Un histórico entrenador le cerró la puerta al Real Madrid en medio de la crisis: “No cuenten conmigo”

José Mourinho fue consultado por una posible vuelta al club merengue tras la destitución de Xabi Alonso

José Mourinho se pronunció sobre
José Mourinho se pronunció sobre la posibilidad de dirigir al Real Madrid (Reuters)

En medio de una etapa de incertidumbre en el banquillo del Real Madrid, el rumor de un regreso de José Mourinho volvió a tomar fuerza en las últimas horas. El entrenador portugués descartó públicamente cualquier posibilidad de volver a dirigir al club blanco, luego de la reciente destitución de Xabi Alonso y la sorpresiva designación de Álvaro Arbeloa como técnico. Las declaraciones de Mourinho y los movimientos en el mercado de entrenadores han generado un intenso debate entre la afición y en los medios deportivos del Viejo Continente.

La salida de Xabi Alonso tras la derrota en la Supercopa de España desencadenó un escenario de especulación en el entorno del club de la capital española. La designación de Arbeloa como sustituto no convenció a todos los sectores, y en ese contexto, varios nombres comenzaron a circular como posibles opciones para asumir el mando de la plantilla. Entre estos, el de José Mourinho volvió a emerger como uno de los favoritos de parte de la afición, que recuerda su etapa en el club con nostalgia.

Durante una rueda de prensa tras un partido del Benfica, equipo que dirige actualmente, Mourinho fue consultado sobre la posibilidad de regresar al Real Madrid. El técnico luso respondió con contundencia: “No cuenten conmigo para las telenovelas. Hay buenas telenovelas, pero son muy largas; te pierdes uno o dos capítulos y luego pierdes el hilo. No cuenten conmigo, porque no veo telenovelas”. La frase, recogida por A Bola, fue interpretada como un rechazo claro a cualquier acercamiento inmediato al club de Chamartín.

Mourinho descartó la posibilidad de
Mourinho descartó la posibilidad de dirigir el Real Madrid (Reuters)

Cabe destacar que la relación entre el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y José Mourinho se mantiene en buenos términos. El diario portugués informó que, tras la cena de Navidad del club, Pérez envió saludos a su antiguo entrenador y se prevé un posible encuentro entre ambos en el partido de la Liga de Campeones que enfrentará al conjunto español con el Benfica el próximo 28 de enero.

Paralelamente, la figura de Jürgen Klopp también fue mencionada como una alternativa al banquillo madridista. El técnico alemán fue consultado sobre el tema y, aunque evitó ofrecer una respuesta concreta, se limitó a reírse ante la pregunta, sin pronunciarse de forma afirmativa o negativa acerca de su futuro.

En cuanto al desempeño de Álvaro Arbeloa en sus primeros partidos como técnico, debutó con una derrota por Copa del Rey ante el Albacete, pero logró su primera victoria en la competición local al vencer 2-0 al Levante.

Mientras tanto, el futuro de Xabi Alonso podría resolverse rápidamente. El medio alemán Bild reveló que el Eintracht Frankfurt ha colocado al entrenador español como principal candidato para asumir el cargo tras la salida de Dino Toppmoller, quien fue destituido después de empatar 3-3 con el Werder Bremen. Según Bild, el director deportivo del club alemán, Markus Krosche, estaría decidido a reunirse con Alonso para discutir su posible incorporación, valorando su perfil como una opción de prestigio para encarar la segunda mitad de la temporada.

