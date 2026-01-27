Deportes

Él era su fan, se enamoraron cuando le pidió una foto y ahora anunciaron la llegada de su hijo: la historia de amor de una leyenda del tenis

“Nuestro pequeño milagro”, escribió Garbiñe Muguruza, una de las figuras del deporte español, por la llegada de su bebé tras contraer matrimonio con Arthur Borges

La pareja durante su casamiento
Garbiñe Muguruza, leyenda del tenis español, encontró un nuevo destino cuando la raqueta quedó en silencio. En 2021, bajo la luz dorada del Central Park de Nueva York y el bullicio lejano del US Open, un encuentro fortuito selló su suerte: Arthur Borges, admirador y testigo anónimo, se acercó para desearle suerte y le pidió una foto.

Fue allí, en la ciudad que nunca duerme, donde el azar tejió la primera hebra de una historia que, tres años después, tomaría forma de promesa en Marbella, bajo el cielo luminoso de octubre de 2024, y que ahora celebra la llegada de su primer hijo.

El amor, que nació como un destello, se convirtió en certeza. “Supe que me casaría con él incluso antes de que me lo propusiera. Cuando nos conocimos, fue amor a primera vista y muy pronto nos dimos cuenta de que éramos la pareja ideal”, confesó Muguruza a la revista HOLA!, mientras evocaba los vestidos de la edad dorada de Hollywood del esplendor de Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor.

Marcos Borges Muguruza
“Salgo y me lo encuentro en la calle de repente, se da vuelta y me dice ‘buena suerte en el US Open’. Me quedé pensando ‘guau, es tan guapo’”, recordó la tenista sobre el episodio en el que Arthur le pidió una foto, el cual dio comienzo a un verdadero cuento de hadas.

El evento nupcial, cubierto en exclusiva por las revistas ¡Hola! y Vogue España, contó con la asistencia de figuras relevantes para la carrera de Muguruza, como Conchita Martínez, su ex entrenadora, y Carla Suárez Navarro, ex compañera en dobles. Más de 90 personas presenciaron los votos matrimoniales, ofrecidos en una ceremonia en cuatro idiomas: español, inglés, sueco y finlandés, un reflejo del entorno global que rodea a la tenista.

Durante la celebración, Muguruza vistió dos diseños de Pronovias. Para la ceremonia religiosa eligió un vestido inspirado en el viejo Hollywood, con una cola de dos metros y un tocado de red. Más tarde, para la recepción, optó por un modelo flapper con flecos de cristal y una gran flor bordada en el hombro, evidenciando su vínculo con la moda. El enlace tuvo un carácter exclusivo y la atención al detalle en el atuendo nupcial fue destacado por varias publicaciones.

El sábado 20 de abril
El sábado 20 de abril del 2024, Muguruza anunció su retiro del tenis a los 30 años (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

El vínculo entre la campeona de Wimbledon y Roland Garros y Borges representa la segunda boda para el finlandés de origen canario, quien se casó en 2018 con la patinadora finlandesa Kiira Korpi y finalizó ese matrimonio en 2021.

Borges cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y dirige actualmente la firma Made to Measure de Tom Ford para Norteamérica, tras una etapa como modelo de marcas como Armani, Zegna y Hugo Boss. “Me gustó mucho que fuera de otro mundo, pertenece al mundo de la moda y el lujo. No forma parte del tenis y para mí fue algo importante, que no todo sea tenis en mi vida”, declaró Muguruza a la hora de dar detalles sobre su relación.

Nacida el 8 de octubre de 1993 en Guatire, Venezuela, Garbiñe Muguruza Blanco representó a España en los principales escenarios: el circuito de la WTA, la Copa Federación y los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. En el ámbito individual, conquistó dos Grand Slam —Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017—, fue finalista en Wimbledon 2015 y en el Abierto de Australia 2020, sumó siete títulos adicionales de la WTA y se consagró campeona del WTA Finals 2021.

La española Garbiñe Muguruza celebra
La española Garbiñe Muguruza celebra con el trofeo de campeona del torneo de la Akron WTA Finals, en Guadalajara (México) (EFE/Francisco Guasco)

En 2017, alcanzó el primer lugar del ranking mundial y recibió los reconocimientos de Jugadora del Año en los galardones WTA e ITF, además de figurar como nominada a Deportista del Año en los Premios Laureus.

Ya lejos de la exigencia de los estadios, Muguruza abrazó la calma y los nuevos desafíos. El retiro en 2024, cuando tenía 30 años, no fue un final, sino un umbral: la maternidad la esperaba con los brazos abiertos. El nacimiento de Marcos Borges Muguruza, anunciado al mundo esta semana, selló el inicio de una nueva etapa.

“Nuestro pequeño milagro. Marcos Borges Muguruza tiene una semana de vida”, escribió la ex número uno en Instagram, rodeada de mensajes de afecto y alegría. Más de 20 mil corazones celebraron la llegada del niño, testigos virtuales de una felicidad serena y compartida.

