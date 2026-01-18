Deportes

El Diablito Echeverri fue presentado en su nuevo club: el consejo clave que le dio Pep Guardiola antes de firmar

El ex jugador de River Plate fue cedido a préstamo desde el Manchester City. El futbolista de 19 años busca sumar minutos

El ex futbolista de River Plate llegó al club español a préstamo del Manchester City tras un paso por Bayer Leverkusen

El Girona FC anunció la llegada de Claudio Diablito Echeverri, quien se incorpora a préstamo en el club español hasta el final de la presente temporada sin cargo ni opción de compra. El futbolista de 20 años, cuyo pase pertenece al Manchester City, refuerza al equipo catalán en el mercado de invierno europeo y busca una revancha personal en el Viejo Continente tras su temprana salida de River Plate.

El equipo con sede en Catalunya realizó una serie de publicaciones en redes sociales para anunciar el nuevo fichaje y el propio futbolista posó con la camiseta y le dejó un mensaje a los hinchas. “Quiero ayudar al equipo y mejorar. Es algo muy lindo jugar acá en Europa y en la liga española, que es una competición muy difícil”, precisó el chaqueño. Además, contó que el entrenador Michel fue importante para su decisión de elegir al Girona: “Me dio una confianza muy buena para venir acá”.

En el tramo más reciente de su recorrido profesional, Echeverri ha disputado la primera mitad de la temporada cedido en el Bayer Leverkusen de Alemania, lo que evidencia la confianza que despierta en el ámbito europeo siendo muy joven. Antes de firmar con Girona, el Diablito contó que tuvo una charla con Pep Guardiola y que le dio un consejo clave para su futuro: “Me dijo que venga acá, que iba a estar muy bien, que la gente acá es humilde y puedo aprender mucho de ellos. La idea es que tenga participación y sumar minutos. Fue muy lindo escuchar sus palabras”.

El ex jugador de River llegó a préstamo al Girona de España

Nacido el 2 de enero de 2006 en Resistencia, Chaco, Echeverri se formó en las divisiones inferiores de River Plate, donde debutó en el primer equipo que dirigía Marcelo Gallardo y pronto captó la atención internacional. Según información publicada por el Girona FC, su gran desempeño lo impulsó al salto al fútbol europeo, primero integrándose al Manchester City, club al que pertenecen sus derechos federativos.

El club catalán destacó las cualidades técnicas del centrocampista ofensivo que también pasó por la selección argentina Sub 20: “Calidad técnica, talento en espacios reducidos y capacidad para jugar entre líneas”. Estas características le han permitido desarrollarse como futbolista creativo, con dominio del control orientado, visión de juego y precisión en el pase final. El Diablito Echeverri también sobresale por su habilidad para generar desequilibrios en conducción y en el uno contra uno, así como por la inteligencia táctica y movilidad que le permiten ocupar diversas posiciones en el ataque.

El Diablito Echeverri fue presentado
El Diablito Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Girona de España (@GironaFC)

Tras su llegada a las inferiores de River a los 9 años, Echeverri fue destacándose en categorías menores y la Reserva hasta debutar en la Primera División con 17 bajo el ala de Gallardo. Fue el 23 de junio de 2023, en un partido frente a Instituto en reemplazo de Nacho Fernández. Desde su aparición con la Banda, el Diablito totalizó 48 encuentros oficiales, con 4 goles y 8 asistencias.

Manchester City compró el pase del jugador en un valor estimado en los 25 millones de euros (unos 29 millones de dólares). Sin embargo, el joven jugador no tuvo demasiada participación en el equipo de Pep Guardiola y apenas disputó 3 partidos, con un solo gol que marcó en el Mundial de Clubes 2025 ante Al Ain de Emiratos Árabes. Sin rodaje, fue cedido al Bayer Leverkusen, donde participó de 11 encuentros (1 asistencia), con un total de 270 minutos. Sin dudas, el chaqueño intentará volver a sumar protagonismo en un Girona que se encuentra en la mitad de la tabla de posiciones de La Liga.

El Diablito Echeverri en su
El Diablito Echeverri en su primer día con el Girona FC (@GironaFC)

