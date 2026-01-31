Deportes

La dedicatoria especial para Juan Foyth en el partidazo que protagonizaron Osasuna y Villarreal en Pamplona

Gerard Moreno, autor de los dos tantos del Submarino Amarillo recordó al defensor argentino lesionado

Guardar

En un encuentro emotivo hasta el final, Osasuna igualó 2-2 ante el Villarreal en el estadio El Sadar por la fecha 22 de La Liga de España, ante unos 20.500 espectadores que aportaron calor a la fría tarde en Pamplona. El empate, en el cual estuvo presente Infobae, tuvo un condimento especial: la dedicatoria de Gerard Moreno, autor de los dos goles del Submarino Amarillo para su compañero Juan Foyth, el defensor argentino que sufrió ante el Real Madrid la rotura del tendón de Aquiles de su pie izquierdo.

El experimentado delantero de 33 años abrió el marcador a los 17 minutos de juego luego de convertir un penal y antes de celebrar el tanto con sus compañeros inmediatamente miró al banco de suplentes, pidió la camiseta número 8 que utiliza habitualmente Foyth y la mostró en primer plano en cámara. El gesto no pasó inadvertido y Moreno respondió tras el partido: “Para nosotros, Juan es muy importante, tanto dentro como fuera del campo en el día a día. Estoy contento de poder dedicárselo a él para que sepa que aunque no esté aquí con nosotros está muy presente. Espero que lo haya visto y se ponga contento porque es una persona que suma mucho para nosotros”.

Gerard Moreno le dedicó el
Gerard Moreno le dedicó el gol del Villarreal a su compañero lesionado Juan Foyth (Captura de video)

Más allá de la ausencia del argentino, Villarreal supo mostrar personalidad en un campo difícil, donde Osasuna suele tomar el control del juego. Luego de una infracción dentro del área contra Pape Gueye que sancionó correctamente el árbitro Ricardo De Burgo, Moreno estableció el 1-0 parcial que duró apenas tres minutos, ya que Víctor Muñoz estableció el empate con un cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Rubén García.

En el cierre del primer tiempo, los rojos dieron vuelta el marcador para desatar la locura en El Sadar. Previo a una salvada espectacular del arquero Sergio Herrera, el croata Ante Budimir definió de cabeza entrando al área luego de un centro de Jon Moncayola. Osasuna tomaba la ventaja en un duelo parejo, con grandes oportunidades para ambos equipos.

Pero cuando todo parecía estar controlado en Pamplona, llegó un córner al minuto 70 que ejecutó el marfileño Nicolas Pepé y encontró el oportunismo goleador de Gerard Moreno, quien desvió la trayectoria de la pelota con un sutil cabezazo al segundo palo de Herrera y estampó el 2-2 definitorio que dejó con un sabor amargo al Osasuna y alegres al puñado de aficionados del Villarreal que viajaron hasta Navarra.

*El resumen del empate entre Osasuna y Villarreal

Tras quedar eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey por penales ante la Real Sociedad, Osasuna había hilvanado dos triunfos ante Oviedo (3-2) y Rayo Vallecano (3-1). Sin embargo, esta tarde no pudo continuar con su buena racha ante el Submarino Amarillo, que rescató un empate en un difícil escenario.

Así las cosas, Villarreal, que sumaba cuatro derrotas en fila contando los partidos de Champions League y Liga, pudo cortar la sequía y quedó cuarto en la tabla de posiciones con 42 puntos, a tres de distancia del Atlético de Madrid, que empató 0-0 con el Levante.

LAS POSICIONES DE LA LIGA

Temas Relacionados

La LigaOsasunaVillarrealGerard MorenoJuan Foyth

Últimas Noticias

San Lorenzo venció 1-0 a Central Córdoba en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa del día

El Ciclón abrió la jornada contra el cuadro santiagueño. El día se cerrará a las 22:00 con Atlético Tucumán-Huracán y Talleres-Platense

San Lorenzo venció 1-0 a

Con Messi de titular, Inter Miami empata con Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada

Tras la derrota en Lima, el Inter Miami busca su primera victoria en Medellín. Televisa One Football

Con Messi de titular, Inter

Viajó a Arabia Saudita para asumir como DT, lo secuestraron antes de llegar y un detalle le salvó la vida: “Es una película”

Adrian Heath fue retenido por tres personas en Marruecos y la geolocalización del celular resultó una parte clave para acelerar su liberación

Viajó a Arabia Saudita para

El curioso caso de Aron Anselmino: Chelsea lo repescó, generó la furia del Borussia Dortmund y ahora lo volverían a ceder

El defensor argentino era querido en el club de la Bundesliga, pero los ingleses decidieron cortar el préstamo abruptamente. Sin embargo, ahora podrían enviarlo al Racing de Estrasburgo

El curioso caso de Aron

La tajante frase de Christian Horner sobre su futuro en la Fórmula 1 tras ser señalado como posible comprador de Alpine

El directivo británico reconoció que tiene “asuntos pendientes” en la Máxima y advirtió que en caso de volver pretende hacerlo como socio de una escudería

La tajante frase de Christian
DEPORTES
Con Messi de titular, Inter

Con Messi de titular, Inter Miami pierde con Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada

San Lorenzo venció 1-0 a Central Córdoba en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa del día

Viajó a Arabia Saudita para asumir como DT, lo secuestraron antes de llegar y un detalle le salvó la vida: “Es una película”

El curioso caso de Aron Anselmino: Chelsea lo repescó, generó la furia del Borussia Dortmund y ahora lo volverían a ceder

La tajante frase de Christian Horner sobre su futuro en la Fórmula 1 tras ser señalado como posible comprador de Alpine

TELESHOW
Zaira Nara habló de su

Zaira Nara habló de su relación con el millonario francés Robert Strom: “Chongueo de verano”

Se viralizó en las redes un pasacalles dirigido a Griselda Siciliani: “Te extraño mucho. Luciano”

Wanda Nara usó su nuevo tema para apuntar contra Mauro Icardi: “Ya me imagino”

Luego de la avioneta y el beso, Ángela Torres compartió su felicidad con Marcos Giles en redes

El fuerte enojo de Juana Repetto con una seguidora que criticó la nueva habitación de su hijo: “¿Vivís en Disney amiga?”

INFOBAE AMÉRICA

El Observatorio Cubano de Conflictos

El Observatorio Cubano de Conflictos anticipó nuevas protestas contra el régimen: “El pueblo está harto de ellos”

Ataques de tiburón en Hawái: científicos explican el pico inusual que se repite cada año

Fumar de vez en cuando no es seguro: el cigarrillo ocasional también daña el corazón y los pulmones

“El Agente Secreto” pone a Recife en el mapa: fanáticos recorren los escenarios de la película nominada al Óscar

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo