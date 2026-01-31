La dedicatoria especial para Juan Foyth en el partidazo que protagonizaron Osasuna y Villarreal en Pamplona

En un encuentro emotivo hasta el final, Osasuna igualó 2-2 ante el Villarreal en el estadio El Sadar por la fecha 22 de La Liga de España, ante unos 20.500 espectadores que aportaron calor a la fría tarde en Pamplona. El empate, en el cual estuvo presente Infobae, tuvo un condimento especial: la dedicatoria de Gerard Moreno, autor de los dos goles del Submarino Amarillo para su compañero Juan Foyth, el defensor argentino que sufrió ante el Real Madrid la rotura del tendón de Aquiles de su pie izquierdo.

El experimentado delantero de 33 años abrió el marcador a los 17 minutos de juego luego de convertir un penal y antes de celebrar el tanto con sus compañeros inmediatamente miró al banco de suplentes, pidió la camiseta número 8 que utiliza habitualmente Foyth y la mostró en primer plano en cámara. El gesto no pasó inadvertido y Moreno respondió tras el partido: “Para nosotros, Juan es muy importante, tanto dentro como fuera del campo en el día a día. Estoy contento de poder dedicárselo a él para que sepa que aunque no esté aquí con nosotros está muy presente. Espero que lo haya visto y se ponga contento porque es una persona que suma mucho para nosotros”.

Gerard Moreno le dedicó el gol del Villarreal a su compañero lesionado Juan Foyth (Captura de video)

Más allá de la ausencia del argentino, Villarreal supo mostrar personalidad en un campo difícil, donde Osasuna suele tomar el control del juego. Luego de una infracción dentro del área contra Pape Gueye que sancionó correctamente el árbitro Ricardo De Burgo, Moreno estableció el 1-0 parcial que duró apenas tres minutos, ya que Víctor Muñoz estableció el empate con un cabezazo tras un tiro libre ejecutado por Rubén García.

En el cierre del primer tiempo, los rojos dieron vuelta el marcador para desatar la locura en El Sadar. Previo a una salvada espectacular del arquero Sergio Herrera, el croata Ante Budimir definió de cabeza entrando al área luego de un centro de Jon Moncayola. Osasuna tomaba la ventaja en un duelo parejo, con grandes oportunidades para ambos equipos.

Pero cuando todo parecía estar controlado en Pamplona, llegó un córner al minuto 70 que ejecutó el marfileño Nicolas Pepé y encontró el oportunismo goleador de Gerard Moreno, quien desvió la trayectoria de la pelota con un sutil cabezazo al segundo palo de Herrera y estampó el 2-2 definitorio que dejó con un sabor amargo al Osasuna y alegres al puñado de aficionados del Villarreal que viajaron hasta Navarra.

*El resumen del empate entre Osasuna y Villarreal

Tras quedar eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey por penales ante la Real Sociedad, Osasuna había hilvanado dos triunfos ante Oviedo (3-2) y Rayo Vallecano (3-1). Sin embargo, esta tarde no pudo continuar con su buena racha ante el Submarino Amarillo, que rescató un empate en un difícil escenario.

Así las cosas, Villarreal, que sumaba cuatro derrotas en fila contando los partidos de Champions League y Liga, pudo cortar la sequía y quedó cuarto en la tabla de posiciones con 42 puntos, a tres de distancia del Atlético de Madrid, que empató 0-0 con el Levante.

