en esta misma competencia. Por su labor acrecentó su Elo (sistema de puntuación para el ranking del ajedrez), en 10 puntos, pasando ahora a 2526. Con su ubicación en la tabla de posiciones superó a tres grandes maestros con Elo superior a 2600 (V. Ivic, de Serbia, 2638, Daniil Yuffa, España, 2604, y E L´ami, Países Bajos, 2634). Y si bien, en 2024 y 2025, en cada año había derrotado a un gran maestro con más de 2600 puntos, aquí en Wijk Aan Zee, venció a dos en un mismo torneo. ¡Qué más se le puede pedir a un chico de 12 años, y que juega al ajedrez desde hace poco más de cinco!

Desde el comienzo de la competencia, Faustino supo que en este torneo no encontraría la posibilidad de sumar su tercera norma de gran maestro. Si bien para ello debía sumar 7,5 puntos, aunque los hubiera alcanzado no habrían sido suficientes para ser tenido en cuenta para su tercera performance, porque el cambio reglamentario de 2022 de la FIDE establece que, de las tres normas necesarias para el otorgamiento del título, una debe realizarse en un torneo abierto y otras dos en cerrados. Fausti logró dos en competencias cerradas (el torneo de Madrid y de Buenos Aires), y la prueba de Tata Steel es considerada cerrada por ser un torneo por invitación de jugadores.

Por eso, luego de un merecido descanso, el niño y sus padres (Alejandro y Romina) seguramente planificarán lo mejor para su futuro. Si salir en la búsqueda de un Open que finalice antes del 10 de marzo próximo (fecha límite para que la conquista del título sea con Plusmarca y se convierta en el más joven ajedrecista el alcanzar esa hazaña), o seguir el calendario de actividades de 2026, que marca que entre abril y mayo Faustino competiría en algunos torneos abiertos en España. Seguramente que, desde Sudamérica, Estados Unidos y España, les llegarán las propuestas de algunos organizadores interesados en invitarlos a sus competencias, pero en definitiva serán Faustino y sus padres quienes tomarán la decisión final.

Estas fueron las posiciones finales del torneo Challengers: 1° A. Woodward (EE.UU.), 10 puntos; 2° V Ivanchuk (Ucrania), 9,5; 3° A. Suleymanli (Azerbaiyán), 9; 4° M. Maurizzi (Francia), 8; 5° B. Assaubayeba (Kazajistán), 7,5; 6os., Faustino Oro (Argentina) y C. Yip (EE.UU.), 7; 8° M. Warmerdam (Países Bajos), 6,5; 9° V. Ivic (Serbia), 6; 10° D. Yuffa (España), 5,5; 11° E. L´ami (Países Bajos), 5; 12° V. Panesar (India), 4; 13° M. Lu (China) 3,5; y 14° E. Roebers (Países Bajos), 2,5.