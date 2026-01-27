Ángel Romero reveló detalles de su llegada a Boca Juniors: cómo lo convenció Riquelme y el rol clave de su hermano Óscar

Ángel Romero habló de su llegada a Boca Juniors

Boca Juniors confirmó la incorporación de Ángel Romero como primer refuerzo en este 2026. Antes de partir rumbo a Buenos Aires, el delantero paraguayo de 33 años se desvinculó del Corinthians de Brasil y llegará como agente libre al club que preside Juan Román Riquelme, quien fue clave para plasmar la contratación.

“Se dio la salida del Corinthians. Tuvimos algunas opciones y cerramos con un equipo grande y con grandeza. Tengo a toda la familia acá y espero adaptarme lo más rápido posible al mundo Boca y hacer mi trabajo lo mejor posible”, contó el punta guaraní en testimonios publicados por ESPN.

El mellizo reveló cómo fue la gestión de Riquelme para que pueda sumarse al equipo xeneize: “Fue todo muy fácil porque viniendo de Román y de Boca, seduce mucho al jugador". En la negociación hubo una intervención de su hermano, Óscar, quien jugó en el club entre 2022 y 2023: “También estuve hablando con Óscar y en realidad, Román lo llamó a él para preguntar por mi situación. Cerramos rápido, obviamente que después se demora un poco por el tema de los papeles, pero muy contento de poder recibir ese llamado y ahora hacerme la revisión".

En tanto que también confirmó el plazo de su vínculo: “Si se da todo lo pensamos firmaré. Será por un año y con opción a otro más”. Ángel viene de jugar en el Corinthians, donde marcó 62 goles y brindó 29 asistencias en 363 partidos, sumando sus dos etapas en el Timao (2014/2018 y 2023/2025), donde viene de ganar la Copa de Brasil.

Ángel Romero marcó 62 goles en 363 partidos con el Corinthians (REUTERS/Carla Carniel)

El atacante está motivado por vestir la casaca azul y oro. “Voy a ir a hacer mi trabajo y ya estoy grande. Tengo 33 años (04/07/1992) y mucha experiencia. Estuve en un club muy popular como lo fue el Corinthians, donde se habla del club durante las 24 horas y ahora me toca estar en un club muy popular, uno de los más grandes del mundo”, reconoció.

Ángel Romero es consciente de lo que le espera en la Ribera, por eso anticipó: “La presión que tiene Boca siempre es al máximo. Hay que estar al 100 % y debo ponerme bien físicamente. Estuve casi un mes parado después de la Copa de Brasil que tuvimos con Corinthians. Físicamente estoy bien, pero es diferente entrenar separado que hacerlo en grupo. Me falta el ritmo de juego. Hay partidos seguidos y entre semana. Deberé ponerme a punto y estar a la altura de Boca, que siempre tiene desafíos y pelea por grandes cosas”.

Además, contó que conversó con el entrenador de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, que también dirigió a Boca Juniors en 2019: “Hablé con Gustavo. Me contó cómo es el mundo Boca porque ya pasó por esa situación. Estoy contento de poder tener ese llamado de Gustavo, ya que él siempre está en contacto con todos los seleccionados y con todo lo que pasa con nuestra carrera”. El combinado albirrojo jugará el próximo Mundial.

Ángel Romero se hará la revisión médica y luego quedará a las órdenes del DT Claudio Úbeda. Deberá ponerse a punto en lo físico y esperará con ansias su debut en Boca Juniors, que arrancó ganando en el Torneo Apertura y este año volverá a la Copa Libertadores.