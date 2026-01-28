Las repercusiones en los medios del mundo tras el anuncio de River Plate sobre el Estadio Monumental: “Proyecto faraónico

El mundo habló de la ampliación y techado del estadio Monumental

El anuncio de River Plate sobre la ampliación y techado del Estadio Monumental generó un fuerte impacto en medios internacionales, que destacaron la magnitud del proyecto y su proyección global. El club argentino confirmó que la remodelación llevará la capacidad del estadio a 101.000 espectadores y lo posicionará entre los recintos deportivos más grandes del mundo. Según información oficial, las obras comenzarán en abril y se extenderán durante tres años, con una inversión superior a los 100 millones de dólares.

La obra, que arrancará en abril, contempla la construcción de una nueva bandeja perimetral 360°, la instalación de un techo que cubrirá prácticamente la totalidad de las tribunas y la incorporación de 16.000 nuevas localidades. Una de las claves del proyecto es que todo el proceso se desarrollará bajo la premisa de mantener la operatividad habitual del club y minimizar el impacto sobre la localía.

En España, el diario Marca tituló: “River Plate anuncia techado con un fin: 16 mil localidades más. El Estadio Monumental será ahora uno de los más grandes de Sudamérica”. El medio subrayó que el estadio, que tras la reforma de 2022 había alcanzado 85 mil lugares, sumará 16 mil nuevos asientos con la obra recientemente anunciada. El diario español remarcó la relevancia de este avance en la historia de la institución y citó declaraciones del presidente Stéfano Di Carlo: “Esta es una construcción colectiva, es un sueño colectivo hecho realidad que data más de 85 años”.

Por su parte, AS describió el proyecto como “faraónico” y sin rival en el continente. En su cobertura, señaló: “El club de Núñez ha confirmado el proyecto de ampliación y techado que llevará al estadio al siguiente nivel. La previsión es alcanzar las 101.000 localidades”. El medio hizo foco en el carácter estratégico de la obra, que refuerza el vínculo entre el estadio y la selección argentina, y recordó que el Monumental será sede del Mundial 2030. “Este movimiento estratégico de River les acerca aún más a la Albiceleste”, destacó el rotativo madrileño, aludiendo al peso simbólico del estadio para el fútbol argentino.

En Italia, el diario Corriere dello Sport calificó el proyecto como “increíble” y enfatizó el volumen de la inversión: “El club argentino está dispuesto a invertir más de 100 millones de dólares para ampliar el estadio y construir la techumbre: la obra debería estar concluida en los próximos 2/3 años”. El medio ilustró su cobertura con imágenes del diseño arquitectónico y explicó que la ejecución estará a cargo de la firma alemana SBP, reconocida por su experiencia en estadios de primer nivel.

La repercusión también llegó a Francia. L’Equipe informó que el Monumental “pronto tendrá capacidad de más de 100.000 asientos” y detalló: “Para mantener su estatus legendario, el Monumental se ampliará una vez más. El estadio se renovará y pronto contará con 16.000 asientos adicionales, superando así la simbólica cifra de 100.000”. El medio resaltó que el estadio de River, inaugurado en 1938, se acercará a los mayores recintos de Europa en capacidad. “El Monumental, que alberga los partidos de la actual campeona del mundo, alternando con la Bombonera de su rival, Boca Juniors, se acercará así al Camp Nou del Barcelona, recientemente renovado y ampliado (105.000 asientos), convirtiéndolo en el estadio más grande de Europa”, indicó.

En Brasil, la revista Veja publicó: “River Plate anunció el martes 27 la ampliación y techado de su emblemático Estadio Monumental en Buenos Aires, que se convertirá en uno de los más grandes del mundo, con capacidad para 101.000 espectadores”. La nota recordó la final del Mundial de 1978 disputada en ese estadio y el papel del Monumental como sede habitual de la selección argentina. Entre los detalles técnicos, Veja recogió declaraciones de Stefano Di Carlo: “Las renovaciones, cuyo inicio está previsto para abril y una duración de tres años, incluirán una estructura perimetral de columnas que soportará una tribuna de 360 grados, añadiendo 16.000 nuevos asientos”.

Además, Veja explicó que el techo se extenderá hasta el borde del campo y cubrirá a la casi totalidad de los espectadores, y que la obra se financiará con préstamos internacionales y un nuevo contrato de patrocinio. Portales como UOL y Globo Esporte replicaron la noticia, ampliando la proyección regional del anuncio.

De acuerdo con el comunicado publicado por River Plate, el objetivo de la obra es transformar el Monumental en el segundo estadio más grande del mundo para un club de fútbol, solo superado por el estadio en Pyongyang, Corea del Norte, que tiene capacidad para 114.000 personas. El proyecto prevé la suma de 16.000 localidades, que estarán destinadas principalmente a los socios de la institución y se distribuirán en una bandeja que rodeará el estadio por completo. El nuevo techo protegerá casi la totalidad de las tribunas, lo que elevará los estándares de confort y modernización del recinto.

La ejecución estará a cargo de Schlaich Bergermann Partner (SBP), empresa responsable de la ingeniería de techos en estadios como el Allianz Arena, el Maracaná, el Santiago Bernabéu y el Tottenham Hotspur Stadium. El financiamiento combinará un crédito internacional y un acuerdo comercial que incluye la venta de los derechos de naming por una década. El cronograma estipula que, durante los tres años de obra, River Plate seguirá utilizando el Monumental como local, con impacto mínimo en la programación de partidos oficiales.

El anuncio posiciona al Monumental como el recinto de mayor capacidad en Argentina y uno de los principales de Sudamérica y el mundo. La cobertura internacional coincidió en destacar la escala de la obra y su significado para el fútbol argentino. Marca subrayó: “Esta ampliación, convertirá al Estadio Monumental no solo en el recinto deportivo más grande de Argentina, superando por mucho a su rival de toda la vida, Boca Juniors, pues su estadio (La Bombonera), tiene capacidad para 57 mil aficionados y además se convertirá en uno de los más grandes de todo el continente”.

La proyección global del estadio se vincula a la elección de Buenos Aires como sede del Mundial 2030, evento para el cual el Monumental será escenario principal. Como expresó Stefano Di Carlo en el video institucional: “Es un día histórico, que tiene antecedentes, que tiene un recorrido, que tiene que ver con un proceso histórico. Esta es una construcción colectiva, un sueño colectivo hecho realidad, que data de más de ochenta y cinco años”.