Tras ser buscado por River y Boca, Maher Carrizo dejará Vélez: está a un paso de firmar con un grande de Europa

Maher Carrizo continuará su carrera en Ajax de los Países Bajos (AP Photo/Gustavo Garello)

El Ajax de Ámsterdam y Vélez Sarsfield alcanzaron un acuerdo preliminar para concretar el traspaso de Maher Carrizo, joven extremo derecho argentino de 19 años, quien firmará un contrato por cuatro años y medio con el club neerlandés. Según informó De Telegraaf, el Ajax pagará 5,5 millones de euros por el 50 por ciento de los derechos del futbolista, con la opción de adquirir otro 40 por ciento en el futuro por hasta 4,5 millones de euros adicionales.

La operación, que se cerró tras intensas negociaciones, representa una de las apuestas más firmes del Ajax por talento sudamericano en el último mercado de pases. El club neerlandés superó la competencia del Midtjylland danés, que también había mostrado interés por el atacante. De acuerdo con la información publicada por AD, el acuerdo permite al Ajax sumar progresivamente porcentajes adicionales de los derechos federativos de Carrizo, en función de futuros pagos, cuotas o bonificaciones.

Maher Carrizo viajará este fin de semana a los Países Bajos para someterse al reconocimiento médico y rubricar su vínculo hasta mediados de 2030. De Telegraaf detalló que el Ajax espera la llegada del delantero para el sábado o, en su defecto, el domingo, a fin de cerrar la incorporación antes de la próxima jornada de la Eredivisie.

La transferencia de Carrizo pone fin a una etapa de especulaciones sobre el futuro del jugador, quien estuvo en la órbita de River Plate y Boca Juniors durante la ventana de fichajes. El propio futbolista expresó su deseo de emigrar a Europa, opción que terminó por concretarse tras la oferta formal del Ajax.

Maher Carrizo estaba en la órbita de River Plate y Boca Juniors, pero seguirá su carrera en Ajax (Photo by Raul BRAVO / AFP)

En lo deportivo, Carrizo se destaca por su perfil zurdo, velocidad y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno. Su desempeño en la temporada anterior con Vélez Sarsfield lo consolidó como una de las apariciones más prometedoras del fútbol argentino. En la Primera División, el delantero disputó 52 partidos, anotó 11 goles y brindó tres asistencias. Además, celebró tres títulos en 2024: la Superliga, la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina, consolidando su palmarés antes de partir al exterior.

El impacto internacional de Carrizo se reflejó también en su paso por las selecciones juveniles, donde integró el plantel sub-20 de Argentina. Ajax es uno de los equipos más populares de los Países Bajos e importantes de Europa, al ostentar un palmarés donde figuran 36 Eredivisie, 20 Copas de los Países Bajos, 9 Supercopa de los Países Bajos, dos Copas Intercontinentales, cuatro Champions Leagues, una Europa League y dos Supercopas de Europa

La salida del joven atacante se da en un momento clave para Vélez Sarsfield, que pierde a uno de sus principales valores ofensivos. El jugador abandonó la concentración del club la noche del viernes, tras figurar originalmente en la lista de convocados diseñada por Guillermo Barros Schelotto para enfrentar a Independiente por la fecha 3 del Torneo Apertura. El partido anterior, ante Talleres en el estadio José Amalfitani, marcó su última presentación con la camiseta de Vélez, episodio en el que se mostró visiblemente emocionado.

Para el Ajax, la llegada de Carrizo implica reforzar el plantel de cara a la recta final de la Eredivisie. Tras veinte jornadas, el equipo de Ámsterdam marcha tercero en la tabla con 37 puntos, detrás de PSV Eindhoven (53) y Feyenoord (39). El club neerlandés aspira a pelear por el segundo puesto, que otorga acceso directo a la próxima edición de la Champions League.

De acuerdo con De Telegraaf, el interés del Ajax se intensificó tras una conversación entre Carrizo y Jordi Cruyff, en la que el futbolista manifestó su preferencia por sumarse al club de Ámsterdam. Esta decisión inclinó la balanza a favor del equipo neerlandés, que aceleró las negociaciones y logró cerrar el acuerdo por delante de otros pretendientes.

El Ajax aguarda ahora la llegada de Carrizo para completar los procedimientos médicos y administrativos. El extremo derecho firmará su contrato en el Johan Cruyff Arena, donde será presentado oficialmente ante los medios y los aficionados.