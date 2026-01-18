Deportes

Atlético de Madrid venció 1-0 al Alavés, pero Julián Álvarez sigue sin convertir: qué dijo el Cholo Simeone sobre su sequía goleadora

El delantero argentino sufre por una importante racha sin marcar en La Liga de España

El Atlético de Madrid consolidó su posición en La Liga tras vencer por 1-0 al Alavés en el estadio Metropolitano. Este resultado no solo permitió al equipo de Diego Simeone mantenerse cuarto en la clasificación, con 41 puntos, sino que también reforzó su confianza de cara al inminente compromiso por la Champions League contra Galatasaray el miércoles próximo. Sin embargo, las miradas apuntan al rendimiento de Julián Álvarez, que continúa con su sequía goleadora.

El único tanto de la noche llegó al inicio de la segunda mitad: Alexander Sorloth, que aprovechó un preciso centro de Pablo Barrios y marcó de cabeza junto al poste izquierdo del arquero Antonio Silvera. Este gol prolonga el buen momento del delantero noruego y representó la diferencia mínima que permitió sumar tres puntos más en el certamen español.

En los instantes finales del partido, el conjunto visitante, dirigido por Eduardo Coudet, presionó en busca del empate y estuvo cerca de conseguirlo, cuando el arquero del Alavés se sumó al ataque en un tiro libre que terminó en un cabezazo de Lucas Boyé que pasó muy cerca del arco defendido por el Atlético de Madrid. Con este triunfo, el Colchonero acumula 12 victorias consecutivas como local, mientras que Alavés permanece en zona de descenso, colocado en el puesto 18, con 19 puntos.

Julián Álvarez no pudo convertir
Julián Álvarez no pudo convertir (Pablo Ibanez REUTERS/Ana Beltran)

A pesar del dominio sostenido en la posesión del balón (54% contra 46%) y de terminar con seis remates al arco frente a ninguno de su rival, el equipo rojiblanco volvió a evidenciar ciertas dificultades en la definición. En la primera etapa, las mejores llegadas incluyeron un cabezazo de Giuliano Simeone y un potente disparo de Julián Álvarez que se estrelló en el travesaño.

Justamente, el rendimiento de la Araña llama la atención: acumula 11 partidos sin convertir en el campeonato español, sin anotar desde su actuación contra el Sevilla el 1 de noviembre del año pasado.

*La palabra de Simeone en conferencia de prensa

Tras el encuentro, Diego Simeone reflexionó sobre el rendimiento colectivo y sobre la situación de Álvarez: el técnico señaló: “Jugó un muy buen partido, igual que con La Coruña y contra el Madrid. Hoy estaba bien también, el gol llegará. No me preocupa porque el gol lo tiene”.

“El gol llegará. Lo necesitamos porque es importantísimo para nosotros. Cuando no nos demos cuenta, estará haciendo goles otra vez”, añadió el DT del conjunto madrileño.

“Como pasa en todos los jugadores importantes, hay etapas que no están su mejor nivel, en este momento en cuanto al gol. Con el Deportivo estuvo bien, con el Madrid también muy bien, hoy hizo un muy buen partido y el gol llegará. Tuvo una que iba adentro por el ángulo y la sacó un defensor”, sostuvo el Cholo.

Pese a sumar su cuarto triunfo consecutivo por la mínima diferencia, el Atlético de Madrid continúa a ocho unidades del Barcelona, líder de la competencia con 49 puntos, y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Liga española. En la próxima fecha, el Colchonero recibirá al Mallorca, el domingo 25 de enero a las 10:00 (hora de Argentina).

