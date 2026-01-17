Deportes

Independiente venció 2-0 a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata y cerró la pretemporada invicto

El conjunto que dirige Gustavo Quinteros ganó gracias a los goles de Gabriel Ávalos ante su par uruguayo

Independiente se impuso 2-0 ante Montevideo Wanderers en su último encuentro amistoso por la Serie Río de la Plata que se disputa en Uruguay y completó su gira de pretemporada invicto, con un total de tres victorias. El delantero paraguayo Gabriel Ávalos marcó los dos goles del equipo que dirige tácticamente Gustavo Quinteros.

El Rojo fue ampliamente superior al conjunto uruguayo y se quedó merecidamente con la victoria. Tras un 0-0 en un discreto primer tiempo, el equipo de Avellaneda impuso su jerarquía individual y abrió el marcador a los dos minutos de iniciado el complemento con un tanto de Ávalos, quien tomó la pelota de aire tras un centro del chileno Lautaro Millán. A los 69′ llegó el segundo festejo, luego de un penal ejecutado por el goleador guaraní.

Antes de este duelo, el elenco argentino jugó un encuentro informal ante Fénix de Uruguay, que terminó en empate 1-1. En este amistoso disputado en el estadio Parque Capurro, Independiente alineó un conjunto alternativo dispuesto por Gustavo Quinteros, quien realizó siete modificaciones a lo largo del partido, que consistió en dos tiempos de 35 minutos. El Rojo comenzó en desventaja y logró igualar gracias a un tanto del juvenil Felipe Tempone, que convirtió debajo del arco tras una asistencia de Enzo Taborda.

Independiente derrotó 2-0 a Montevideo Wanderers por la Serie Río de la Plata, en Uruguay (@SerieRdeLP)

Tras retornar a Buenos Aires, el plantel se preparará en el Predio Santo Domingo, en Villa Domínico, de cara al debut en el Torneo Apertura frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El encuentro está pactado para el viernes 23/01 a las 20:00.

Mientras tanto, la situación contractual de Javier Ruiz ocupa un lugar central. El jugador interrumpió su cesión en Barracas Central por pedido expreso del entrenador, aunque su regreso al club estuvo marcado por ausencias en los entrenamientos y reclamos salariales.

El desacuerdo llevó a que los directivos decidieran que Ruiz no integrara la delegación que se trasladó a Uruguay y que, en cambio, se entrenara con la Reserva. El club estipuló que solo consideraría una oferta de USD 5 millones por la totalidad de su pase. Dicha propuesta no se concretó y, en los últimos días, el futbolista sostuvo conversaciones positivas con Hugo Tocalli, coordinador de las divisiones inferiores, lo que abrió una vía para su posible reintegración al grupo profesional.

En las últimas horas, Independiente concretó la transferencia de Felipe Loyola, futbolista chileno de 25 años, al club italiano Pisa. Este movimiento no solo implica la salida de una de las figuras centrales del equipo dirigido por Gustavo Quinteros, sino también un inmediato respiro para las cuentas de la entidad, en medio de una coyuntura económicamente apremiante.

Independiente venció a Everton de Chile en un amistoso de verano (Fotobaires)

La operación se estructuró en múltiples etapas y condiciones, reflejando la complejidad habitual de los traspasos en el fútbol sudamericano hacia Europa. Pisa, ubicado actualmente en la posición 19 de la Serie A tras 20 jornadas y en plena zona de descenso, se comprometió a pagar una suma inicial de 1.350.000 euros por un préstamo anual. Si se cumplen la totalidad de las cláusulas y pagos adicionales convenidos, la venta total podría alcanzar los 11 millones de euros.

El contrato incluye, además, un pago obligatorio de 5.500.000 euros por el 70% de la ficha del jugador, si Loyola llega a disputar al menos un minuto en cinco partidos de liga, cantidad que se abonará en tres cuotas y empezará a efectivizarse en junio de este año. Pisa, en paralelo, acordó un bono extra de 150.000 euros si el futbolista suma minutos en tres encuentros, y la opción de compra sobre el restante 30% se fijó en cerca de 4.250.000 euros. De establecerse una venta futura, Independiente preservará el 15% de cualquier suma que se obtenga en ese nuevo traspaso.

Este ingreso monetario reviste especial importancia para Independiente, que había adquirido el 50% de los derechos económicos de Loyola en julio de 2024 por USD 1.500.000 a Huachipato, club chileno que conservará su parte en caso de futuras ventas.

En materia de incorporaciones, el experimentado Ignacio Malcorra llegó para darle un salto de calidad al elenco de Avellaneda. A sus 38 años, el volante suma así el noveno club de su carrera —tras pasos por la CAI, Aldosivi, Unión, Tijuana, Pumas, Atlas, Lanús y Rosario Central— y firmó contrato hasta diciembre de 2026

El capítulo de renovaciones también fue activo en Independiente: Federico Mancuello firmó hasta junio de 2027, Rodrigo Fernández Cedrés hasta finales de 2027, Santiago Montiel hasta diciembre de 2028, mientras que Nicolás Freire prorrogó hasta diciembre de 2026 con una opción de compra de USD 1.000.000. A esto se suma la continuidad de Joaquín Blázquez por otra temporada a préstamo sin cargo y de Juan Fedorco hasta diciembre de 2028.

