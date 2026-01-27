La mansión que Sergio Busquets le vendió a una estrella de la NHL tras su partida del Inter Miami

Sergio Busquets, ex jugador del Inter Miami CF, concretó la transferencia de su propiedad a Sam Reinhart, estrella de los Florida Panthers, por un monto de 9 millones de dólares (Crédito: South Florida Business Journal)

La venta de una exclusiva mansión en Sea Ranch Lakes reunió a dos figuras del deporte de Florida, según informó el South Florida Business Journal. Sergio Busquets, ex jugador del Inter Miami CF, concretó la transferencia de su propiedad a Sam Reinhart, estrella de los Florida Panthers, por un monto de 9 millones de dólares. El acuerdo se produjo poco tiempo después de que ambos deportistas celebraran títulos con sus respectivos equipos en el sur de Florida.

De acuerdo con el medio especializado, la operación inmobiliaria implicó la venta de una residencia de 712 metros cuadrados ubicada sobre el lago en 7 Seneca Road, dentro de la exclusiva zona de Sea Ranch Lakes. La transacción se realizó a través de BUGA USA LLC, sociedad gestionada por Busquets, y la compradora fue la familia Reinhart, compuesta por el atacante canadiense de hockey y su esposa, Jessica Jewell. El registro público muestra que Wells Fargo Bank otorgó una hipoteca de 5.4 millones de dólares a los nuevos propietarios.

La gestión de la venta estuvo a cargo de Veroushka Volkert, representante de One Sotheby’s International Realty, mientras que Betsy Rauch de VG Luxury Properties Realty asesoró a los compradores. El precio fijado estableció un valor de 1169 dólares por metro cuadrado, según la información de South Florida Business Journal. La vivienda había sido adquirida por última vez en 2023, el año en que fue construida, por 8.67 millones de dólares, lo que representa una leve revalorización en el corto plazo.

La mansión se asienta sobre un terreno de 14775 pies cuadrados (aproximadamente 1372 metros cuadrados) y cuenta con siete dormitorios, seis baños completos, una cocina, un balcón y una piscina. Además, su ubicación junto al lago incrementa el atractivo de la propiedad en el competitivo mercado inmobiliario de Broward.

Sergio Busquets nació en España y desarrolló la mayor parte de su carrera como mediocampista defensivo en el Barcelona, donde consiguió 33 trofeos, incluyendo nueve títulos de La Liga y siete Copas del Rey. El futbolista se incorporó al Inter Miami en 2023 y tuvo un rol relevante en la obtención de la Copa MLS en 2025 junto a su compañero y amigo Lionel Messi. Posteriormente, Busquets decidió retirarse del fútbol profesional.

Por su parte, Sam Reinhart fue pieza clave en las conquistas de la Stanley Cup por parte de los Florida Panthers en 2024 y 2025. El delantero, originario de Columbia Británica, Canadá, fue elegido originalmente por los Buffalo Sabres en 2014 y traspasado a los Panthers en 2021. Entre sus logros destaca haber convertido el gol del triunfo en el séptimo partido de la final de la Stanley Cup 2024, hecho que derivó en la renovación de su contrato con la franquicia por ocho años y 69 millones de dólares. Además, durante la final de 2025, anotó cuatro goles en el sexto partido que definió la serie.

A nivel internacional, Reinhart integró la selección de Canadá en distintos torneos y aparece en la preselección para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Los registros del condado consultados por el medio señalan que el deportista continúa siendo titular de otra propiedad situada en 2221 N.E. 19th Street, Fort Lauderdale.

La transacción entre Busquets y Reinhart refleja el creciente interés de atletas de elite por invertir en el mercado residencial de lujo del sur de Florida, en un contexto marcado por la presencia de figuras internacionales en equipos locales y el dinamismo de los precios inmobiliario.

