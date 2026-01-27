Deportes

El jefe de Alpine destacó la labor de Colapinto en el primer día de test de la F1 y reveló la falla que tuvo el auto

Steve Nielsen analizó la labor del equipo en el arranque de las pruebas en Barcelona. Los detalles de los trabajos

Steve Nielsen dio un pantallazo del primer día de tests en Barcelona (Prensa Alpine)

La llegada de la Fórmula 1 2026 marcó el inicio de los tests privados en Barcelona, donde Alpine fue protagonista no solo por el debut de su nuevo monoplaza, el A526, sino también por la actuación de Franco Colapinto, que se destacó durante su primer contacto oficial con el equipo y acumuló valiosa experiencia para la escudería. Según explicó Steve Nielsen, jefe de equipo, la jornada se enfocó en verificar el funcionamiento integral del vehículo y en recopilar información clave para las próximas sesiones de desarrollo.

Luego de la actividad, Nielsen resaltó la planificación meticulosa detrás del trabajo en pista. “En primer lugar, felicitaciones a todo el equipo, tanto en pista como en la fábrica, por poner el coche en pista casi de inmediato en cuanto se puso verde la luz al final del Pit Lane el primer día del Shakedown. Es un verdadero testimonio de su arduo trabajo para que pudiésemos salir a pista en la primera oportunidad disponible en esta nueva era reglamentaria y para el equipo”, declaró el team-manager en el comunicado de prensa de Alpine.

Durante los ensayos, Colapinto completó 28 vueltas en la mañana y 32 en la tarde, logrando el tercer mejor registro y protagonizando una bandera roja tras la detención de su coche, que no generó preocupación en la dirección técnica. De acuerdo con el responsable del equipo, se experimentaron “algunos problemas menores" que los retrasaron, pero “son de esperar con un coche completamente nuevo”.

La jornada de tests fue el siguiente paso tras el Filming Day que Alpine realizó la semana anterior en Silverstone con Pierre Gasly al mando del A526 que estrenó el motor Mercedes. Esta vez, el protagonismo recayó en Colapinto, quien pudo volver a la pista ya dentro de un programa estructurado de pruebas. “Le tocó el turno a Franco. Al final, fue un primer día típico de una sesión de pruebas, con varios programas y comprobaciones de sistemas. En estos eventos, la tarea se centra principalmente en aprender y comprender, en lugar de apresurarse demasiado. Por eso, hoy ha sido una decisión meditada limitar algunas de nuestras sesiones de entrenamiento para garantizar que nuestros sistemas y procesos funcionen correctamente”, aseguró Nielsen.

El primer día de Franco Colapinto con el nuevo coche de la Fórmula 1

De cara a los siguientes días de actividad, el jefe de Alpine anticipó que el equipo mantendrá el enfoque en la recolección de datos, priorizando la adaptación del alcance de cada jornada según condiciones meteorológicas y necesidades del día. “Tenemos dos días más en el coche esta semana, que decidiremos en función de diversos factores, como la meteorología y las condiciones, donde… Nuestro objetivo será maximizar nuestro tiempo en pista y seguir aprendiendo más sobre todo el paquete”, concluyó.

Las lluvias de este martes en Montmeló, donde está el autódromo, hicieron que la mayoría de los equipos que giraron ayer se guarden hoy. El único que repitió fue Red Bull, con el estreno en pista de Max Verstappen. También Ferrari se presentó con la SF-26, con Charles Leclerc al volante.

Restan tres días de ensayos a puertas cerradas. La información e imágenes son producidas por la F1 o los propios equipos. El mes próximo se llevarán a cabo las pruebas oficiales de pretemporada, ya con la presencia de los medios. Serán del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin.

