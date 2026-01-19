Juan Cruz Komar será operado nuevamente del corazón: el parte médico de Rosario Central

Rosario Central informó que Juan Cruz Komar deberá ser operado del corazón (Instagram: @juancruzkomar6)

Rosario Central informó mediante un comunicado oficial que el futbolista Juan Cruz Komar deberá someterse nuevamente a una cirugía cardíaca. El cuerpo médico del Canalla le detectó una arritmia cardíaca, por lo que el marcador central de 29 años será intervenido quirúrgicamente el próximo 22 de enero. Este diagnóstico forzará al defensor a perderse el inicio del Torneo Apertura 2026, además de los primeros partidos de la Copa Libertadores, lo que representa una baja relevante para el equipo en una temporada en la que aspira a ser protagonista en varias competencias nacionales e internacionales.

“Parte médico. Tras los estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires. Depto. Médico Plantel Profesional”, confirmó Rosario Central en el comunicado oficial publicado en las redes sociales de la institución.

Cabe resaltar que el futbolista de 29 años ya había atravesado un episodio similar a mediados de 2024. En ese entonces, el diagnóstico cardiológico frustró una inminente transferencia a Huracán. Incluso, Komar llegó a ser presentado como refuerzo del club de Parque Patricios el 23 de julio de 2024, a préstamo hasta diciembre de 2025 desde Rosario Central.

Sin embargo, la revisión médica de rutina detectó la arritmia y lo obligó a rescindir el contrato firmado horas antes. En septiembre de ese año fue operado con éxito y, tras tres meses de recuperación, regresó a la Academia rosarina, reintegrándose a la actividad oficial el 8 de enero de 2025 en un amistoso ante Colegiales.

El comunicado oficial de Rosario Central informando el estado de salud de Komar

“Yo estaba en Central, me voy a jugar a Huracán. Cuando hago la revisión médica, me detectaron una arritmia; hubo un tema ahí, que yo antes de hacer la revisión firmé por una cuestión de necesidad: yo firmé un lunes y el miércoles Huracán jugaba contra Estudiantes y querían contar conmigo”, contó Juan Cruz Komar hace algunos meses en el programa Pelota dividida (Blender).

Sobre la condición en sí, el central surgido de Boca destacó que es algo de la vida y no se puede culpar a ninguna institución: “No se puede culpar a nadie: ni a Central, ni a Talleres, porque no es algo que puede aparecer como no”. Al tratarse de estudios de “segundos o un minuto”, según aportó, “si no se te manifiesta la arritmia en ese momento, no puede ser detectada”.

A pesar de la mala noticia y los problemas que generó, Komar hizo hincapié en cómo se mentalizó para salir adelante: “Por suerte la detectaron en Huracán. Yo trato de ver todo no tan de forma hamletiana, no todo es bueno o malo, no es de una forma u otra; cada cosa tiene lo bueno y lo malo. Esta situación fue negativa en lo profesional, en lo futbolístico; pero también me está permitiendo otras cosas. Considero que es una situación similar a la que me pasó en la pandemia: poder parar la pelota, analizar un montón de otras cuestiones, valorar el futbol, mi posición y disfrutar también de tiempos que estoy contando”.

Luego de su operación en 2024, Juan Cruz Koma estuvo más de tres meses alejado de los terrenos de juego (Instagram: @juancruzkomar6)

Durante la temporada 2025, Komar disputó 30 partidos y se consolidó como uno de los jugadores clave en la defensa central dirigida por Ariel Holan, contribuyendo a que Rosario Central alcanzara el primer lugar en la Tabla Anual. El defensor, que había llegado proveniente de Talleres al inicio de 2022 y renovó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026, buscará completar su recuperación y volver a competir en el club de sus afectos.

Cabe destacar que Komar entrenó apartado del resto del plantel durante la pretemporada de Rosario Central mientras aguardaba los estudios médicos. El defensor se preparó haciendo trabajos en el gimnasio sin sumarse a los entrenamientos de campo. En ese período, llamó la atención su ausencia en las prácticas lideradas por Jorge Almirón, quien prepara al equipo para afrontar la Liga Profesional, la Copa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones.