Qué dijo el jefe de Alpine tras una nueva salida a pista de Franco Colapinto: el objetivo que tuvo y el elogio a la “sólida” sesión

Franco Colapinto volvió a sumar kilómetros con el flamante A526 (Foto: TWJB Photography // BWT Alpine Formula One Team)

La Fórmula 1 tuvo su tercer día de actividad en el Circuit de Barcelona-Catalunya y repartió la acción entre Franco Colapinto y Pierre Gasly. El argentino, que había ocupado la butaca del A526 todo el día en el estreno del lunes, volvió a tener una jornada “sólida” en los tests privados y recibió los elogios del jefe del equipo.

En total, Alpine completó 125 vueltas a lo largo de la jornada de actividad repartidas entre Colapinto (58 por la mañana) y Gasly (67 por la tarde), contabilizando en total 582 kilómetros recorridos sin reportar grandes problemáticas en el A526 creado para esta nueva era. Según los registros no oficiales que difundió el medio especializado Soy Motor, el argentino tuvo el cuarto tiempo más veloz del día aunque los equipos no salen a estas pruebas en busca de marcar registros.

Colapinto, a lo largo de 58 vueltas, firmó su mejor tiempo en 1:19.150. Mientras que el francés, por la tarde, quedó apenas por detrás con 1:19.297. Los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli (1:17.362) y George Russell (1:17:580) mostraron ya todo su potencial, ubicándose por delante del estreno del McLaren que comandó Lando Norris (1:19.672).

De todos modos, lo sobresaliente fue que el equipo no tuvo problemas de fiabilidad ni de desempeño en los nuevos componentes. “Franco ha seguido al volante esta mañana tras su primer día en el A526 el lunes. El objetivo era que Franco ganara consistencia después de que algunas de sus sesiones se vieran interrumpidas a principios de semana, por lo que ha sido bueno para él tener una sesión matinal sólida con muchas vueltas”, analizó el director técnico ejecutivo David Sánchez, según la gacetilla de prensa que difundió Alpine.

“Pierre se ha puesto al volante por la tarde para seguir familiarizándose con el nuevo coche. Después de un día lluvioso en Silverstone la semana pasada, fue beneficioso para Pierre tener una sesión en seco en buenas condiciones y ahora tiene una buena sensación con el nuevo paquete, lo que debería ser útil mientras se prepara para un día completo en el coche la próxima vez”, agregó con referencia al estreno del francés días atrás en el día de filmación y dejando en claro que la próxima salida a pista será con un día de actividad completo para Gasly.

Tras manejar el A526 por primera vez la semana pasada, Gasly debutó en Barcelona con el nuevo Alpine y elogió el trabajo hecho con Colapinto (Foto: TWJB Photography // BWT Alpine Formula One Team)

Sánchez explicó que lo que hace “único” a esta Shakedown Week es "la posibilidad de elegir los tres días en los que se quiere correr en pista“. Alpine salió al circuito el lunes, descansó el martes ante el pronóstico de lluvia que dominó Barcelona y reapareció este miércoles. Ahora deberá definir si vuelve a correr jueves o viernes: ”Esto depende de una serie de factores, entre los que destaca el tiempo, y hoy hemos seguido con el plan y hemos tenido un día de trabajo muy productivo. Con la vista puesta en el radar meteorológico, mañana por la mañana tomaremos una decisión sobre cuándo será nuestra próxima salida y esperamos continuar con el duro trabajo y el desarrollo de este proyecto 2026″.

Ante la prensa de la escudería, Gasly también dejó sus sensaciones: "Ha sido estupendo volver a pilotar esta tarde y familiarizarme con el nuevo coche. Como equipo, hoy hemos completado 125 vueltas, lo que supone un buen trabajo por parte de Franco y mía, ya que seguimos trabajando duro juntos y continuamos comprendiendo nuestro nuevo paquete“.

Y agregó: “Por mi parte, hemos dado 67 vueltas por la tarde en unas condiciones agradables y secas, lo que sin duda supone una gran diferencia con respecto a la lluvia de Silverstone la semana pasada. A todos nos llevará tiempo adaptarnos a esta generación de coches, ya que son muy diferentes. Es un buen reto y estoy deseando continuar cuando volvamos a subir al coche”.

El experimentado corredor francés aclaró que “dependerá del tiempo” si salen a pista el jueves o el viernes, pero aseguró: “Es importante seguir sumando vueltas a nuestro recuento, ya que en cada vuelta se aprende algo y es muy importante aprovechar al máximo el tiempo en pista. Veremos qué pasa y estoy contento con el esfuerzo del equipo hasta ahora en esta puesta a punto”.

De este modo, el francés tendrá a su cargo por completo el último día de actividad que elija Alpine en Barcelona, por lo que Franco recién tendrá otra oportunidad en los tests oficiales de pretemporada en Baréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero será la primera tanda (entre las 4 de la mañana y las 13hs de Argentina) y la experiencia volverá a repetirse del 18 al 20 de febrero en los mismos horarios. El detalle es que la primera semana de prueba, según los registros de F1TV, sólo tendrá transmisión de 1 hora. Por el momento, la segunda será emitida en su totalidad.