Francisco Cerúndolo va por el golpe ante Alexander Zverev en el Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

Comienza la segunda semana del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, con la presencia de Francisco Cerúndolo, que enfrentará al alemán Alexander Zverev por los octavos de final. El partido se podrá ver por ESPN y a través de la plataforma de streaming Disney Plus: el encuentro está previsto para la madrugada de este domingo 25 de enero en el cuarto turno de la cancha John Cain Arena, no antes de las 3:00 de la mañana (hora argentina).
Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 21 del ranking mundial, alcanzó por primera vez la cuarta ronda del Abierto de Australia. El porteño buscará meterse entre los ocho mejores de un major, tras sus eliminaciones en Roland Garros 2023 y 2024.
El porteño de 27 años llega al duelo ante el alemán con tres triunfos sin ceder sets en Melbourne Park, tras superar al chino Zhizhen Zhang (36°), al bosnio Damir Dzumhur (66°) y al ruso Andrey Rublev (15°). En tanto, Zverev (3°) hizo lo propio frente al canadiense Gabriel Diallo (41°), al francés Alexandre Muller (52°) y al británico Cameron Norrie (27°), aunque todas sus victorias fueron en cuatro parciales.
El historial entre ambos registra cinco enfrentamientos, con tres triunfos para Cerúndolo y dos para el jugador nacido en Hamburgo. El argentino se impuso en los Masters 1000 de Madrid 2024 y 2025 y también en el Argentina Open 2025. Las dos victorias más recientes quedaron en manos de Zverev: el cruce disputado en Canadá y el duelo correspondiente a los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2025.
En la previa al duelo, el albiceleste comentó: "Me tengo mucha fe para lo que venga. Me tengo confianza, sé que estoy jugando muy bien. Vengo haciendo un gran torneo, confiando en mi tenis y haciendo un gran trabajo con mi equipo. Voy a ir por más, no me voy a conformar con octavos de final acá por más que sea mi primera vez. Soy una persona y un jugador que siempre busca más. Voy a salir con todo en busca de los cuartos de final".
Y Admitió: "Hace varios años que capaz a ningún top le gusta enfrentarse en mi camino. Tengo muchas victorias a top 10, también a top 20. No me pude meter en ese grupo todavía por cuestiones técnicas, mentales y de inconsistencia".
Al respecto, Zverev sostuvo: “Las dos últimas veces que hemos jugado conseguí ganarle, todas ellas en canchas duras. Espero conseguir una más, pero la verdad es que es un rival difícil para mí. Tiene una derecha que me incomoda mucho porque es muy potente y con gran efecto liftado"
Triunfos de Cerúndolo ante Top 10
2025
• Francisco Cerúndolo vs Alexander Zverev | Madrid Masters
• Francisco Cerúndolo vs Casper Ruud | Miami Masters
• Francisco Cerúndolo vs Alex de Minaur | Indian Wells Masters
• Francisco Cerúndolo vs Alexander Zverev | Buenos Aires
2024
• Francisco Cerúndolo vs Andrey Rublev | Paris Masters
• Francisco Cerúndolo vs Casper Ruud | Laver Cup
• Francisco Cerúndolo vs Andrey Rublev | Umag
• Francisco Cerúndolo vs Alexander Zverev | Madrid Masters
2023
• Francisco Cerúndolo vs Casper Ruud | Paris Masters
• Francisco Cerúndolo vs Taylor Fritz | Roland Garros
• Francisco Cerúndolo vs Jannik Sinner | Rome Masters
• Francisco Cerúndolo vs Casper Ruud | Barcelona
• Francisco Cerúndolo vs Felix Auger-Aliassime | Miami Masters
2022
• Francisco Cerúndolo vs Andrey Rublev | Hamburg
• Francisco Cerúndolo vs Casper Ruud | Bastad
Derrotas de Cerúndolo ante Top 10
2025
• Alexander Zverev – Francisco Cerúndolo | Davis Cup Finals
• Jannik Sinner – Francisco Cerúndolo | Paris Masters
• Carlos Alcaraz – Francisco Cerúndolo | Laver Cup
• Alexander Zverev – Francisco Cerúndolo | Canada Masters
• Jannik Sinner – Francisco Cerúndolo | Rome Masters
• Carlos Alcaraz – Francisco Cerúndolo | Monte Carlo Masters
• Carlos Alcaraz – Francisco Cerúndolo | Indian Wells Masters
• Alex de Minaur – Francisco Cerúndolo | Australian Open
2024
• Casper Ruud – Francisco Cerúndolo | Paris Olympic Games
• Carlos Alcaraz – Francisco Cerúndolo | Queen’s Club
• Novak Djokovic – Francisco Cerúndolo | Roland Garros
2023
• Andrey Rublev – Francisco Cerúndolo | Bastad
• Holger Rune – Francisco Cerúndolo | Roland Garros
• Casper Ruud – Francisco Cerúndolo | Rome Masters
• Felix Auger-Aliassime – Francisco Cerúndolo | Indian Wells Masters
• Felix Auger-Aliassime – Francisco Cerúndolo | Australian Open
2022
• Hubert Hurkacz – Francisco Cerúndolo | Astana
• Rafael Nadal – Francisco Cerúndolo | Wimbledon
• Casper Ruud – Francisco Cerúndolo | Miami Masters
2021
• Diego Schwartzman – Francisco Cerúndolo | Buenos Aires