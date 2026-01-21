El exótico destino que tendría Maher Carrizo, la joya de Vélez que quisieron fichar River, Boca y Manchester City

Maher Carrizo, una de las mejores apariciones de Vélez, está a punto de ser vendido al fútbol europeo (AP Photo/Gustavo Garello)

La novela sobre el futuro de Maher Carrizo en el fútbol argentino podría llegar a su fin. El delantero de Vélez, de 19 años, no figura en la lista de convocados que dio a conocer Guillermo Barros Schelotto para el partido de mañana ante Instituto por la primera fecha del Torneo Apertura y todo parece indicar que tiene encaminada su venta a Europa.

Ante la confirmación de la ausencia de la joya velezana en la nómina de concentrados para viajar a Córdoba comenzó a circular la información de su posible continuidad en el extranjero, más precisamente en el FC Midtjylland de Dinamarca. El exótico destino causó sorpresa, ya que Carrizo estuvo en el radar de equipos más poderosos. Por citar un ejemplo, Vélez había acordado los números de la transferencia con River Plate, pero el jugador optó por quedarse en Liniers a la espera de dar el salto al Viejo Continente. Boca Juniors también lo sondeó y otros clubes europeos como Benfica, Manchester City, Olympiacos y Feyenoord lo buscaron.

“Maher Carrizo no viaja con Vélez rumbo a Córdoba. Se ultiman detalles de su salida al Midtjylland”, informó el periodista Germán García Grova, en colaboración con Ariel Senosiain. El club no emitió hasta el momento ningún comentario al respecto, pero el futbolista no está entre los concentrados para el duelo frente a Instituto. Lo que llamó la atención de los internautas ante el anuncio es el destino del club con el que negocian los dirigentes del Fortín.

La información del periodista Germán García Grova respecto al futuro de Maher Carrizo (@GerGarciaGrova)

El Football Club Midtjylland es una institución con sede en la ciudad de Herning, en Dinamarca, y fue fundado el 15 de junio de 1999. Es decir que apenas tiene 26 años de vida. El equipo que dirige el danés Mike Tullberg es el subcampeón de la Superliga de su país y actualmente se encuentra a cuatro puntos del líder Aarhus GF. Los Lobos hacen de local en el MCH Arena, de 12 mil espectadores, y se encuentran al tope de las posiciones en la Europa League, con 15 puntos, junto con Aston Villa y Lyon. En caso de darse la transferencia, Maher Carrizo sería compañero de otros sudamericanos como el brasileño Paulinho y Junior Brumao, el colombiano Pedro Bravo y el ecuatoriano Denil Castillo.

El atacante, que dio sus primeros pasos a los 5 años en una escuelita de fútbol en el pueblo de Colonia Dora, Santiago del Estero, llegó a Vélez en 2015 proveniente del Club Sarmiento de La Banda. Allí era dirigido por el Profe Pinino Ruiz hasta que un ex captador del Fortín, Emiliano Gallo, lo vio y decidió convocarlo para una prueba en la entidad de Liniers. Según el sitio oficial velezano, sus prometedoras condiciones no desentonaron con el nivel de la Categoría 2006 que aún no competía en AFA.

A partir de su llegada, Maher Carrizo se fue consolidando como titular indiscutido en su categoría y explotó por completo, convirtiéndose en goleador de la Sexta y Reserva, siendo además clave para el título del equipo que dirigía Marcelo Bravo. Su debut en la Primera llegó de la mano de Gustavo Quinteros el 6 de agosto de 2024 en los octavos de final de la Copa Argentina y marcó uno de los goles de la victoria ante San Lorenzo.

Maher Carrizo durante el Mundial Sub 20 de 2025 en Chile, con la camiseta de Argentina (Raul BRAVO / AFP)

“Todo lo hago a base de trabajo y sacrificio, esforzándome día a día; así vivo el presente. Con la responsabilidad que se necesita para cumplir mi sueños, que son debutar en la Primera de Vélez y jugar el Mundial Sub 17”, dijo Carrizo el día que firmó su primer contrato con la V Azulada, el cual extendió hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esos sueños que mencionó los cumplió con creces y le agregó el Mundial Sub 20 de Chile en el equipo que dirigió Diego Placente y que disputó la final ante Marruecos. Allí, Maher Carrizo recibió la visita de sus padres y otros familiares, a quienes les agradeció por darle buenas energías.

En el Fortín el joven santiagueño es uno de los futbolistas con destino europeo y hasta estuvo en la mira de River Plate, pero su cláusula de más de 10 millones de dólares lo retuvo en Liniers. En Vélez, Carrizo lleva disputados 51 partidos, con 11 goles, 3 asistencias y tres títulos (Liga Profesional 2024, Supercopa Internacional y Supercopa Argentina 2025). “Estoy muy feliz de seguir en el club que me formó y me dio todo”, expresó con la última rúbrica. En estos momentos se define su futuro deportivo.