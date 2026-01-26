La sorprendente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors

El desarrollo de las negociaciones entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por el pase de Santiago Ascacíbar generó expectativa en el mercado de pases. En medio de ese clima, el exfutbolista Oscar Ruggeri manifestó su opinión sobre el traspaso. “Ascacíbar a Boca es el mejor pase del mercado”, sentenció el Cabezón en el programa F90 de ESPN, donde es panelista.

La directiva de Boca Juniors envió en las últimas horas una oferta formal para adquirir la totalidad del fichaje del mediocampista. Desde el club de La Plata, los dirigentes consideraron la posibilidad de sumar al delantero Brian Aguirre como parte de la negociación, una alternativa que cuenta con la aprobación del técnico Eduardo Domínguez. La posible salida de Edwin Cetré rumbo a Paranaense abrió la puerta para la llegada de refuerzos en el ataque platense.

Por su parte, el volante José Sosa se refirió ante el posible traspaso de su compañero. “Hablé poco con el ‘Ruso’, porque en este tiempo cada uno usa el entrenamiento de diferentes maneras. Como todos saben, hay conversaciones y hay que ser cuidadoso con lo que se dice hasta que no esté oficializado. Él sabrá lo que tiene que hacer, esperando tranquilo hasta que se definan las cosas”, manifestó Sosa en diálogo con ESPN.

Aunque Estudiantes estableció una valuación cercana a los USD 7 millones por el pase, los detalles económicos no se hicieron públicos y desde Boca aclararon que la propuesta no incluye la cesión de porcentajes de jugadores. La posibilidad de incluir futbolistas como Aguirre surge de la necesidad de reforzar el ataque tras la inminente salida de Cetré.

En las próximas horas se definirá el futuro de Santiago Ascacíbar (REUTERS/Rodrigo Valle)

El propio Ascacíbar fue titular en el reciente empate frente a Independiente por el Torneo Apertura 2026. Al abandonar el estadio, el mediocampista mostró gestos que la prensa interpretó como una posible despedida. Las conversaciones entre ambos clubes avanzaron de forma positiva durante el último fin de semana. Solo resta el cierre definitivo entre las instituciones. El mediocampista, de 28 años, podría firmar su vínculo y sumarse a los entrenamientos en cuestión de horas.

De concretarse el acuerdo, Ascacíbar firmará un contrato de largo plazo y quedará a disposición del cuerpo técnico de Boca Juniors antes del duelo ante su exclub por la segunda fecha del campeonato. El jugador, que también fue sondeado por River Plate y por equipos internacionales como Tigres de México, atraviesa el tramo final de una negociación que, según Ruggeri, podría convertirse en el movimiento más relevante del actual mercado.

Boca Juniors inició su semestre de manera oficial con un triunfo 1-0 de local ante Riestra. Aunque el conjunto de Claudio Úbeda atraviesa varias bajas por lesión: Milton Giménez (pubalgia), Edinson Cavani (lumbalgia), Carlos Palacios (sinovitis en su rodilla derecha), Rodrigo Battaglia (tendón de Aquiles) y Miguel Merentiel con una lesión muscular, y sumó en las últimas horas la distensión de Alan Velasco.