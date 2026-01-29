Deportes

Morgan Riddle, la influencer y pareja de un tenista top ten del mundo que ganó más dinero que él durante el Abierto de Australia

Mientras el tenista Taylor Fritz lamentaba su caída ante Lorenzo Musetti, la creadora de contenido lograba una recaudación superior al premio deportivo de su novio estadounidense

Guardar
Morgan Riddle acumula 495 mil
Morgan Riddle acumula 495 mil seguidores en Instagram (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

El desenlace del Abierto de Australia 2026 dejó una postal poco habitual fuera de las canchas: Morgan Riddle, pareja del tenista Taylor Fritz, consiguió ingresos superiores a los del propio deportista durante el torneo. Mientras el estadounidense se despidió en los octavos de final tras caer ante el italiano Lorenzo Musetti, la influencer y creadora de contenido consolidó un éxito económico paralelo al del circuito profesional.

Antes del comienzo del certamen, de acuerdo al medio alemán Bild, Morgan Riddle compartió un comentario entre risas a Taylor Fritz: “Tienes que pasar la ronda de octavos primero, porque sino, ganaré más dinero que tú”, advirtió la influencer. La frase, que nació como una broma entre pareja, acabó por anticipar exactamente lo que sucedió en el torneo.

La eliminación de Taylor Fritz
La eliminación de Taylor Fritz en los octavos de final registró ingresos menores que su pareja (Krista Schlueter/The New York Times)

La eliminación de Fritz, noveno del mundo en el ranking ATP, en la cuarta ronda frente a Musetti, reportó un premio de aproximadamente 332 mil USD. Sin embargo, la cifra quedó por debajo de los beneficios que Riddle obtuvo en Melbourne. Según datos publicados por Bild, Riddle sumó más de 7.000 nuevos seguidores en Instagram durante el evento y alcanzó una recaudación estimada de 348 mil USD, superó así el premio económico obtenido por su pareja en la pista.

Esta diferencia se explica principalmente por su agenda de acuerdos publicitarios, colaboraciones con marcas y presencia en redes sociales. Entre las actividades recientes de la influencer estadounidense, de 28 años, figuran contratos con empresas de moda y cosmética, colaboraciones con torneos como Wimbledon y proyectos vinculados al mundo de la Fórmula 1.

La influencer supo capitalizar su
La influencer supo capitalizar su estadía en Melbourne para fortalecer su posicionamiento profesional (REUTERS/Hannah Mckay)

Durante un episodio del podcast The Squeeze, Riddle bromeó con Fritz sobre el curioso “concurso” que mantienen en cada Grand Slam. “Es casi una competencia entre nosotros quién gana más dinero durante los torneos”, comentó. También reconoció: “Él siempre me ha animado y apoyado. Así que nos convertimos en un presupuesto de doble ganancia”.

A pesar de que el tenista cuenta con una audiencia más amplia en redes sociales, con 894 mil seguidores en Instagram frente a los 495 mil de Riddle, la actividad de la influencer en el Australian Open generó un impacto comercial inmediato. En apenas dos semanas, su participación en eventos y acciones promocionales le permitieron superar los ingresos deportivos de su pareja.

La propia presencia de Riddle en los palcos del torneo fue comentada en redes y medios, especialmente tras responder públicamente a críticas sobre su aspecto físico. Lejos de afectar su proyección, estos episodios incrementaron su visibilidad y reforzaron los lazos con marcas interesadas en el alcance de su imagen. Mientras Fritz no pudo avanzar más allá de los octavos de final, la experiencia de su pareja en Melbourne remarcó el valor creciente del marketing personal y la influencia digital en el entorno del deporte de élite.

Temas Relacionados

Morgan RiddleTaylor FritzAbierto de AustraliaDeportes-Argentina

Últimas Noticias

El emotivo minuto de silencio y los conmovedores homenajes por el fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

En el encuentro por la Europa League frente al Lyon de Francia se vivió un emocionante momento por el tributo a los hinchas fallecidos

El emotivo minuto de silencio

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El Malevo se cruza al Halcón en el Guillermo Laza. A continuación, Belgrano-Tigre (19:15), Lanús-Unión (19:15), Sarmiento-Banfield (21:30) y Estudiantes de Río Cuarto-Argentinos (21:30)

Riestra recibe a Defensa y

La revolución que generó en la F1 la primera aparición del Aston Martin, la creación “extrema” de Adrian Newey

La escudería británica giró en pista por primera vez en Barcelona con Stroll al mando del AMR26. Este centró la atención por un diseño “extremo” y “agresivo”

La revolución que generó en

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

Antes de su debut en los Qualifiers 2026, el conjunto nacional deberá recorrer medio planeta para llegar a Busan, en una serie marcada por la exigencia logística y el debut absoluto de los cinco convocados

Una travesía de casi dos

Solana Sierra avanzó a semis en Filipinas y tendrá un examen de riesgo rumbo a la final

Superó a la tailandesa Tararudee en sets corridos. Su próxima rival será la colombiana Camila Osorio, que viene de vencer a una de las sensaciones del circuito femenino

Solana Sierra avanzó a semis
DEPORTES
El emotivo minuto de silencio

El emotivo minuto de silencio y los conmovedores homenajes por el fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

La revolución que generó en la F1 la primera aparición del Aston Martin, la creación “extrema” de Adrian Newey

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

Solana Sierra avanzó a semis en Filipinas y tendrá un examen de riesgo rumbo a la final

TELESHOW
Todo listo para Kidzapalooza 2026:

Todo listo para Kidzapalooza 2026: Topa, Panam y Piñón Fijo en el gran escenario infantil

Desde sus vacaciones en Brasil, Iliana Calabró compartió la primera foto de su nieto Bento

La Justicia ya investiga la amenaza a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

En medio de rumores, la China Suárez se mostró junto a Icardi y dejó un mensaje silencioso

INFOBAE AMÉRICA

Ministro ecuatoriano descartó una emergencia

Ministro ecuatoriano descartó una emergencia tras el retorno de Daniel Noboa al país y anunció nuevas operaciones de seguridad

La Policía de Brasil detuvo a un sospechoso vinculado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida cerca de San Pablo

Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos y acumula nieve de hasta 65 centímetros

Trump aseguró que Rusia suspenderá los bombardeos en Ucrania durante una semana por el frío extremo: “Putin aceptó”

Israel entregó 15 cadáveres palestinos tras recuperar el último rehén muerto en Gaza