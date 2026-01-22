Deportes

La condición que debe cumplir el Barcelona para fichar a Julián Álvarez

El delantero argentino es el principal candidato a ocupar el ataque azulgrana de cara a futuro

Barcelona tiene en carpeta a
Barcelona tiene en carpeta a Julián Álvarez

El FC Barcelona ha definido su hoja de ruta en el mercado de fichajes y Julián Álvarez aparece como el objetivo prioritario para liderar la delantera del futuro. La dirección deportiva azulgrana considera al delantero argentino como la pieza clave para transformar el ataque del equipo y está dispuesta a realizar un esfuerzo económico importante si las condiciones financieras lo permiten.

Según información de Sport, la estrategia del club pasa por certificar el regreso a la “regla 1-1” en el próximo mercado de verano europeo, lo que permitiría al Barça operar con normalidad en materia de fichajes tras varios años de restricciones por el Fair Play Financiero. Si el club logra sanear sus cuentas y recuperar el margen de maniobra, toda la inversión estará destinada a reforzar la posición de delantero centro. En ese escenario, Julián Álvarez encabeza la lista de prioridades.

La apuesta por La Araña no responde solamente a su capacidad goleadora, sino también a su versatilidad y a su encaje en la filosofía de juego que busca implantar el club. Desde el entorno de la entidad aseguran que, pese a que existen otros nombres en la agenda, el argentino se ubica en lo más alto de las preferencias y se considera que su llegada podría tener un impacto similar al de grandes incorporaciones históricas, como la de Luis Suárez. La referencia interna es el fichaje del uruguayo por unos 80 millones de euros, aunque el valor de mercado de Álvarez podría superar ese monto.

Alvarez llegaría como reemplazante de
Alvarez llegaría como reemplazante de Robert Lewandowski

Por su parte, Mundo Deportivo señaló que la planificación deportiva para el verano europeo ya está consensuada entre el entrenador Hansi Flick y la dirección deportiva. Las prioridades están claras: un “9”, un central zurdo y un extremo. Sin embargo, la mayor parte de los recursos económicos estarán destinados al delantero centro, posición en la que Julián Álvarez genera el mayor consenso para tomar el relevo de Robert Lewandowski.

En el club valoran especialmente la capacidad de Álvarez para asociarse, su experiencia en la élite y su hambre competitiva. Además, se considera que su llegada podría suponer un golpe de efecto en el mercado y una señal de ambición de cara al futuro inmediato del equipo.

El contexto económico es clave para que la operación avance. Desde la dirección del club reconocen que solo podrán lanzarse a por Julián Álvarez si primero logran normalizar su situación financiera. La prioridad absoluta es liberar masa salarial y cumplir con los requisitos de La Liga, algo que también está vinculado con la situación contractual de Robert Lewandowski.

El delantero polaco, de 37 años, tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2026, pero existen cláusulas que podrían facilitar su salida al final de la presente temporada dependiendo del número de partidos disputados. La continuidad de Lewandowski es uno de los factores que condicionan la ofensiva por Julián Álvarez, ya que la llegada del argentino implicaría una reestructuración en la delantera tanto a nivel deportivo como salarial.

Julián Álvarez mantiene las puertas
Julián Álvarez mantiene las puertas abiertas a una eventual salida en junio

La posibilidad de fichar a un jugador ya consolidado como Álvarez responde también a la necesidad de priorizar refuerzos de impacto inmediato, descartando apuestas por jóvenes talentos como Edouardo da Conceicao Maciel, cuyo coste y proyección no encajan en la estrategia actual del club.

El interés por Julián Álvarez no es exclusivo del Barcelona. El periodista Fabrizio Romano aseguró en su canal de Youtube que “el futuro de Julián Álvarez no es un tema para enero, sino para junio”, y que la situación del delantero argentino “está muy abierta”. Romano añadió: “Sigue siendo una historia a seguir, porque por un lado el Atlético quiere quedarse con el jugador, pero por el otro lado está la postura de Álvarez. Julián Álvarez mantiene abiertas las puertas de cara a junio".

“Podría haber muchos clubes interesados en él, pero por el momento no hay nada concreto, nada avanzado. Hay muchos clubes, eso seguro, es uno de los delanteros más deseados de Europa. Hay muchos rumores. Barcelona seguro, pero no es solo Barcelona”, advirtió.

De este modo, la operación por Julián Álvarez queda supeditada al cumplimiento de las condiciones económicas y a la resolución de la situación de Lewandowski. El Barcelona mantiene su apuesta firme por el delantero argentino, pero la viabilidad de la operación dependerá del margen financiero con el que cuente el club en el próximo mercado.

