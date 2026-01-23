Los cuatro poderosos de Europa que movieron fichas por Julián Álvarez: qué dijo su representante

Julián Álvarez, seguido de cerca por Barcelona, PSG, Arsenal y Chelsea (REUTERS/Susana Vera)

El futuro de Julián Álvarez genera una creciente expectativa en el mercado europeo, donde varios de los clubes más poderosos han iniciado gestiones para concretar el fichaje del delantero argentino. Según reportó TEAMtalk, el Arsenal y el Chelsea han sostenido conversaciones con intermediarios para explorar la posibilidad de sumar a la Araña a sus planteles..

La situación del campeón del mundo con Argentina en el Atlético de Madrid se ha tornado incierta, de acuerdo con la información publicada por el medio británico. El jugador de 25 años muestra señales de insatisfacción con su presente en la capital española, lo que ha incentivado a otros clubes a intensificar los contactos. “No hay garantías de que Julián siga en el Atlético más allá de esta temporada. Eso es innegable”, señaló una fuente vinculada a las negociaciones, citada por dicho sitio.

Entre los principales interesados, el Barcelona figura como el destino predilecto del delantero, aunque enfrenta obstáculos económicos que dificultan una oferta concreta. El club catalán valora de modo especial el perfil de Álvarez, pero las restricciones financieras impiden avanzar en un acuerdo inmediato. “Las limitaciones financieras de larga data del club continúan complicando cualquier acuerdo importante”, escribió el medio británico al referirse a las dificultades del Barcelona.

La falta de definiciones por parte del club catalán abrió la puerta para que intermediarios cercanos al entorno de Álvarez comiencen a evaluar otras alternativas. Tanto el Paris Saint-Germain como los dos grandes de Londres han sido informados de la posibilidad de una transferencia. El interés del PSG responde a una admiración sostenida por el futbolista.

El ex jugador del Manchester City solo consideraría volver a Inglaterra en caso de recibir una propuesta de alguno de los equipos londinenses. Esta preferencia sitúa tanto a Arsenal como a Chelsea en una posición favorable dentro de la lista de potenciales compradores. Ambos clubes han seguido la carrera de Álvarez desde su etapa en River Plate y su interés se reactivó al observar el rendimiento del delantero en la liga española.

La temporada actual muestra al cordobés como el máximo goleador del Atlético de Madrid en La Liga, con 11 tantos y cinco asistencias en 28 encuentros, cifras que refuerzan su valor en el mercado.

En la Premier League, Álvarez dejó una marca relevante con el Manchester City, donde sumó 36 goles y 19 asistencias en 109 partidos oficiales. Durante su estadía en el club inglés, el argentino conquistó dos títulos de liga, una Liga de Campeones y una Copa FA, datos que resaltan su experiencia en competiciones de elite. Estos antecedentes convierten al delantero en un objetivo prioritario para los equipos que buscan reforzar su ataque con jugadores de comprobada eficacia.

El traspaso de Álvarez al Atlético de Madrid se concretó por una cifra cercana a los 82 millones de libras (aproximadamente 110 millones de dólares), y el contrato vigente lo vincula con el club español hasta 2030. Esta extensión contractual otorga al Atlético una posición de fuerza en cualquier negociación, ya que el club puede exigir una suma significativa para liberar al delantero.

Frente a las versiones sobre el interés del Barcelona y las supuestas reuniones entre su entorno y la directiva culé, Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez, ofreció precisiones en diálogo con Eram News. “No es cierto, no me he reunido con Deco ni con nadie del Barcelona durante el periodo actual”, afirmó el agente, desmintiendo así las versiones que circulaban sobre una charla con el director deportivo del conjunto culé. Además, Hidalgo subrayó que cualquier club interesado debe negociar directamente con el Atlético de Madrid: “Cualquier club interesado en Julián debería ponerse en contacto con la directiva del Atlético de Madrid, ya que el jugador tiene contrato y está comprometido con él”.

Por lo pronto, el oriundo de Calchín, la principal carta en ofensiva del conjunto dirigido por Diego Simeoen, tiene su cabeza puesta en el compromiso de este domingo, cuando los Colchoneros reciban al Mallorca por la fecha 21 de La Liga, competencia que tiene al elenco albirrojo en la cuarta posición con 41 unidades, ocho menos que el líder Barcelona.

Los de la capital española, además, se encuentran en los cuartos de final de la Copa del Rey (chocarán el 5 de febrero ante Betis) y aparecen en el puesto 12 de la fase regular de la Champions League, lo que los ubica en zona de clasificación a los playoffs. Culminarán su participación en la fase de grupos del máximo certamen europeo el miércoles 28 de enero, cuando reciban al Bodo Glimt.