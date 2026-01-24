Deportes

Francisco Cerúndolo va por el golpe ante Alexander Zverev en el Australian Open: hora y cómo ver el partido en vivo

Con tres victorias sin ceder sets, el mejor tenista nacional intentará dar otro paso importante ante uno de los máximos candidatos del torneo

Francisco Cerúndolo buscará dar otro
Francisco Cerúndolo buscará dar otro golpe ante Alexander Zverev en los octavos de final del Australian Open (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

Comienza la segunda semana del primer Grand Slam de la temporada, el Australian Open, con la presencia de Francisco Cerúndolo, que enfrentará al alemán Alexander Zverev por los octavos de final. El partido se podrá ver por ESPN y a través de la plataforma de streaming Disney Plus: el encuentro está previsto para la madrugada de este domingo 25 de enero en el cuarto turno de la cancha John Cain Arena, no antes de las 3:00 de la mañana (hora argentina).

Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 21 del ranking mundial, alcanzó por primera vez la cuarta ronda del Abierto de Australia. El porteño buscará meterse entre los ocho mejores de un major, tras sus eliminaciones en Roland Garros 2023 y 2024.

El porteño de 27 años llega al duelo ante el alemán con tres triunfos sin ceder sets en Melbourne Park, tras superar al chino Zhizhen Zhang (36°), al bosnio Damir Dzumhur (66°) y al ruso Andrey Rublev (15°). En tanto, Zverev (3°) hizo lo propio frente al canadiense Gabriel Diallo (41°), al francés Alexandre Muller (52°) y al británico Cameron Norrie (27°), aunque todas sus victorias fueron en cuatro parciales.

El historial entre ambos registra cinco enfrentamientos, con tres triunfos para Cerúndolo y dos para el jugador nacido en Hamburgo. El argentino se impuso en los Masters 1000 de Madrid 2024 y 2025 y también en el Argentina Open 2025. Las dos victorias más recientes quedaron en manos de Zverev: el cruce disputado en Canadá y el duelo correspondiente a los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2025.

El historial entre Francisco Cerúndolo
El historial entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev registra cinco enfrentamientos, con ventaja de 3-2 para el argentino (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

En la previa al duelo, el albiceleste comentó: "Me tengo mucha fe para lo que venga. Me tengo confianza, sé que estoy jugando muy bien. Vengo haciendo un gran torneo, confiando en mi tenis y haciendo un gran trabajo con mi equipo. Voy a ir por más, no me voy a conformar con octavos de final acá por más que sea mi primera vez. Soy una persona y un jugador que siempre busca más. Voy a salir con todo en busca de los cuartos de final".

Y Admitió: "Hace varios años que capaz a ningún top le gusta enfrentarse en mi camino. Tengo muchas victorias a top 10, también a top 20. No me pude meter en ese grupo todavía por cuestiones técnicas, mentales y de inconsistencia".

Al respecto, Zverev sostuvo: “Las dos últimas veces que hemos jugado conseguí ganarle, todas ellas en canchas duras. Espero conseguir una más, pero la verdad es que es un rival difícil para mí. Tiene una derecha que me incomoda mucho porque es muy potente y con gran efecto liftado"

Triunfos de Cerúndolo ante Top 10

Francisco Cerúndolo cuenta con un
Francisco Cerúndolo cuenta con un récord de 15 triunfos y 20 derrotas ante tenistas Top 10 (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

2025

• Francisco Cerúndolo vs Alexander Zverev | Madrid Masters

• Francisco Cerúndolo vs Casper Ruud | Miami Masters

• Francisco Cerúndolo vs Alex de Minaur | Indian Wells Masters

• Francisco Cerúndolo vs Alexander Zverev | Buenos Aires

2024

• Francisco Cerúndolo vs Andrey Rublev | Paris Masters

• Francisco Cerúndolo vs Casper Ruud | Laver Cup

• Francisco Cerúndolo vs Andrey Rublev | Umag

• Francisco Cerúndolo vs Alexander Zverev | Madrid Masters

2023

• Francisco Cerúndolo vs Casper Ruud | Paris Masters

• Francisco Cerúndolo vs Taylor Fritz | Roland Garros

• Francisco Cerúndolo vs Jannik Sinner | Rome Masters

• Francisco Cerúndolo vs Casper Ruud | Barcelona

• Francisco Cerúndolo vs Felix Auger-Aliassime | Miami Masters

2022

• Francisco Cerúndolo vs Andrey Rublev | Hamburg

• Francisco Cerúndolo vs Casper Ruud | Bastad

Derrotas de Cerúndolo ante Top 10

Francisco Cerúndolo logró su último
Francisco Cerúndolo logró su último triunfo frente a un jugador del Top 10 en el Masters 1000 de Madrid 2025, ante Alexander Zverev (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

2025

• Alexander Zverev – Francisco Cerúndolo | Davis Cup Finals

• Jannik Sinner – Francisco Cerúndolo | Paris Masters

• Carlos Alcaraz – Francisco Cerúndolo | Laver Cup

• Alexander Zverev – Francisco Cerúndolo | Canada Masters

• Jannik Sinner – Francisco Cerúndolo | Rome Masters

• Carlos Alcaraz – Francisco Cerúndolo | Monte Carlo Masters

• Carlos Alcaraz – Francisco Cerúndolo | Indian Wells Masters

• Alex de Minaur – Francisco Cerúndolo | Australian Open

2024

• Casper Ruud – Francisco Cerúndolo | Paris Olympic Games

• Carlos Alcaraz – Francisco Cerúndolo | Queen’s Club

• Novak Djokovic – Francisco Cerúndolo | Roland Garros

2023

• Andrey Rublev – Francisco Cerúndolo | Bastad

• Holger Rune – Francisco Cerúndolo | Roland Garros

• Casper Ruud – Francisco Cerúndolo | Rome Masters

• Felix Auger-Aliassime – Francisco Cerúndolo | Indian Wells Masters

• Felix Auger-Aliassime – Francisco Cerúndolo | Australian Open

2022

• Hubert Hurkacz – Francisco Cerúndolo | Astana

• Rafael Nadal – Francisco Cerúndolo | Wimbledon

• Casper Ruud – Francisco Cerúndolo | Miami Masters

2021

• Diego Schwartzman – Francisco Cerúndolo | Buenos Aires

