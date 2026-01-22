Deportes

Luego de protagonizar una de las novelas del mercado, Santino Andino fue presentado tras su venta récord al fútbol griego

El ex delantero de Godoy Cruz, que fue pretendido por River Plate, firmó contrato hasta junio de 2030 con el Panathinaikos

El ex delantero de Godoy Cruz de Mendoza es nuevo refuerzo del equipo griego

Santino Andino fue una de las revelaciones del fútbol argentino. Con 20 años, el delantero que apenas disputó 45 partidos, con 8 goles y 5 asistencias con Godoy Cruz de Mendoza, decidió continuar su carrera en Europa pese a los esfuerzos de River Plate en contratarlo y fue presentado en su nuevo club como el refuerzo más caro de su historia.

El futbolista que jugó el Mundial Sub 20 de 2025 con la selección argentina firmó su contrato con el Panathinaikos FC de Grecia hasta el 30 de junio de 2030 en una operación que, según precisaron los medios locales Gazzetta y Protothema, rondó los 8 millones de euros (unos 9.4 millones de dólares) por el 75% de los derechos federativos del jugador mendocino, mientras que el restante porcentaje se lo quedó el Tomba. Además, precisaron que dicha cifra no contempla las comisiones para los representantes de Andino, que superaron el millón de la divisa europea.

Tras completar los exámenes médicos y los trámites administrativos, Santino Andino, nacido el 25 de octubre de 2005 en la localidad mendocina de Villa Nueva, rubricó el vínculo que lo integra como la quinta incorporación del mercado de invierno para el popular club griego. El futbolista presenció el clásico entre Panathinaikos y AEK de Atenas celebrado en el estadio OPAP Arena antes de ser presentado formalmente, según detalló el citado medio helénico.

El poster de la llegada de Santino Andino al Panathinaikos de Grecia (@paofc_)

La trayectoria de Andino se forjó desde su ingreso con 8 años a las divisiones inferiores de Godoy Cruz. Debutó profesionalmente con el Bodeguero una década más tarde y consiguió sumar experiencia internacional al disputar con la Selección Sub 20 de Argentina que dirigió Diego Placente la final del Mundial de Chile, ante Marruecos. En su nueva etapa en el fútbol europeo, el Chulu vestirá el dorsal número 10 en Panathinaikos.

El club del Trébol presentó a su nueva figura con un video en el que se ve la bandera argentina y el tradicional mate y le dio la bienvenida a la institución de la capital griega: “Se anuncia la incorporación de Santino Andino desde Godoy Cruz de Argentina. El joven centrocampista ofensivo argentino ha firmado un contrato de cuatro años y medio y constituye el quinto refuerzo del plantel en el actual mercado de pases invernal. Damos la bienvenida a Santino a la familia del Panathinaikos”.

Por su parte, el delantero que juega preferentemente como extremo izquierdo, expresó tras su arribo a Grecia: “Estoy muy contento. Quiero agradecerle al mánager del club (Stefanos Kotsolis), al presidente y al entrenador por haber hecho un esfuerzo muy grande para traerme. Estoy feliz de estar en Panathinaikos, que es un club histórico y muy grande”.

La despedida de Godoy Cruz para Santino Andino, nuevo jugador del Panathinaikos de Grecia

“Me puse a investigar sobre los argentinos que habían jugado acá. Se nos reconoce por dejar todo en la cancha y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. En cuanto a los objetivos, es el de todos, ganar la Europa League y la liga de Grecia”, sentenció el joven.

Por su parte, Godoy Cruz, que jugará en la Primera B Nacional en esta temporada, despidió a su joya con un mensaje en las redes sociales: “Gracias por cada clase de fútbol, por cada gol y pirueta. Por defender nuestros colores en cada categoría, por dejarnos ser parte y verte crecer. Pero, principalmente, por ser ese hincha que jugó dentro de la cancha dándolo todo, con puro amor y pasión...y, sobre todo, con pertenencia. Hoy, de la Bodega, sale un nuevo jugador al mundo. Y, por este nuevo paso en tu carrera, estamos orgullosos de vos. ¡Gracias por todo, Chulu!“. Para el club mendocino significó la venta más cara de su historia, superando las de Hernán López Muñoz y Martín Ojeda a la MLS y la de Tadeo Allende al Celta de Vigo.

