Susto en Aldosivi-Defensa: el brutal choque entre compañeros que terminó con un jugador retirado ambulancia

Damián Fernández se levantó por sus propios medios, pero optaron por preservarlo y lo sacaron a bordo del vehículo. Lo reemplazó Nazareno Roselli

El empate 0-0 entre Aldosivi y Defensa y Justicia dejó una escena que preocupó a propios y extraños en el comienzo del Torneo Apertura: el jugador del Halcón, Damián Fernández, fue retirado en ambulancia después de sufrir un fuerte choque con su compañero Lucas Souto en medio de una disputa por la pelota. El zaguero central de 25 años se levantó por sus propios medios, pero se le inmovilizó la cabeza con un cuello ortopédico y fue retirado en el vehículo de la sanidad por precaución.

Todo sucedió a los 87 minutos del partido disputado en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. El ex hombre de Vélez luchó un balón a la altura del círculo central, pero Souto llegó antes al anticipo e impactó su codo en la cara de Fernández, quien cayó sin apoyo de sus manos y golpeó su cabeza con fuerza contra el campo de juego. Inmediatamente, los propios futbolistas pidieron la atención médica al defensor y, segundos después, acompañó ese pedido de manera efusiva el árbitro Daniel Zamora. Al cabo de unos instantes, la ambulancia ya estaba sobre la cancha.

Incluso, el cuerpo médico de Aldosivi también ingresó para ayudar, si así lo requerían, a sus pares del cuadro de Florencio Varela. La víctima del accidente quedó tendida en el piso y se reincorporó después de la asistencia de los especialistas. Sin embargo, no se le permitió seguir jugando y fue reemplazado por el juvenil de 19 años, Nazareno Roselli, de pasado en Arsenal de Sarandí. El juego estuvo detenido seis minutos. Hasta el cierre de esta nota, la institución bonaerense no comunicó ningún parte médico.

Damián Fernández arribó a Defensa y Justicia a mitad de 2025 tras disputar 74 partidos con la Primera de Vélez, en los que acumuló cuatro expulsiones, tres de ellas con roja directa. Fue parte del plantel que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2022, pero no sumó minutos en esa edición. Sí lo hizo en cuatro encuentros de la fase de grupos de 2025.

*El resumen del empate sin goles en Mar del Plata

En el semestre pasado, su andar por el Halcón estuvo repleto de continuidad porque completó los 90 minutos en 13 de los 15 compromisos disputados por la Fase Regular del Torneo Clausura. Solo se ausentó a la última fecha con derrota 2-0 ante Independiente Rivadavia como local. Los dirigidos por Mariano Soso se quedaron afuera de los playoff por terminar en la 12° colocación de la Zona A con 19 puntos, a 2 de Estudiantes (21), que fue el último que entró a la instancia de eliminación directa.

En el plano futbolístico, el partido entre Defensa y Aldosivi entregó muy poco en La Feliz. En la primera parte, el anfitrión sufrió los embates iniciales de su rival, entre los que se destacó un tiro libre de Rubén Botta desviado por el arquero Axel Werner, pero cuando los dirigidos por Guillermo Farré aportaron su cuota de fricción nivelaron el trámite y la igualdad sin goles le quedó a esta historia como anillo al dedo.

Los marplatenses volverán a ser locales el próximo miércoles desde las 17 contra Barracas Central en el Minella y Defensa y Justicia dirá presente en el Estadio Guillermo Laza para medirse el jueves 29 en idéntico horario a Deportivo Riestra.

