El United de Lisandro Martínez dio el golpe ante el City y se quedó con el clásico de Manchester en la Premier League

El Manchester United se impuso por 2-0 ante el Manchester City en Old Trafford, por la fecha 22 de la Premier League. Este resultado deja a los dirigidos por Michael Carrick en la quinta posición, por debajo del Liverpool que empató hoy, y complica al conjunto de Pep Guardiola, que necesitaba la victoria para acercarse al líder de la tabla, el Arsenal. El argentino Lisandro Martínez fue titular y jugó los 90 minutos.

La resistencia visitante se mantuvo hasta el minuto 65, cuando una jugada inesperada cambió el resultado. Un tiro de esquina del City mal ejecutado terminó en un despeje rápido que habilitó la contra. Bruno Fernandes condujo la pelota y asistió a Bryan Mbeumo, quien definió cruzado en el borde del área chica, para abrir el marcador frente a los Ciudadanos.

Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu convirtieron los goles del triunfo (Crédito: AFP)

En la segunda mitad se consolidó el ánimo de los locales. Patrick Dorgu amplió la diferencia a los 75 minutos y así se aseguraron la victoria en el clásico de Manchester. Aunque el resultado favoreció a los locales, el equipo de Michael Carrick fue contundente para finalizar el partido con una diferencia aún mayor pero el VAR asumió protagonismo en varias situaciones claras frente al arco rival.

A los 40’ del primer tiempo, Bruno Fernandes definió en una acción individual ante la salida del arquero italiano Gianluigi Donnarumma pero fue anulada por posición adelantada. El City, por su parte, no generó grandes ocasiones incisivas en el ataque, salvo en el segundo tiempo por un remate de Erling Haaland que fue interceptado rápidamente por Licha Martínez, quien se destacó como una de las figuras del United.

Para finalizar el encuentro, el volante ofensivo Bruno Fernandes fue sustituido por el futbolista británico Mason Mount y a los segundos de su ingreso al campo de juego convirtió un gol en la primera situación que tuvo, pero también fue revisada por el VAR que anuló lo que podría haber sido el tercero del Manchester United.

El saludo al finalizar el partido entre Pep Guardiola y Michael Carrick (Crédito: AFP)

El desarrollo del partido mostró un dominio claro por parte de los visitantes, quienes controlaron el 67% de la posesión frente al 33% de los locales. Sin embargo, la precisión fue la gran diferencia: el United generó 11 remates al arco, por lo tanto superó los siete intentos del City por marcar, y reafirmó la figura del ex arquero del Milan en el arco durante el primer tiempo.

El resultado dejó al Manchester City en la segunda posición de la tabla, por detrás del Arsenal, y con la obligación de no volver a ceder puntos en las próximas jornadas si quiere mantener sus aspiraciones al título. Hay que tener en cuenta que los Diablos Rojos atraviesan una crisis deportiva ya que tras la salida anticipada de Ruben Amorim del banco de suplentes, tuvieron a Darren Fletcher como interino hasta el partido pasado.

El conjunto dirigido por Carrick, quien inició su ciclo en el banco de suplentes en este clásico de Manchester, deberá visitar al Arsenal el próximo domingo 25 de enero a las 13:30 en el Emirates Stadium, mientras que el equipo de Pep Guardiola recibirá al Wolverhampton el sábado 24 a las 12:00 en el Etihad Stadium.

Licha Martínez completó un buen partido ante el City (Foto: Reuters/Phil Noble)

LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE