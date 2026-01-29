Morgan Riddle, la influencer y pareja de un tenista top ten del mundo que ganó más dinero que él durante el Abierto de Australia

Morgan Riddle acumula 495 mil seguidores en Instagram (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

El desenlace del Abierto de Australia 2026 dejó una postal poco habitual fuera de las canchas: Morgan Riddle, pareja del tenista Taylor Fritz, consiguió ingresos superiores a los del propio deportista durante el torneo. Mientras el estadounidense se despidió en los octavos de final tras caer ante el italiano Lorenzo Musetti, la influencer y creadora de contenido consolidó un éxito económico paralelo al del circuito profesional.

Antes del comienzo del certamen, de acuerdo al medio alemán Bild, Morgan Riddle compartió un comentario entre risas a Taylor Fritz: “Tienes que pasar la ronda de octavos primero, porque sino, ganaré más dinero que tú”, advirtió la influencer. La frase, que nació como una broma entre pareja, acabó por anticipar exactamente lo que sucedió en el torneo.

La eliminación de Taylor Fritz en los octavos de final registró ingresos menores que su pareja (Krista Schlueter/The New York Times)

La eliminación de Fritz, noveno del mundo en el ranking ATP, en la cuarta ronda frente a Musetti, reportó un premio de aproximadamente 332 mil USD. Sin embargo, la cifra quedó por debajo de los beneficios que Riddle obtuvo en Melbourne. Según datos publicados por Bild, Riddle sumó más de 7.000 nuevos seguidores en Instagram durante el evento y alcanzó una recaudación estimada de 348 mil USD, superó así el premio económico obtenido por su pareja en la pista.

Esta diferencia se explica principalmente por su agenda de acuerdos publicitarios, colaboraciones con marcas y presencia en redes sociales. Entre las actividades recientes de la influencer estadounidense, de 28 años, figuran contratos con empresas de moda y cosmética, colaboraciones con torneos como Wimbledon y proyectos vinculados al mundo de la Fórmula 1.

La influencer supo capitalizar su estadía en Melbourne para fortalecer su posicionamiento profesional (REUTERS/Hannah Mckay)

Durante un episodio del podcast The Squeeze, Riddle bromeó con Fritz sobre el curioso “concurso” que mantienen en cada Grand Slam. “Es casi una competencia entre nosotros quién gana más dinero durante los torneos”, comentó. También reconoció: “Él siempre me ha animado y apoyado. Así que nos convertimos en un presupuesto de doble ganancia”.

A pesar de que el tenista cuenta con una audiencia más amplia en redes sociales, con 894 mil seguidores en Instagram frente a los 495 mil de Riddle, la actividad de la influencer en el Australian Open generó un impacto comercial inmediato. En apenas dos semanas, su participación en eventos y acciones promocionales le permitieron superar los ingresos deportivos de su pareja.

La propia presencia de Riddle en los palcos del torneo fue comentada en redes y medios, especialmente tras responder públicamente a críticas sobre su aspecto físico. Lejos de afectar su proyección, estos episodios incrementaron su visibilidad y reforzaron los lazos con marcas interesadas en el alcance de su imagen. Mientras Fritz no pudo avanzar más allá de los octavos de final, la experiencia de su pareja en Melbourne remarcó el valor creciente del marketing personal y la influencia digital en el entorno del deporte de élite.