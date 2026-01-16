Un ex ingeniero de Williams reveló el trabajo que hicieron con Franco Colapinto para protegerlo de la “presión mediática”

Marco Fuga contó el trabajo que tuvo que realizar Franco Colapinto al dar el salto a la F1

A días para el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1, en la que tendrá a Franco Colapinto desde el inicio por primera vez, salió a la luz el trabajo especial que tuvo que realizar Williams cuando apostó por el joven argentino para que diera con éxito el salto de la Fórmula 2 a la Máxima.

Marco Fuga, ex ingeniero de carrera y rendimiento del equipo británico, recordó en una entrevista con GP Kingdom el acompañamiento brindado al piloto albiceleste durante su llegada a la máxima categoría del automovilismo, un proceso de adaptación y formación técnica guiado por figuras clave de Williams, en medio de un contexto de presión mediática creciente.

Durante la entrevista, Fuga detalló los desafíos que enfrentó Colapinto al sumarse al equipo. “Franco llegó con la frescura de la Fórmula 2. Con él, tuvimos que trabajar en la conducción pura para ayudarle a comprender las diferencias con sus coches anteriores”, relató el ingeniero. El salto implicó una adaptación técnica a los monoplazas de la F1 y la necesidad de gestionar la presión externa.

Fuga señaló que la visibilidad mediática de la Fórmula 1 supuso un reto adicional para el piloto argentino. “Es un piloto latino, muy sensible a los factores externos, y Gaetan [su ingeniero de carrera] hizo un gran trabajo protegiéndolo de la increíble presión mediática que lo rodeaba”, remarcó sobre el entorno desde el debut de Colapinto en el Gran Premio de Italia, en septiembre de 2024.

Franco Colapinto inició su camino en la F1 en Williams

El acompañamiento estuvo a cargo de Gaetan Jego, ingeniero de pista responsable de la comunicación entre Colapinto y el equipo tras la salida de Logan Sargeant. Jego optimizó los intercambios técnicos durante las carreras y contribuyó a resguardar al argentino de las exigencias propias de la F1.

El argentino tuvo un gran rendimiento, lo que le valió despertar interés en Red Bull y ser contratado por Alpine para la siguiente temporada. Sobresalieron su octavo puesto en el GP de Azerbaiyán y el décimo en Estados Unidos.

Fuga acumula una extensa experiencia en el muro de boxes, desde las disputas en la Fórmula 2 y las estrategias diseñadas en la Fórmula E hasta el triunfo en las 24 Horas de Le Mans con Toyota. Su recorrido lo llevó a desempeñar un papel central en el resurgimiento de Williams durante las temporadas 2024 y 2025, antes de su regreso a Toyota a principios de 2026.

Al ser consultado sobre los pilotos que pasaron por Williams durante su paso por la escudería, manifestó: “Son pilotos en diferentes etapas de sus carreras. Logan (Sargeant) fue muy rápido por momentos, pero sufrió bajo el peso de la Fórmula 1 y de tener un compañero de equipo como Alex (Albon), que es realmente fuerte . A veces, Logan no tenía exactamente el mismo coche que Alex porque, con el límite de costes, las piezas son limitadas; si se daña un suelo, el nuevo podría no estar disponible de inmediato. Todos los pilotos de este nivel saben girar el volante y pisar los pedales, por lo que la Fórmula 1 se convierte en un deporte psicológico: si un piloto es rápido durante tres cuartas partes de la pista pero comete errores constantemente, no se trata de un límite técnico, sino mental. Es un círculo vicioso: si no te sientes seguro, empiezas a sobreconducir, cometes errores y entras en una espiral negativa".

“Carlos es un piloto extremadamente técnico. Le gusta comprenderlo todo: configuración, controles, gestión del equipo. Tiene una visión de gestión muy clara; será un excelente entrenador si decide serlo en el futuro. Con él, no se trabaja en su conducción, sino en optimizar los sistemas para que el coche responda con naturalidad a sus órdenes. Alex , por lo tanto, sigue siendo un referente: Carlos lo hizo muy bien este año, pero Alex terminó el año con más puntos, demostrando así su gran capacidad”, añadió.

Para cerrar, a la hora de recordar alguna anécdota, volvió a tener presente lo que genera Franco Colapinto dentro del circuito. “Una noche me enteré por Instagram que me estaba tomando el pelo en DAZN España porque había aparecido en cámara esa mañana con aspecto de estar completamente agotado. También con Franco, recuerdo que entre los GP de México y Brasil, durante las sesiones informativas en el box, oíamos los cánticos de la afición llamándolo desde fuera. En un momento dado le dijimos: ‘¡Bueno, se acabó la reunión, ve con tu afición!’. Es un ambiente difícil, pero estos chicos siguen siendo profesionales con mucha humanidad".

Franco Colapinto tuvo un 2025 con altibajos, al debutar en la escudería francesa en la séptima jornada (Gran Premio de Emilia-Romaña) reemplazando a Jack Doohan y no lograr sumar unidades. Este año será uno de los pilotos titulares junto a Pierre Gasly e intentará sacarle rédito a los cambios reglamentarios y de motor que tendrá Alpine.