“No me hagas muecas”: el tenso cruce de Eduardo Domínguez con un periodista por Marcos Rojo y la férrea defensa a Santiago Ascacibar

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, protagonizó un momento de tensión en conferencia de prensa tras la victoria por 2-1 sobre Boca Juniors, al defender con firmeza a Santiago Ascacíbar y encarar a un periodista que lo cuestionó por la situación de Marcos Rojo. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura, tuvo como trasfondo el reciente traspaso del Ruso al Xeneize y la posibilidad de un regreso del marcador central al club.

La salida de Ascacíbar rumbo a Boca Juniors generó controversia entre los hinchas de Estudiantes, quienes expresaron su descontento en redes sociales y en el estadio. Frente a estas críticas, Domínguez sostuvo una férrea defensa del mediocampista, subrayando el aporte realizado durante sus ciclos en el club y las razones personales que motivaron su decisión. “El Ruso le dio mucho al club, dos veces lo vendió, dejó mucho dinero y mucha gente se siente identificada con él. Pero hay muchos clubes más populares en el país y él sentía que tenía que dar otro paso. Ya a fin de año lo sentía, no de un día para otro”, explicó el entrenador.

El técnico recalcó que la transferencia se concretó en el último momento del mercado y que el plantel se prepara para una nueva etapa. “No se le dieron las situaciones que él creía, se dio a último momento esta situación pero nosotros sabíamos que iba a pasar”, insistió el entrenador. Al referirse al impacto en el equipo, agregó: “Nos tenemos que reconstruir como grupo. Era muy difícil en el partido anterior jugar con esas indefiniciones, hoy él ya no está y llegaron Brian Aguirre y Tomás Palacios. Cerramos el grupo y tenemos más certezas en el día a día y cómo queremos encarar el semestre. El equipo mostró la cara que quiere ser, que no se conforma y quiere seguir creciendo”.

El clima de la conferencia se tornó aún más tenso cuando un periodista partidario consultó al entrenador por la posibilidad de un regreso de Marcos Rojo, actualmente en Racing, y le cuestionó si estaba dispuesto a recibirlo en el plantel. La pregunta incomodó visiblemente a Domínguez, quien respondió con firmeza: “No vivo en La Plata, y no necesito vivir en La Plata para saber el aire que se respira y cómo piensa la gente. Espero que no me hagas muecas, porque te estoy respondiendo seriamente”.

El intercambio subió de tono cuando el periodista replicó: “Vos tenés la obligación de responder y yo de preguntar”. Ante esa frase, Domínguez mantuvo la mirada y tras soltar una tímida risa contestó: “Te contesto rápido. Primero, no me presiones. Te voy a responder y te voy a mirar. El club se manifestó muchas veces con jugadores del club y el entrenador hay decisiones que no toma, porque son jugadores nacidos del club. Si vos querés hacer una polémica con Rojo, yo no sé lo que va a pasar. Hay una postura del club, que el club siempre recibe a los ex jugadores o nacidos en el club”.

El entrenador remarcó que su función no abarca todas las decisiones institucionales y que la dirigencia tiene un rol central en estos casos. “El club está por encima del entrenador y hay una dirigencia que apuesta a abrirle la puerta a ex jugadores. No me vengas a querer presionar con que la decisión es mía”, enfatizó Domínguez durante la conferencia.

Sobre el cierre, la conferencia abordó el estado del mercado de pases del club. Consultado acerca de si el plantel está completo tras los arribos de Tiago Palacios, Brian Aguirre, Eros Mancuso y Adolfo Gaich, el técnico respondió: “Creemos que está cerrado. Después pueden aparecer situaciones que podemos aprovechar y si creemos que pueden potenciar el plantel le haremos lugar. El club tuvo una postura en este libro de pases. Y nosotros tenemos que acatar ciertas decisiones institucionales”.