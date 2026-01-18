El propietario del Inter Miami manifestó el deseo de que su club juegue la Copa Libertadores: los argumentos

El dirigente de Las Garzas reveló la intención de participar en el certamen

El Inter Miami, campeón de la Major League Soccer (MLS), podría modificar el escenario tradicional del fútbol continental si prospera el pedido de su propietario, Jorge Mas, quien manifestó públicamente el interés de la entidad por disputar la Copa Libertadores, torneo emblemático organizado por la Conmebol y en el cual participan clubes sudamericanos. La mera posibilidad de ver a Lionel Messi en la competencia generó una inmediata reacción entre los hinchas y elevó la expectativa respecto al futuro vínculo entre las confederaciones de América.

En recientes declaraciones ofrecidas en una rueda de prensa, Jorge Mas insistió en la viabilidad de su propuesta. Subrayó que el antecedente de la participación de equipos mexicanos en la Copa Libertadores allana el camino para integrar a clubes de los Estados Unidos o Canadá.

“Obviamente, yo sí he tenido conversaciones con Conmebol y con Alejandro (Domínguez) de ver la participación en la Copa Libertadores; hay precedentes, porque los clubes mexicanos anteriormente han jugado la Libertadores”, propuso el dirigente en diálogo con los medios.

Lionel Messi (centro) de Inter Miami sostiene el trofeo de campeón de la MLS y recibe un beso de Jorge Mas, dueño del equipo, tras la victoria ante Vancouver Whitecaps en la final, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Fort Lauderdale, Florida. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP)

El directivo, figura central en el desarrollo y la expansión del club de la Florida, fue categórico al expresar su deseo e hizo explícito el mensaje a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): “Yo sí quisiera jugar la Libertadores y lo he dicho, lo digo públicamente, lo digo dentro de la liga... Yo creo que los campeones de la MLS, tanto como los de la Liga MX, a lo mejor son merecedores de un cupo”, sostuvo Mas al dialogar con la prensa. El pedido implica desafíos organizacionales, ya que requeriría la cooperación entre la Conmebol y la CONCACAF.

“Como he dicho, aspiramos a levantar trofeos, aspiramos a tener y poder hacer un club, y esto lo digo para elevar el fútbol en Norteamérica. Yo no solamente quiero ser el equipo referente de la MLS. Yo creo que tenemos la posibilidad de nosotros ser uno de los mejores equipos de este hemisferio. Y eso se puede probar jugando la Concachampions, donde obviamente hay participación de todos los países de CONCACAF, principalmente contra los equipos mexicanos, también en un Leagues Cup”, añadió.

“Me encantaría ver si algún día el Inter Miami puede participar en Libertadores para poder competir con los gigantes de Sudamérica. Una competencia que Leo (Messi) no ha jugado, esa es nuestra aspiración”, sintetizó.

Los hermanos Mas, Lionel Messi y David Beckham con la copa de la MLS que obtuvo Inter Miami (AP /Rebecca Blackwell)

Mas avanzó en esa dirección al señalar: “Sé que son temas entre CONCACAF y Conmebol, pero yo creo que si de alguna manera se puede seguir creciendo en el fútbol hemisféricamente con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, yo creo que la competencia sería mejor”.

Por otro lado, Las Garzas aseguraron la continuidad del delantero argentino Tadeo Allende para la temporada 2026, tras alcanzar un acuerdo con el Celta de Vigo para prolongar su permanencia en el club estadounidense. La confirmación llega en un contexto marcado por la histórica conquista del primer campeonato de la MLS por parte del Inter Miami, logro en el que el futbolista tuvo un papel destacado gracias a su rendimiento ofensivo.

En la reciente postemporada, Allende sumó nueve goles, uno de ellos en la final. Estos registros establecieron un nuevo récord para la liga en ‘playoff’, superando todas las marcas anteriores. El balance goleador del argentino en la temporada regular también fue notable, alcanzando 11 tantos y consolidando su posición como pieza fundamental en el ataque junto a Messi.

“Tadeo va a ser parte de la plantilla del 2026. Esperamos su llegada en estos días. Hay acuerdo con Celta de Vigo”, afirmó Mas.

Tadeo Allende, pieza clave en el ataque del Inter Miami. El cordobés continuará en el campeón de la MLS (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Allende llegó al club estadounidense a principios de 2025 en calidad de cedido por el Celta de Vigo, situación que ahora se extiende tras la negociación entre ambas entidades. Los detalles sobre las condiciones específicas del nuevo acuerdo no fueron precisados por Jorge Mas.

La vinculación reforzada entre el Inter Miami y el delantero argentino representa un movimiento estratégico tras la consagración del equipo esta temporada y mantiene altas las expectativas de la afición respecto al futuro inmediato de la franquicia en la principal competición futbolística de Estados Unidos.

Mientras tanto, el elenco de Miami inició su pretemporada en 2026 con Messi como máxima figura, y bajo la atenta mirada de Mas, los futbolistas completaron los exámenes médicos y salieron al campo de entrenamiento en el centro deportivo del club.