Rechazos, depresión y una promesa materna: el recorrido de Igor Thiago desde una infancia humilde en Brasil a la cima de la Premier League

La humillación sufrida por su madre motivó a Thiago a comprometerse a triunfar y mejorar la vida familiar, según BBC Sport (REUTERS/David Klein)

Igor Thiago necesitó mucho más que talento para alcanzar la cima del fútbol inglés. Su historia comienza en la periferia de Brasil, donde la pobreza y la discriminación marcaron sus primeros años.

Pero una promesa hecha a su madre se transformó en el impulso que, tras años de rechazos, depresión y desafíos lejos de casa, lo llevó a romper récords goleadores en la Premier League y a ilusionar a todo Brasil con su posible desembarco en la selección nacional.

Raíces en la adversidad

Nacido en una de las zonas más humildes del Distrito Federal brasileño, Thiago creció en un contexto de privaciones, junto a su madre Maria Diva y tres hermanos. Ella, única sostén del hogar, trabajaba como recogedora de residuos y enfrentó situaciones de discriminación por su situación económica.

Un episodio marcó a la familia: tras asistir a una comida familiar sin poder aportar alimentos, Maria Diva fue humillada por un pariente. De regreso a casa, Thiago le prometió: “Desde hoy, nadie más te va a humillar en esta vida. Seré futbolista, ya verás. Todos me conocerán algún día”, según relató BBC Sport.

Igor Thiago superó la pobreza y la discriminación en Brasil, impulsado por la promesa de alcanzar la cima del fútbol inglés (REUTERS/Alberto Lingria)

El entorno de Cidade Ocidental, con sus limitaciones y carencias, forjó el carácter de Igor Thiago desde pequeño. La precariedad material lo enfrentó a desafíos diarios, pero también fortaleció el vínculo con su madre y hermanos.

En ese contexto, la promesa de Thiago no solo fue un gesto de amor filial, sino el nacimiento de una determinación inquebrantable que marcaría toda su carrera.

Las primeras batallas y el rol de la familia

La adolescencia de Thiago transcurrió entre rechazos en pruebas de clubes y dificultades emocionales. El debut profesional recién llegó a los 17 años, tras repetidos intentos fallidos. Sergio Goncalves, su mentor en Gremio Ocidental, acompañó ese proceso: “Thiago solía llamarme tarde por la noche llorando para decir que el fútbol no era para él”, explicó a BBC Sport. A pesar de todo, la perseverancia y el apoyo familiar se impusieron.

Los rechazos en clubes y las dudas internas no lograron quebrar su espíritu. Su madre y la guía de Goncalves fueron esenciales para evitar que abandonara el sueño. La familia, lejos de desanimarlo, se convirtió en su principal sostén, recordándole el motivo de su lucha: cambiar el destino de todos. La importancia del entorno cercano fue clave para que Thiago siguiera adelante en los momentos más oscuros.

Los rechazos en pruebas de clubes y las crisis emocionales marcaron la adolescencia de Thiago, cuyo debut profesional llegó a los 17 años (REUTERS/Yves Herman)

Cruzeiro: sueños, depresión y resiliencia

El salto a Cruzeiro representó un avance y un nuevo desafío para Thiago. En su debut en Belo Horizonte, marcó un gol, pero el contexto era adverso: presión por resultados, salarios atrasados y desorganización institucional. La adaptación a un club grande y a una ciudad nueva, lejos de su familia, aumentó la exigencia emocional y profesional.

En una entrevista a ESPN, recogida por BBC Sport, Thiago recordó: “Pasé por un período de depresión. Hubo noches en que pensé en renunciar. Aunque ya era profesional en Cruzeiro, no quería saber nada del fútbol. Solo quería regresar al campo. Lo que me dio fuerza realmente fue mi madre y mis hijos”. La superación de esta etapa marcó un punto de inflexión en su carrera: aprendió a gestionar la presión y a utilizar su historia personal como combustible para crecer.

El despegue europeo: de Bulgaria a Bélgica

En 2022, el Ludogorets de Bulgaria apostó por él, abriéndole las puertas del fútbol europeo. Rafael Ferreira, asistente técnico, subrayó su determinación: “En su primer periodo jugaba poco y pedía bajar al segundo equipo para tener minutos. No se conformaba, siempre buscaba alternativas. Cuando trabajas con alguien así, es cuando decimos que el cielo es el límite”, afirmó al medio británico.

El paso por Ludogorets y Brugge consolidó la reputación de Thiago como goleador, con 29 goles en Bélgica antes de llegar a la Premier League (REUTERS/Phil Noble)

Su paso por Bulgaria fue clave para su maduración futbolística y personal. En Ludogorets, Thiago se ganó el respeto del vestuario por su disciplina y ambición. Cauly, entonces compañero, enfatizó a BBC Sport: “Siempre preguntaba a los veteranos en qué podía mejorar. Tenía esa ambición constante”.

Tras anotar 20 goles en una temporada, el salto al Club Brugge de Bélgica fue inmediato. Allí, Thiago marcó 29 tantos en un solo año, consolidando su reputación de goleador y atrayendo la atención de clubes de ligas mayores, tal como reconstruyó BBC Sports.

Consagración en la Premier League

El reconocimiento internacional llegó cuando el Brentford pagó GBP 30 millones para ficharlo, cifra récord para el club, según BBC Sport.

Thiago llegó como reemplazo directo de Ivan Toney y rápidamente se integró al competitivo fútbol inglés. En la temporada actual, disputa los primeros puestos de la tabla de goleadores, enfrentando a figuras como Erling Haaland.

Cauly expresó su orgullo: “Siempre decía que su sueño era jugar en la Premier League, y ahora compite por ser el máximo goleador. Es alguien que realmente lo merece”.

El interés de la selección brasileña confirma el presente brillante de Thiago, quien sueña con marcar un gol en una final del Mundial (Action Images via Reuters/Andrew Boyers)

El impacto de su llegada se sintió no solo en Brentford, sino en toda la Premier League, que vio en Thiago un ejemplo de superación y profesionalismo. Su rendimiento generó admiración entre los aficionados y la prensa, que destacaron su capacidad de adaptación, potencia física y actitud incansable dentro del campo.

La Premier League, con su exigencia y visibilidad mundial, transformó a Thiago en un referente para jóvenes futbolistas brasileños que sueñan con triunfar en Europa.

Selección brasileña y el sueño mundialista

El buen momento de Igor Thiago despertó el interés de la selección brasileña, que busca un delantero titular antes del Mundial de verano. El seleccionador Carlo Ancelotti anunciará en breve la última convocatoria previa al torneo, y voces como la de Goncalves insisten: “Si no está en esa lista, no sería justo. Brasil necesita un delantero así y este es su momento”.

La posibilidad de vestir la camiseta de Brasil representa un nuevo anhelo tanto para Thiago como para su familia. El entorno del jugador cree que su historia y rendimiento actual lo convierten en una opción natural para la selección.

El sueño de marcar en una final del Mundial alimenta la esperanza de quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos y refuerza la idea de que la perseverancia puede conducir a logros impensados.