Tras visitar a Messi, Scaloni se reunió con los jugadores argentinos del Atlético de Madrid: su charla con Simeone y los ausentes

La reunión de Lionel Scaloni con cuatro figuras argentinas del Atlético de Madrid

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, continuó su recorrida para visitar a los futbolistas que permanecen en el radar de la Albiceleste con vistas a la doble fecha de marzo, que está marcada en el calendario por la Finalissima con España, y el Mundial de mitad de año en Estados Unidos, México y Canadá. Luego de ver a Lionel Messi en los primeros días de 2026, ahora fue el turno de recorrer las instalaciones del Atlético de Madrid y compartir una comida con varios futbolistas, entre ellos Julián Álvarez.

El diario español Marca brindó precisiones de la asistencia de Scaloni al Cerro del Espino, centro deportivo del Colchonero ubicado en la región madrileña de Majadahonda. El Gringo mantuvo una reunión con su par del Atleti, Diego Simeone, y los colaboradores del Cholo, Gustavo López y Nelson Vivas. El periódico destacó la buena relación que une a los técnicos y el cónclave sirvió para consensuar “la mejor manera de cuidar y potenciar a sus futbolistas”.

Esto no es menor porque el cuadro capitalino jugará el clásico ante Real Madrid el 22 de marzo próximo, cinco días antes del choque contra La Furia Roja. Además, al término de la fecha FIFA, recibirá el 5 de abril al Barcelona. Todo esto se suma a que podría disputar los octavos de final de la UEFA Champions League del 10 al 18 de marzo, aunque primero deberá pasar los playoffs.

Luego de ese momento, el Gringo asistió al restaurante De María para reunirse con el arquero Juan Musso, los volantes Thiago Almada y Nicolás González y el delantero Julián Álvarez. Este local comercial mostró la intimidad de la charla con una fotografía en redes sociales, que tuvo un caluroso mensaje a los integrantes de la Albiceleste: “¡Vamos selección!”.

El encuentro entre Thiago Almada, Franco Colapinto y Bizarrap

De hecho, Almada y la Araña asistieron hace poco tiempo al lugar porque el ex Vélez fue fotografiado en compañía del piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, y Bizarrap, mientras que Álvarez dejó su autógrafo en una camiseta del Atlético de Madrid.

El establecimiento se define como “una fusión de lo mejor de la cocina argentina y los asadores españoles” y ha recibido visitas ilustres, como el número 1 del mundo del tenis, Carlos Alcaraz. Tiene cuatro establecimientos diferentes en la Comunidad de Madrid y posee platos destacados como la entraña, el ojo de bife o el asado con precios que rondan desde 32 a 38 euros (38 a 45 dólares).

La conversación incluyó la presencia de Walter Samuel, ayudante de Lionel Scaloni, y el preparador físico Luis Martin. Sin embargo, hubo dos ausentes en el encuentro. Giuliano Simeone está afectado por fiebre y anginas, síntomas que le impidieron ser titular en la derrota de su equipo 2-1 ante Bodo Glimt como local (fue suplente), mientras que Molina ingresó desde el banco. Vale destacar que el defensor fue padre hace una semana de Allegra, hija en común con su pareja Bárbara Occhiuzzi.

El cuarteto que sí dijo presente posee momentos adversos con vistas al tramo final de la temporada. Julián atraviesa una racha de nueve partidos sin convertir, Almada estuvo cerca de emigrar del Colchonero en el presente mercado de pases, González tuvo un inicio complicado de 2026 por las lesiones y Musso cuenta con la dura tarea de desbancar a un histórico del puesto, como es Jan Oblak. De hecho, el arquero es el que corre atrás de Emiliano Dibu Martínez y Gerónimo Rulli, mientras que comparte la falta de rodaje con Walter Benítez, hoy en el Crystal Palace de Inglaterra.

Atlético de Madrid volverá a jugar el sábado desde las 14:30 (hora argentina) contra Levante en condición de visitante por la fecha 22 de La Liga de España, donde marcha en la tercera colocación con 44 puntos, a 8 del líder Barcelona.

La tabla de posiciones de La Liga de España