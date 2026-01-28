“No me gusta la soberbia”: la dura frase del arquero de Uruguay sobre la selección argentina y Dibu Martínez

La frase de Sergio Rochet sobre el Dibu Martínez y la selección argentina

La selección de Uruguay se prepara para afrontar el último tramo de la preparación rumbo a un Mundial 2026 que los tendrá como protagonistas de un grupo que genera gran expectativa. El arquero Sergio Rochet se transformó en una de las caras habituales del equipo, con la esperanza de sostener la titularidad para la cita que organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, brindó una entrevista en su país y una reflexión sobre su colega Emiliano Dibu Martínez y la selección argentina generó gran repercusión. “¿Qué te genera, por ejemplo, un Dibu Martínez que se pone a bailar en los penales? Sé que sos de otro tipo de personalidad, pero en sí le da resultado porque el tipo al hacer eso ha atajado una bocha de penales...”, le preguntaron desde el estudio sobre el guardametas del Aston Villa que consiguió cuatro títulos con la Albiceleste en los últimos años, incluyendo el último trofeo en el Mundial de Qatar.

“Muchos amigos y compañeros me hacen esa pregunta. Personalmente a mí no me gusta la forma de él de ser así, pero como golero la verdad que es un fenómeno. Muy buen arquero, pero a mí no me termina de cerrar por esas actitudes. Cada uno tiene su personalidad. A mí no me gusta, yo soy más perfil bajo. Sí que le dio resultado y está perfecto. Si él está cómodo así y quiere ser así...”, expresó en una entrevista con el programa uruguayo Los Mismos Locos de El Espectador Deportes.

Cuando le plantearon sobre el accionar de los jugadores argentinos tras ganar la Copa del Mundo en 2022, planteó: “Creo que esas cosas a mí no me gustan. No me gusta la soberbia. Trato como persona de ser así y a los compañeros que pueda aconsejar y estar cerca, que mantengan más o menos ese perfil, porque es nuestro perfil como uruguayos. Es lo que nos hace un poco únicos acá en Sudamérica. Preguntas en cualquier país y al uruguayo lo adoran por eso, por esa forma de ser”

Rochet apareció con la camiseta de Danubio en su país, pero rápidamente dio el salto a Europa para defender los colores del AZ Alkmaar de Países Bajos. El siguiente paso lo dio con el Sivasspor de Turquía, pero tras dos temporadas retornó a Uruguay: fue el arquero de Nacional durante cinco años y a mediados del 2023 lo fichó el Internacional de Brasil. En los últimos años también se convirtió en el propietario de los tres palos de la Celeste.

Rochet se convirtió en el duelo de los tres palos de la selección uruguaya (Foto: Reuters/Mariana Greif)

“Obviamente con expectativas. Ya estamos. El año pasado tuve varias lesiones y estaba con ganas de volver a jugar. Ahora está la fecha FIFA, quiero estar ahí, quiero estar bien. Sería mi segundo Mundial, otro sueño vivido. Ahora que salió el fixture, siempre nos han tocado grupos difíciles y sabemos que los Mundiales son partidos aparte. No sólo juega lo futbolístico sino también lo emocional. Las selecciones hoy en día están muy parejas. Vamos a tener que hacer un gran trabajo. Tenemos un gran plantel”, reflexionó sobre la Copa del Mundo que se viene y el paso que tuvo en Qatar 2022.

La selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, iniciará su camino en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita el 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego se topará con Cabo Verde (el 21 de junio también en Miami) y el 26 de junio se encontrará en Guadalajara contra España en el cierre del Grupo H.

En relación a la posible titularidad en ese certamen, el Chino planteó: “Siempre fui humilde, trabajé, no me voy a creer más que nadie. Sí quiero prepararme para estar bien y que el entrenador decida. Hay buenos arqueros, obviamente quizás a la hora de los partidos de Mundiales la experiencia pesa y yo soy uno de los más veteranos. Creo que eso juega un poco a favor, pero lo importante es que estemos bien y haya buena competencia, que todos nos elevemos en el nivel”.

Sobre la relación con Bielsa, aclaró: “Con Marcelo hablo poco, sí hablo con el entrenador de arqueros seguido. Me manda videos para ver, para mejorar cosas que hago bien u otras opciones que podría haber tomado. Siempre estamos en contacto con el entrenador, con los profes”.