El gran gol de Enzo Fernández en el minuto 91 para darle el triunfo a Chelsea tras ir dos tantos abajo

Los Blues, que caían 0-2 ante West Ham, dieron vuelta el encuentro contra los Hammers y el mediocampista argentino fue el encargado de firmar el 3-2

En el marco de la 24ª jornada de la Premier League, Chelsea se quedó con una épica victoria por 3-2 sobre el West Ham en el tiempo de descuento. Luego de arrancar 0-2 abajo el complemento, el elenco Blue logró revertir el resultado gracias a un tanto de Enzo Fernández en el minuto 91. Esto le permitió al equipo dirigido por Liam Rosenior mantenerse dentro de la pelea por el ingreso a la próxima UEFA Champions League.

Después de un primer tiempo para el olvido en el que la visita dominó el trámite del duelo considerablemente, Chelsea reaccionó en la segunda etapa e igualó el encuentro gracias a los goles de João Pedro y Marc Cucurella. En medio de un final electrizante, la ofensiva del cuadro de Londres armó una notable jugada asociativa que terminó con la definición del volante argentino cuando ya se consumía el primero de los cinco minutos que adicionó el árbitro Anthony Taylor.

El ecuatoriano Moisés Caicedo metió un excelente pase entre líneas para habilitar al brasileño João Pedro dentro del área y romper el bloque defensivo del West Ham. El delantero optó por no rematar al arco y pasar la pelota a la zona del punto de penal, donde irrumpió Enzo Fernández y convirtió el 3-2 con un disparo de primera.

La conversión le permitió al mediocampista surgido en River Plate mantener una buena racha goleadora en el año 2026: marcó cinco goles en nueve partidos oficiales. En el grueso de toda la temporada, Enzo Fernández ya lleva once tantos —ocho por Premier League— y cuatro asistencias en 33 apariciones con el Chelsea. Vale recordar que marcó de penal en el último partido contra el Napoli por la Champions.

A pesar de que la fiesta en el Stamford Bridge terminó en lado azul, tuvieron que sufrir considerablemente el transcurso del encuentro. West Ham, que contó con la titularidad del argentino Valentín Castellanos, impuso las condiciones en el primer tiempo y se adelantó en el marcador a los seis minutos gracias al tanto de Jarrod Bowen. Luego, Crysencio Summerville aumentó la ventaja en una conversión que tuvo grandes similitudes a la de Enzo: centró al punto de penal por parte de Aaron Wan-Bissaka y definición de primera para desatar el grito de gol.

Sin embargo, Chelsea logró emparejar el trámite en el complemento. João Pedro, que ingresó en el entretiempo, cambió el duelo gracias a su tanto de cabeza en el minuto 57. El cuadro de Liam Rosenior acorraló a su rival contra su propio arco, el cual se mantuvo firme gracias a las notables intervenciones del arquero Alphonse Areola. Sin embargo, también vía aérea, Marc Cucurella estampó la igualdad parcial.

En un contexto en el que el desarrollo era abierto y ambos equipos crearon situaciones de peligro, el gol de Enzo Fernández inclinó la balanza para la victoria del Chelsea en el tiempo de descuento. Antes del pitido final la temperatura en el campo de juego se elevó después de una gresca entre los futbolistas, donde hubo varios focos de tensión. Luego de revisar la secuencia en el VAR, el árbitro principal expulsó a Jean-Clair Todibo del West Ham.

La eufórica celebración de Enzo
La eufórica celebración de Enzo Fernández al convertir el 3-2 definitivo (Foto: Reuters/David Klein)

Con este resultado, Chelsea escaló en la tabla de posiciones de la Premier League y sumó puntos importantes para mantenerse en la pelea por el ingreso a la próxima UEFA Champions League. Los blues suman 40 unidades y se ubican en la cuarta posición, únicamente por debajo del Arsenal (53), Manchester City (46) y Aston Villa (46). No obstante, el cuadro londinense puede ser superado por el Manchester United (38), que el domingo chocará contra el Fulham.

West Ham, por su parte, perdió una chance trascendental para ilusionarse en la lucha por el descenso. Los Hammers suman únicamente 20 puntos y están en la zona roja con el Burnley (15) y el Wolverhampton (8). Por encima, con un partido menos, se ubica el Nottingham Forest con 25 unidades.

Respecto al próximo partido del Chelsea, deberán afrontar el segundo partido de las semifinales de la Carabao Cup contra el Arsenal luego de perder 3-2 en la ida: jugarán el martes 3 de febrero desde las 17:00 (hora argentina).

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

Enzo FernándezChelseaPremier LeagueWest HamSelección ArgentinaJoão Pedro

