Fue una de las debilidades de Scaloni, salió campeón con la selección argentina y se convirtió en refuerzo de Estudiantes

El equipo que conduce Eduardo Domínguez incorporó al delantero Adolfo Gaich, quien tuvo un paso reciente por el fútbol europeo

Adolfo Gaich firmó su contrato
Adolfo Gaich firmó su contrato con Estudiantes de La Plata. A su lado, el mánager Marcos Angeleri (Prensa Estudiantes)

El delantero Adolfo Gaich vuelve al fútbol argentino y este miércoles se convirtió en el primer refuerzo de Estudiantes de La Plata para la próxima temporada, luego de firmar su contrato por tres años y unirse a la pretemporada del equipo que comanda Eduardo Domínguez en la localidad de City Bell.

En su última etapa en el Krylya Sovetov Samara del fútbol ruso, el atacante de 26 años estuvo a préstamo el semestre pasado, tras haber pasado por clubes de Italia, España y Turquía. En este último país, su rendimiento fue sobresaliente en equipos como el Çaykur Rizespor y Antalyaspor.

El futbolista, nacido en la localidad de Bengolea (Córdoba) el 26 de febrero de 1999, se une al campeón del Torneo Clausura en condición de jugador libre tras concluir su vínculo con el CSKA Moscú, club al que arribó en 2020 proveniente de San Lorenzo de Almagro. A lo largo de su carrera, Gaich jugó 213 partidos y marcó 38 goles desde su debut profesional en 2017.

En selecciones juveniles, el Tanque fue goleador con 6 tantos en los Juegos Panamericanos Perú 2019, donde Argentina se consagró campeón tras 16 años. También celebró títulos en el Preolímpico Sudamericano 2020 y el Torneo de L’Alcudia (dirigido por Lionel Scaloni), integró la Selección Sub-20 con 7 goles en 20 encuentros y compitió en el Mundial de Polonia 2019. Su debut en la Mayor ocurrió en septiembre de 2019 durante la victoria 4-0 frente a México, en Texas, donde ingresó a los 41 minutos del segundo tiempo. Scaloni lo había convocado por sus grandes actuaciones en las juveniles y fue una de sus “debilidades”.

Adolfo Gaich integró las selecciones
Adolfo Gaich integró las selecciones juveniles de Argentina (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Con su llegada, Gaich se convierte en el séptimo jugador del actual plantel de Estudiantes que integró la Selección, junto a José Sosa, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Lucas Alario, Facundo Farías y Ramiro Funes Mori. Otros integrantes del grupo, como Fernando Muslera, Gabriel Neves, Tiago Palacios y Santiago Arzamendia, también poseen antecedentes internacionales con Uruguay y Paraguay respectivamente.

En cuanto a la actualidad del plantel que competirá en la Copa Libertadores 2026, Estudiantes confirmó la venta del lateral derecho Román Gómez al Bahía de Brasil. El Pincha también le agradeció al jugador de 21 años por el gesto que tuvo con su club formador, al que le donó una parte del porcentaje que le correspondía por la transferencia (el futbolista se queda con el 15% del valor bruto de la venta).

Leandro Fernández durante su último
Leandro Fernández durante su último paso por la U de Chile (REUTERS/Rodrigo Valle)

Por su parte, Argentinos Juniors confirmó la llegada del delantero Leandro Fernández, proveniente de la Universidad de Chile. El jugador de 34 años firmó su contrato con el club de La Paternal por un año, en condición de libre y bajo la modalidad de productividad, informó el Bicho. El santafesino viene de marcar 33 goles en 100 partidos en la U y jugará en su 11° club en su carrera.

El conjunto que dirige Nico Diez, que espera rival en la Fase 2 de la Copa Libertadores, ya había concretado para esta temporada las incorporaciones de Enzo Pérez, Gino Infantino y el arquero chileno Brayan Cortés.

Por último, esta mañana, Defensa y Justicia hizo la presentación de Ever Banega, el mediocampista de 37 años que llega al Halcón como jugador libre desde Newell’s Old Boys de Rosario. Otros nombres importantes que se unieron al equipo de Florencio Varela son Rubén Botta y Héctor David Martínez.

Estudiantes de La PlataAdolfo Gaich

