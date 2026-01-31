Brasil adoptará el VAR que usará FIFA en el Mundial 2026 y un sistema de descensos para los árbitros

El fútbol brasileño estará a la vanguardia a nivel regional con las nuevas disposiciones (Foto REUTERS/Ricardo Moraes)

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció un ambicioso programa de profesionalización del arbitraje para el período 2026- 2027, que no solo transforma de manera profunda la relación con sus árbitros, sino que posiciona a ese país a la vanguardia del arbitraje sudamericano, en sintonía directa con los estándares que impulsa la FIFA rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El plan incluye la implementación del sistema de VAR de tercera generación, el mismo que será utilizado por FIFA en el próximo Mundial, y establece un nuevo modelo basado en salarios mensuales, bonos por rendimiento, evaluaciones técnicas permanentes y un sistema de mérito que contempla ascensos y descensos de categoría.

Una inversión histórica y un cambio de paradigma

La CBF destinará aproximadamente 195 millones de reales -unos 38 millones de dólares- a este proyecto, una cifra inédita para el arbitraje regional. La inversión apunta a dejar atrás un esquema semiprofesional para avanzar hacia un arbitraje estructurado, evaluable y plenamente integrado al ecosistema del fútbol profesional.

El mensaje institucional es claro: el árbitro deja de ser un actor ocasional y pasa a ser un recurso estratégico del espectáculo deportivo.

Los árbitros brasileños serán evaluados y habrá un sistema de ascensos y descensos (Foto REUTERS/Pilar Olivares)

Ranking, mérito y descenso: el corazón del nuevo sistema

Uno de los pilares del programa será la creación de un ranking de rendimiento dinámico, actualizado después de cada jornada, que reflejará el desempeño real de los árbitros en competencia.

Según informó la CBF, al finalizar cada temporada al menos dos árbitros por función —jueces centrales, asistentes y árbitros VAR— descenderán de la categoría profesional en función de sus calificaciones, mientras que árbitros destacados de las divisiones inferiores serán promovidos.

Este esquema introduce en el arbitraje un concepto habitual en el fútbol profesional: la competencia interna permanente, basada en rendimiento y no en trayectoria.

Evaluaciones técnicas y control de calidad

Las evaluaciones estarán a cargo de una comisión técnica especializada y de observadores contratados por la CBF, quienes analizarán variables consideradas críticas por FIFA y la CONMEBOL:

• Control del juego y manejo disciplinario

• Aplicación e interpretación de las Reglas de Juego

• Rendimiento físico

• Claridad en la comunicación

• Uso adecuado y oportuno del VAR

Cada partido generará un informe individual de desempeño, con análisis detallado de las jugadas más sensibles.

La CBF decidió adoptar el VAR que se usará en el Mundial 2026 (Foto REUTERS/Pilar Olivares)

Plantel inicial y dedicación profesional

En su fase inicial, el programa abarcará a 72 árbitros profesionales, distribuidos de la siguiente manera:

• 20 árbitros centrales, 11 de ellos con escarapela FIFA

• 40 árbitros asistentes, incluidos 20 FIFA

• 12 árbitros VAR, todos FIFA

Los jueces percibirán salarios mensuales fijos, honorarios variables y bonos por desempeño, y deberán dedicarse principalmente a la actividad arbitral, aunque sin obligación de exclusividad total.

Entrenamiento, tecnología y formación continua

El nuevo modelo contempla una rutina semanal de entrenamientos, con monitoreo tecnológico, controles médicos y sanitarios, y cuatro evaluaciones anuales que incluirán pruebas físicas y simulaciones de partido.

Además, la CBF implementará un plan de capacitación mensual, con clases teóricas, evaluaciones, análisis de video y sesiones prácticas en el campo de juego, reforzando una lógica de formación permanente y corrección inmediata.

Un modelo con impacto regional

El sistema de descenso y promoción arbitral ya se aplica en federaciones como la alemana, inglesa, española y mexicana, pero su adopción por parte de Brasil marca un punto de inflexión para Sudamérica.

En el ámbito de CONMEBOL, donde históricamente conviven distintos modelos de gestión arbitral, la decisión de la CBF eleva la vara y plantea un interrogante inevitable: ¿seguirán otras federaciones el mismo camino?