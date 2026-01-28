Deportes

El cambio de último momento que realizó Frana en el equipo argentino de Copa Davis para enfrentar a Corea del Sur

Andrés Molteni no llegará a la serie debido a un problema en el hombro y su reemplazante será Juan Pablo Ficovich. El conjunto nacional tendrá a cinco debutantes para la llave que se disputará del 6 al 8 de febrero

Andrés Molteni (izquierda) quedó afuera
Andrés Molteni (izquierda) quedó afuera de la convocatoria (Fuente: REUTERS/Alessandro Garofalo)

En la antesala de la visita a Corea del Sur, el equipo argentino de Copa Davis sufrió un nuevo contratiempo: Andrés Molteni quedó desafectado por una lesión en el hombro y será reemplazado por Juan Pablo Ficovich, por lo que el capitán Javier Frana afrontará la serie con cinco jugadores debutantes en la competencia.

“Es una lástima para mí no poder estar, porque tenía muchas ganas. Representar a la Argentina siempre es un orgullo”, dijo Molto, de 37 años y número 25 de la clasificación mundial de dobles.

Y amplió: “Arrastro un dolor en el hombro desde la pretemporada que me molesta continuamente y no se termina de ir. Necesito estas semanas para hacer un tratamiento más fuerte. Esperé hasta último momento porque quería ir, pero decidimos con mi equipo que no tenía mucho sentido”.

Habitual integrante del equipo nacional en la especialidad de dobles y compañero de Horacio Zeballos y Máximo González en distintas convocatorias, Molteni profundizó sobre los motivos de su decisión: “No me parecía bien ir sin estar al 100%. No se lo merece el equipo y tampoco quiero dejar esa imagen. Es preferible que vaya otro de los chicos que esté pleno físicamente, que pueda disfrutar lo que es jugar una Copa Davis y compartir la semana con el cuerpo técnico”.

Antes de bajarse, el doblista también dejó un mensaje para el plantel que viajará a Busan, integrado por Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Federico Gómez, Juan Pablo Ficovich y Guido Andreozzi. “Todos cuentan con mucha experiencia. Les diría que lo disfruten y que hagan lo que hacen en el circuito. Si están ahí es por algo. Que jueguen sueltos, que desde acá los vamos a estar apoyando”, señaló.

El reemplazante de Molteni será Juan Pablo Ficovich, de 29 años, oriundo de Berazategui y actualmente ubicado en el puesto 161 del ranking ATP, con un mejor registro histórico de 125, alcanzado en 2023. Suma 13 títulos profesionales en singles, tres de ellos en el ATP Challenger Tour, además de cuatro coronaciones en dobles. Su temporada 2026 comenzó en el Australian Open, donde fue eliminado en la primera ronda de la clasificación.

Juan Pablo Ficovich recibió la
Juan Pablo Ficovich recibió la convocatoria para sumarse al equipo nacional (Fuente: Reuters)

“Esta convocatoria es una alegría inmensa, un sueño. De chico iba siempre a Parque Roca y hoy poder representar a Argentina en la Davis es una locura”, expresó Ficovich. “Me agarró de sorpresa porque estaba jugando el Challenger de Concepción. Trataré de aportar desde donde me toque”, agregó.

La delegación argentina partirá el viernes 30 a las 21:30 y arribará a Busan el domingo 1° de febrero a las 19:30 (hora local). En ese vuelo viajarán el cuerpo técnico encabezado por Frana, junto con Ficovich y Andreozzi. Tirante se sumará desde Baréin, donde disputa el Challenger 125 de Manama; Gómez lo hará desde Vietnam, tras competir en el Challenger 50 de Phan Thiet; y Trungelliti llegará desde Europa, donde reside.

Los entrenamientos en suelo coreano comenzarán el lunes 2, de cara al debut del viernes 6, desde las 23:00 de la Argentina. La serie, que definirá el pase a la segunda ronda de los Qualifiers 2026, se extenderá hasta la madrugada del domingo. Todos los encuentros serán televisados por TyC Sports y DSports.

