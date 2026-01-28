El duro accidente que sufrió Randal Kolo Muani en su Ferrari a horas de disputar un partido clave por la Champions League

El delantero resultó ileso

La previa del encuentro entre el Tottenham Hotspur y el Eintracht Frankfurt por la Champions League se vio marcada por un incidente fuera de las canchas. Randal Kolo Muani y Wilson Odobert, delanteros franceses del club inglés, protagonizaron un accidente automovilístico en la autopista M25 de Hertfordshire mientras se dirigían al aeropuerto de Stansted tras un entrenamiento. La situación generó alarma en el entorno del equipo debido a la magnitud de los daños materiales, aunque ambos futbolistas resultaron ilesos.

Según informó el Watford Observer, el percance ocurrió luego de que un neumático del Ferrari conducido por Kolo Muani reventara, lo que provocó que el vehículo sufriera serios daños en la parte delantera. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron la ventanilla rota, el airbag activado y a los jugadores fuera del automóvil recibiendo asistencia, lo que permitió descartar lesiones físicas graves.

Wilson Odobert viajaba en otro auto detrás de su compañero y fue testigo directo del accidente. El delantero se detuvo para comprobar el estado de Kolo Muani y aseguró que ambos se encontraban en buen estado. El hecho se produjo en una zona donde poco antes se había registrado otro siniestro, lo que obligó a cortar parte del tráfico y complicó la circulación entre las salidas 24 y 25 de la M25, según detalló el Watford Observer.

El entrenador del Tottenham Hotspur, Thomas Frank, abordó la situación durante la rueda de prensa previa al partido europeo. El técnico danés restó dramatismo al incidente y destacó la integridad física de sus dirigidos: “Kolo Muani y Wilson Odobert se encuentran bien. Lamentablemente, se vieron implicados en un pequeño accidente de tráfico. Fue un reventón de neumático”, explicó Frank.

A pesar del susto y de los daños materiales, el entrenador confirmó que ambos jugadores estarían disponibles para el encuentro ante el Eintracht Frankfurt. “Todos los involucrados están bien. Viajarán un poco más tarde esta noche”, afirmó, transmitiendo tranquilidad tanto al club como a la afición de los Spurs. El equipo viajó a Alemania sin los dos futbolistas, quienes se sumarían a la concentración horas después.

El accidente se produjo en un contexto de máxima tensión para el Tottenham Hotspur, que disputa su clasificación a los octavos de final de la Champions League. El club londinense ocupa la quinta posición del grupo con 14 puntos, y una victoria en tierras alemanas podría asegurarles el pase a la siguiente ronda, según informó Watford Observer.

En la misma conferencia de prensa, Thomas Frank abordó otros problemas que afectan a la plantilla. El técnico confirmó la baja de Pedro Porro por cuatro semanas debido a una lesión en el tendón, sufrida durante el partido ante el Burnley. Además, el defensor Micky van de Ven tampoco viajó por una molestia física, aunque Frank aclaró que “es un problema menor” y que el jugador cuenta con “grandes posibilidades” de estar disponible para el próximo encuentro de la Premier League frente al Manchester City.

El partido ante el Eintracht Frankfurt cobra aún más importancia para el Tottenham, no solo por la oportunidad de asegurar su clasificación, sino también por la necesidad de sobreponerse a las bajas y a las situaciones imprevistas fuera del campo. Hasta el momento, el equipo inglés ocupa la quinta posición y debe ganar para depender de sí mismo en la clasificación directa a octavos de final.