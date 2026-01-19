La pregunta que sorprendió al Diablito Echeverri en su primer día en el Girona: la particular bienvenida que le dio el técnico Míchel

El Diablito ya se entrena en el elenco español bajo la dirección técnica de Michel

Claudio Echeverri fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Girona de La Liga de España y el Diablito ya se entrena a la par de sus compañeros de cara a la recta final de la temporada en Europa. El volante ofensivo de 20 años, que llegó al cuadro catalán en calidad de préstamo desde el Manchester City luego de su fructífero paso por el Bayer Leverkusen, buscará sumar minutos para relanzar su carrera y aspirar a una presunta convocatoria a la Copa del Mundo con la selección argentina.

Sobre esto último, su nuevo entrenador, Míchel, abordó ese futuro mundialista en su primera interacción pública con el jugador. Luego de un intercambio en el que le preguntaba cómo se estaba adaptando y una broma en la que mencionó que “lo bueno es que ya has llegado vestido del Girona, esto es la hostia”, el director técnico español puntualizó en las posibilidades con el combinado de Lionel Scaloni. “¿Quieres ir al Mundial, no?”, le preguntó al Diablito.

“Sí, pero también tengo ganas de jugar acá y de ayudar. Así para ir al Mundial”, respondió Echeverri en un video que difundió la institución catalana en sus redes sociales. Cabe recordar que el volante ofensivo surgido de River Plate fue citado en reiteradas oportunidades a la Selección Mayor, mientras que fue una de las figuras en los combinados juveniles albicelestes en los últimos certámenes.

El Diablito Echeverri ya se entrena a la par de sus compañeros en el Girona (@GironaFC)

“Hablé con Míchel, fue muy bueno hablar con él, me dio una confianza muy buena para poder venir acá. Trataré de jugar, de ayudar al equipo y mejorar. Es lindo jugar en Europa, en La Liga española, que es una competición muy difícil. A dar lo mejor”, detalló Echeverri en una entrevista con el canal oficial del club. Además, recalcó la oportunidad de insertarse en una de las ligas más exigentes de Europa y la motivación de contribuir activamente al conjunto catalán.

El arribo de Echeverri supone otra etapa en un recorrido profesional acelerado por la alta confianza que genera su talento a nivel europeo. Su salida de River Plate en enero de 2024 le permitió disputar solo 14 partidos en Europa –tres junto al Manchester City y once con el Bayer Leverkusen– en los que sumó 270 minutos y una asistencia en Alemania, y un gol en el Mundial de Clubes 2025 frente a Al Ain de Emiratos Árabes, en su breve paso por el conjunto inglés. Ahora, el desafío será encontrar regularidad en un Girona que transita la zona media de la tabla de La Liga.

Nacido el 2 de enero de 2006 en Resistencia, el volante se incorporó a las filas de River Plate con apenas nueve años y fue ascendiendo hasta debutar en Primera División el 23 de junio de 2023, en un encuentro contra Instituto. Desde entonces acumuló 48 partidos oficiales, con cuatro goles y ocho asistencias, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, lo que le valió la transferencia al Manchester City por 25 millones de euros (aproximadamente USD 29 millones).

El ex futbolista de River Plate llegó al club español a préstamo del Manchester City tras un paso por Bayer Leverkusen

El préstamo al Girona contempla la cesión hasta fines de la presente temporada, según informó el club catalán, sin cargo ni opción de compra. La operación refuerza la continuidad del vínculo entre los clubes pertenecientes al conglomerado City Group, que también controla entidades como Palermo, New York City y Troyes. “Quiero ayudar al equipo y mejorar. Es algo muy lindo jugar acá en Europa y en la liga española, que es una competición muy difícil”, enfatizó el futbolista en sus primeras palabras al público local.

El propio Echeverri reveló que, antes de su arribo a Girona, recibió un consejo determinante de Pep Guardiola: “Me dijo que venga acá, que iba a estar muy bien, que la gente acá es humilde y puedo aprender mucho de ellos. La idea es que tenga participación y sumar minutos. Fue muy lindo escuchar sus palabras”.

El club catalán valoró especialmente las características técnicas del jugador, que brilló también en la selección argentina Sub 20. El Girona remarcó su “calidad técnica, talento en espacios reducidos y capacidad para jugar entre líneas”, sumando la visión de juego, precisión en el pase final, control orientado y movilidad, virtudes que justifican la apuesta del equipo catalán por él.

Con una nueva oportunidad en el fútbol español y aspiraciones renovadas en torno a la próxima Copa del Mundo, Echeverri buscará estabilizarse y ofrecer su máximo nivel en el Girona. Vale resaltar que el equipo catalán se ubica 11° en La Liga de España con 24 unidades.

El Diablito Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Girona de España (@GironaFC)