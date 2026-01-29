Cómo queda el mapa de la lista de la selección argentina para el Mundial ante la baja de Juan Foyth

El momento en que Juan Foyth es retirado del campo de juego del Villarreal por una lesión en el tendón de Aquiles (@VillarrealCF)

Desconsolado, a Juan Foyth se le cayeron las lágrimas cuando los médicos del Villarreal le confirmaron lo que temía: se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en el partido que su equipo perdió 2 a 0 ante el Real Madrid el último sábado. La lesión lo dejará afuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que el tiempo de la recuperación oscilará entre los cinco y los ocho meses. Por su polifuncionalidad (puede jugar de lateral derecho, de primer central o de stopper en una línea de tres defensores), Lionel Scaloni lo llevó a Qatar 2022 y allí fue uno de los 26 futbolistas argentinos que alcanzaron la tercera estrella mundial y -por añadidura- la gloria eterna.

Ahora, a causa de esta inoportuna lesión, Foyth es la primera baja confirmada que tiene la selección argentina de cara al Mundial, en el que los campeones del mundo debutarán el 16 de junio frente a Argelia, en Kansas. Luego enfrentarán a Austria el 22 de junio, en Dallas, y cerrarán su participación en el Grupo J ante Jordania, el 27 de junio, en Dallas.

Lisandro Martínez volvió en buen nivel tras la lesión y podría meterse en la lista (Foto REUTERS/Dylan Martínez)

En la cabeza de Scaloni ya están 20 de los 26 nombres que podrá llevar a la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, que se jugará en el estadio Azteca del Distrito Federal. En ese marco, al técnico le quedan por resolver los nombres de dos o tres defensores (la cantidad dependerá de los puestos que Scaloni decida priorizar). Si son dos, las mayores chances parecen recaer en Lisandro Martínez, cada vez más afianzado en el Manchester United tras recuperarse de una rotura de ligamentos; Facundo Medina, quien puede actuar tanto de segundo central como de lateral izquierdo como reemplazante de Nicolás Tagliafico; y Valentín Barco, de muy buen presente en el Racing de Estrasburgo. Ellos tres parecen luchar por esos dos lugares vacantes, y Licha Martínez será el dueño de uno de ellos siempre y cuando siga respondiendo bien físicamente.

Por detrás de ellos aparecen Marcos Senesi y Lautaro Rivero. Germán Pezzella, que se recupera de una rotura de ligamentos, y Nehuén Pérez, en proceso de rehabilitación de la rotura del tendón de Aquiles derecho, llegarán con poco rodaje al Mundial pero en su fuero íntimo no se dan por vencidos y aguardan ansiosos sus regresos a las canchas (podrían ser en abril) para posicionarse como alternativas para Scaloni.

El entrenador de la Selección ya cuenta con un borrador con más de 50 nombres de los cuales saldrá la lista definitiva de 26, que el técnico deberá presentar ante la FIFA entre la segunda quincena de mayo y los primeros días de junio (la fecha todavía no fue oficializada por el máximo organismo del fútbol mundial).

Facundo Cambeses, arquero de Racing, pelea por un lugar en el Mundial

En el arco queda un solo casillero por completar. Emiliano Dibu Martínez y Gerónimo Rulli son “fijas” y todo parece indicar que el tercer arquero saldrá de entre Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Entre los defensores, los que irán con seguridad son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico. Y, tal como se dijo líneas arriba, Lisandro Martínez tiene un pie y medio adentro ya que comenzó a sumar rápidamente el rodaje que esperaba el cuerpo técnico tras recuperarse de la rotura de ligamentos.

Los mediocampistas que estarán en la Copa del Mundo son Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso, Thiago Almada y Nicolás González. Y hay dos de corte ofensivo y promisorio futuro que tienen muchas posibilidades de sumarse: Nicolás Paz y Franco Mastantuono.

Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez estarán entre los delanteros puros y queda una plaza más, por la que pelean José Manuel López, Joaquín Panichelli y Valentín Castellanos.

Ya no queda tiempo para más pruebas. Habrá solamente cuatro partidos antes del Mundial y uno de ellos es nada menos que una final ante España. En marzo, justamente, Argentina jugará la Finalissima ante los españoles (el 27) y un amistoso ante Qatar (el 31), en ambos casos en el estadio de Lusail, donde se consagró campeón mundial en 2022. Y entre el 1 y el 9 de junio, es decir unos días antes del comienzo del Mundial (se jugará del 11 de junio al 19 de julio), disputará otros dos amistosos, ya en los Estados Unidos y con la lista armada y seguramente presentada ante la FIFA. Los rivales podrían ser México y Honduras, y esos encuentros podrían jugarse en Las Vegas y Miami, respectivamente. Con todo, todavía falta que la AFA anuncie oficialmente la disputa de esos dos últimos encuentros.