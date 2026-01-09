River Plate quiere romper el mercado de pases y va a la carga por una vieja debilidad de Marcelo Gallardo

River Plate aceleró por Maher Carrizo (Photo by Raul BRAVO / AFP)

Aunque ya cerró a tres futbolistas provenientes del fútbol brasileño (Anibal Moreno, Fausto Vera y el uruguayo Matías Viña), River Plate no descansa en el mercado de pases y decidió avanzar por la contratación de Maher Carrizo. Abrió negociaciones directas con Vélez Sarsfield para sumar al joven extremo, una de las grandes apariciones del fútbol argentino y un viejo anhelo del director técnico Marcelo Gallardo.

El presidente del conjunto millonario, Stefano Di Carlo, tomó contacto personal con Fabián Berlanga, su par de Vélez Sarsfield, para establecer los términos iniciales de una negociación que busca saldar una cuenta pendiente del entrenador. El club de Núñez redireccionó su búsqueda de refuerzos y puso el foco en un extremo gambeteador, posición para la cual el nombre de Carrizo siempre generó consenso puertas adentro.

La decisión de acelerar por el talentoso futbolista del Fortín llegó tras la demora en la respuesta de Santino Andino, otro de los objetivos para el sector ofensivo. En ese contexto, River avanzó sobre un futbolista al que Gallardo había señalado como prioridad en el último mercado de invierno. En ese entonces, el club de Núñez exploró la posibilidad de asociarse con el City Group para facilitar la llegada del juvenil, pero la gestión se frustró cuando Vélez exigió el pago íntegro de la cláusula de rescisión, valuada en 16 millones de euros.

En River creen que la necesidad de equilibrar las finanzas obligaría a Vélez a flexibilizar su postura. Consideran que la dirigencia del Fortín ahora aceptaría negociar un porcentaje del pase por un monto equivalente al valor de la cláusula. Esto significa que podría adquirir el 50% de los derechos federativos de Carrizo a cambio de 8 millones de euros.

El contexto actual podría favorecer al Millonario. El club disputará la Copa Sudamericana, mientras que Vélez Sarsfield quedó fuera de las competiciones continentales, lo que incrementa la presión interna por concretar una venta significativa. Durante el transcurso de las últimas horas, las conversaciones entre Stefano Di Carlo y Fabián Berlanga continuaron sin intermediarios, con el objetivo de alcanzar un entendimiento que permita a ambos clubes compartir la ficha de un futbolista con potencial europeo.

En paralelo a la gestión por Carrizo, River Plate mantuvo activas otras alternativas para reforzar la banda. El club sondeó la posibilidad de fichar al colombiano Sebastián Villa y consultó por Benjamín Domínguez, quien busca salir del Bologna por falta de minutos pero mantiene pretendientes en equipos como Roma, Lyon y Fiorentina.

Maher Carrizo, de apenas 19 años, es uno de los proyectos más destacados del fútbol argentino. Su paso por la Selección Sub 20, con la que disputó la final del último Mundial, y su rendimiento en la primera de Vélez Sarsfield —donde acumula 51 partidos, 11 goles y 3 asistencias—, explican el interés de River.

Santino Andino busca continuar su carrera en Europa (@ClubGodoyCruz)

La activación de esta gestión se produjo después de que la transferencia de Santino Andino a River Plate quedara prácticamente descartada. Según informan desde Mendoza, Andino le comunicó personalmente a Stefano Di Carlo que su deseo es continuar su carrera en Europa. La última oferta recibida por Godoy Cruz provino del Panathinaikos de Grecia, aunque fue rechazada por la dirigencia mendocina.

El presidente de Godoy Cruz, José Mansur, había manifestado públicamente su intención de asociar a su club con River en el futuro de Andino, una postura que no logró revertir la decisión del extremo de 20 años. “No sé lo que le pueden decir al futbolista. Hay que ponerse en la situación de que se los confunde. Con él tuve muy poca charla: me ha saludado en el entrenamiento y punto. Godoy Cruz va a elegir al socio para apostar en el futuro del jugador”, declaró el dirigente mendocino.

El acuerdo entre Godoy Cruz y River Plate por Andino ya estaba sellado semanas atrás, con una propuesta de 4 millones de dólares por la mitad del pase. El entendimiento, que había sido gestionado por el anterior representante del jugador, Hernán Berman, perdió vigencia cuando Andino firmó con la agencia Roc Nation Sports, que busca posicionarlo en el fútbol europeo. El futuro del delantero, que participó del último Mundial Sub 20, permanece incierto.

El defensor central Jhohan Romaña, en la mira de River Plate

La otra negociación que sigue en curso es la de Jhohan Romaña, marcador central colombiano que pertenece a San Lorenzo. River y el club de Boedo mantienen conversaciones desde hace varios días por el defensor.

Con Costantino como presidente transitorio, la primera oferta de River —2 millones de dólares por el 50% del pase— fue rechazada. Cuando la negociación parecía estancada, el club de Núñez mejoró su propuesta: 2.6 millones de dólares por la mitad del pase y la opción de adquirir el 50% restante por 3 millones en el corto o mediano plazo. El Ciclón, que es dueño del 100% de los derechos económicos aunque debe compartir el ingreso de la venta con un grupo inversor, analiza la oferta, que se acerca más a sus expectativas iniciales de transferir la totalidad del pase por 5 millones de dólares.