Escándalo en el Rally Dakar: el argentino Manu Andújar denunció que otro piloto cambió el motor e hizo trampa

El dos veces ganador en cuatriciclos difundió fotos y realizó un posteo acusando una modificación indebida. Si bien no lo mencionó, el coche que mostró es el de su compatriota Jeremías González Ferioli. Ambos comparten escudería en la categoría Side by Side

La denuncia de Manu Andújar contra su equipo y González Ferioli

(Enviado especial a Arabia Saudita) Una acusación de manipulación deportiva sacudió el final del Rally Dakar con una polémica entre pilotos argentinos. Luego de la penúltima etapa, Manuel Andújar, dos veces ganador en cuatriciclos, denunció públicamente a su equipo, South Racing, y a los comisarios técnicos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El piloto de Lobos sostuvo que el auto de uno de sus contrincantes recibió un beneficio indebido al cambiar el motor de un vehículo durante la carrera sin recibir la penalización estipulada en el reglamento, lo que podría alterar el resultado final de la categoría Side by Side, que son los UTV de serie. El competidor bonaerense no lo menciona al de La Docta, pero en las fotos que publicó aparece su coche (número 406), que pertenece al cordobés Jeremías González Ferioli.

La denuncia cobró fuerza antes del desenlace de la competencia. En sus declaraciones públicas, Andújar expresó una profunda decepción: “El equipo nos engaño con el auto que nos entregó, pero la mayor sorpresa me la llevé el día 6 cuando llegué al equipo y vi cómo cambiaban el motor roto de un auto del equipo oficial Can Am y delante de 40 personas lo cual demuestra un grado de impunidad espanto”, escribió el piloto en un posteo en su cuenta de Instagram. Desde su perspectiva, la organización no tomó ninguna medida tras informar la situación. Añadió que “le sorprendió presenciar cómo el motor averiado de un auto del equipo oficial Can-Am se reemplazó frente a unas 40 personas, lo que describió como un grado de impunidad espantoso" y resaltó que sustituir el motor sin autorización “está totalmente prohibido por reglamento o conlleva una penalidad de 20 horas”.

El posteo de Andújar
El posteo de Andújar

South Racing es uno de los equipos más experimentados en el Rally Raid y que más autos atiende en la categoría, entre ellos pilotos particulares y otros que tienen el apoyo de fábrica, en este caso, Can Am. “El equipo South Racing tomó el sticker usado del motor y lo pegó en el motor nuevo con un film transparente. Volví a ir a los oficiales y me dijeron que confíe que iban a hacer algo. Al día siguiente volví a ver el auto y tenía un sticker nuevo con los números cambiados. Hice nuevamente el reclamo y su respuesta fue que le pusieron el sticker nuevo porque el viejo estaba mal puesto”, detalle.

Infobae pudo saber que el equipo le habría pedido al comisariato técnico cambiar el sticker porque el original se estaba despegando. Uno de los comisarios de la FIA habría autorizado ese reemplazo por un sticker nuevo y el tema radicaría en que los autoadhesivos no tendrían el número específico de un determinado motor.

Según la denuncia de Andújar, el vehículo en cuestión tuvo un salto de calidad en su rendimiento luego del sexto día. Si bien él no lo mencionó, el coche que mostró en las fotos es el de González Ferioli, quien ganó dos etapas en las segunda semana (la 7ª y la 12ª). En declaraciones a Infobae, el cordobés explicó que las mejoras que tuvo el auto fueron “en la caja, todo el sistema de refrigeración”. Hasta la sexta etapa era noveno y terminó quinto en el global.

Manu Andújar y González Ferioli
Manu Andújar y González Ferioli

En tanto que Andújar agregó que pidió a su equipo que declarara el motor sustituido. La respuesta recibida, según su comunicado, fue: “¿Qué motor?”. Manu afirmó que recurrió entonces a las autoridades, aunque en realidad el que debe denunciar de forma oficial es el concurrente, que es el equipo, y South Racing no hizo ninguna presentación, ya que hubiese sido una auto denuncia.

Más adelante, Andújar amplió sus críticas y manifestó: “Defiendo a la marca Can-Am, compro mi auto para correr y me gusta manejar sus autos, pero creo que lo que muestran en el Dakar es una farsa, y ellos no lo saben porque no son responsables del equipo que está en el Rally”.

En su segunda participación en la categoría Side by Side, Manuel Andújar terminó en el séptimo lugar de la clasificación general de su categoría, donde se impuso el estadounidense Brock Heger (Polaris).

FOTOS DE LA DENUNCIA DE ANDÚJAR

"El nuevo motor sin el
"El nuevo motor sin el sticker de la FIA", apunta Andújar
El "motor nuevo ya con
El "motor nuevo ya con el sticker nuevo de la FIA", aseguró Andújar
Andújar afirmó que este es
Andújar afirmó que este es "el motor nuevo con un sticker viejo y contact transparente"
La imagen ampliada de la
La imagen ampliada de la foto anterior que fue publicada por Andújar
El "motor nuevo", según indicó
El "motor nuevo", según indicó Andújar
Andújar no lo menciona a
Andújar no lo menciona a González Ferioli, pero este es el auto del cordobés. En la imagen, el bonaerense señala que se ve el motor roto
El sticker nuevo, según Andújar
El sticker nuevo, según Andújar

