El sustancial cambio que tendrá el Safety Car de la Fórmula 1 en la temporada 2026

El auto de seguridad de la categoría reina presentará una modificación importante

La Fórmula 1 tendrá un
La Fórmula 1 tendrá un cambio sustancial en la temporada 2026 (REUTERS/Rula Rouhana)

La cuenta regresiva para la revolución técnica de la Fórmula 1 en 2026 ya está en marcha, con un calendario de presentaciones repleto de novedades que anticipan una transformación profunda en la categoría. La temporada marcará el ingreso de Audi como equipo oficial y el debut de Cadillac en la parrilla, lo que dará un total de 22 autos en pista, mientras los equipos ajustan sus estrategias ante la llegada de nuevos motores y un cambio radical en los monoplazas. Además, otra modificación sustancial tendrá lugar en el campeonato.

A partir de la temporada 2026, Mercedes será el proveedor exclusivo de los coches de seguridad y médicos en la Fórmula 1, según informó el medio The Race. La decisión marca la salida de Aston Martin de un rol que ejerció de manera compartida con Mercedes desde 2021, luego de que la marca británica anunciara la finalización de su acuerdo tras el cierre de la temporada 2025.

El comunicado oficial del equipo subrayó: “Habiendo amplificado el regreso de la marca a la F1, estamos agradecidos por la asociación y el éxito de cumplir esta función crítica en la parrilla durante los últimos cinco años”, destacando el valor estratégico de su participación en los primeros años de regreso al campeonato.

Mercedes tendrá la exclusividad en
Mercedes tendrá la exclusividad en el auto médico y el Safety Car (REUTERS/Ricardo Moraes)

Hacia el final de su ciclo, Aston Martin introdujo varias mejoras en sus vehículos designados para tareas de seguridad. En el Gran Premio de Países Bajos de 2023, la marca presentó el modelo Vantage S, equipado con un motor V8 biturbo de 4 litros capaz de desarrollar alrededor de 670 caballos de fuerza. Además, este automóvil incorporó innovaciones aerodinámicas, como un nuevo spoiler trasero y distintas optimizaciones de rendimiento, incrementando notablemente su eficacia en pista.

El inicio de la relación entre Aston Martin y la Fórmula 1 no estuvo exento de críticas. En 2022, Max Verstappen calificó con ironía al primer Vantage utilizado como Safety Car: “El coche de seguridad iba tan lento, que era como una tortuga. Increíble”, declaró el piloto de Red Bull tras el Gran Premio de Australia. En ese momento, el modelo era 45 kilogramos más pesado y tenía un déficit de 200 caballos de fuerza respecto al Mercedes-AMG GT Black Series, lo que motivó comentarios sobre su inferioridad ante el público y los equipos.

Durante la temporada 2024, Aston Martin buscó revertir esa percepción al presentar una versión mejorada de su Vantage, con un incremento de 150 caballos de fuerza hasta alcanzar los 656 caballos, logrado mediante la incorporación de turbos más grandes, mayor refrigeración y nuevos árboles de levas.

A partir de 2026, Mercedes asumirá en solitario la provisión de los autos de seguridad y médicos para el campeonato de Fórmula 1. La automotriz alemana cumple esta función desde 1996 y, desde 2022, utiliza el modelo Mercedes-AMG GT Black Series como coche de seguridad, mientras que el auto médico es un Mercedes-AMG GT 63 S, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos gracias a un motor de 639 caballos de fuerza.

Según The Race, estos vehículos exhiben habitualmente una carrocería roja decorada con la imagen de CrowdStrike, patrocinador del equipo, lo que ha generado sinergias comerciales adicionales para la marca. La salida de Aston Martin ocurre en un contexto de cambios más amplios de la Fórmula 1 hacia la temporada 2026, que incluirá 24 carreras y la implementación de nuevos diseños en los monoplazas.

LOS HORARIOS DE LAS 30 CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 1.00

2- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00

3- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 4.00

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

