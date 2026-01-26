El tremendo elogio de Flavio Briatore a Colapinto: cómo maduró y el dato que lo colocó a la par de Pierre Gasly en la F1

Los elogios de Flavio Briatore a Franco Colapinto

Flavio Briatore fue clave en la llegada de Franco Colapinto a Alpine el año pasado. El asesor ejecutivo del equipo francés de Fórmula 1 negoció con Williams la cesión por cinco años y le dio la oportunidad de correr a partir de la séptima fecha de la temporada anterior. Con las expectativas renovadas, el italiano mantiene intacta la fe en el piloto argentino.

En el marco de la presentación del A526, el nuevo auto del team galo el viernes pasado, Briatore brindó una rueda de prensa con medios españoles y fue consultado por Colapinto. “Le digo cosas todo el día, también fuera de la oficina. Colapinto tiene talento. Estos chicos llegan a la F1 con mucha presión, llegan muy jóvenes, hay una presión enorme para todos los novatos y Franco sufrió un poco más que el resto, pero ahora está a la par con todos. Podemos trabajar en él y por eso lo subimos al coche el año pasado", afirmó en testimonios publicados por Mundo Deportivo.

En tanto que destacó que el pilarense está a la par de su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly. "Si miras la velocidad de Colapinto en carrera es la misma que la de Pierre Gasly. La única diferencia que hay es la clasificación", agregó.

Luego amplió el panorama y explicó: “El problema de Franco Colapinto el año pasado fue la clasificación. Durante la carrera, es competitivo. Lo vimos. Estamos trabajando mucho con él, con los ingenieros, con el coche, etc".

También apuntó a la madurez que ve en el corredor bonaerense de 22 años: "Franco está cambiando mucho. Es más hombre. El año pasado era como un niño, recién llegado de La Pampa. Ahora es mucho más agresivo, mucho más fuerte. Y lo vemos todo el tiempo, veo que su madurez aumenta cada día. Está más interesado en hablar con los ingenieros. Pasa mucho tiempo en el túnel de viento. Tiene mucha disciplina. Lo vemos".

El Padrino, como se lo conoce a Briatore, destacó: “Para mí (Colapinto), es competitivo. Necesita concentrarse en la clasificación. A veces, cuando vas a la clasificación, hay demasiadas emociones y el coche no lo conduce el talento. Tienes que ir a la clasificación, relajarte y asegurarte de que tienes el talento suficiente para hacerlo bien".

El italiano de 75 años fue la cabeza de esta estructura en la época de Benetton y de Renault, con la que esos equipos lograron sendos bicampeonatos mundiales con Michael Schumacher (1994/1995) y Fernando Alonso (2005/2006), respectivamente. Regresó a la Máxima a mediados de 2024 para que Alpine sea competitivo, más allá de aquella única victoria -hasta ahora- de Esteban Ocon en Hungría 2021.

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto y dijo que alcanzó la velocidad de Pierre Gasly en carrera (REUTERS/Albert Gea)

En el ejercicio anterior tanto Gasly como Colapinto penaron con el peor auto de la categoría, que tuvo escasas evoluciones y el equipo terminó último en el Campeonato Mundial de Constructores. Briatore reconoció que focalizarse en el coche de 2026 fue para lograr ser competitivos este año: “Sí, al 100%. Al 100%“.

Y añadió: “Queremos volver a luchar por los puntos en cada carrera, luchar por el podio básicamente en cada carrera. Queremos estar ahí”. Ante la consulta de qué era para él tener un auto competitivo, indicó: “Primer coche, segundo coche, tercer coche, cuarto coche”.

Este lunes se vio la primera señal, ya que el propio Colapinto logró el tercer mejor tiempo en el inicio de los tests privados de Barcelona.

Por último, Flavio Briatore reflexionó: “Siempre que estés en los puntos eres competitivo. Cuando vas a una carrera de F1 y siempre piensas que vas a acabar entre los 8 primeros, puede ser tercero, cuarto o quinto, y luego depende de los circuitos, porque quizás hay un circuito que se adapta bien a tu coche y eres 4º, pero en otro circuito eres 6º, pero debes siempre estar entre los 8 primeros. Tienes que hacer puntos en cada carrera. Eso es ser competitivo para mí”.