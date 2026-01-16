Pidió el Ojo de Halcón, pero cometió un increíble fallo y su reacción tras la resolución se hizo viral: “Puro cine”

En el torneo ATP de Adelaida, Alejandro Davidovich Fokina protagonizó uno de los momentos más insólitos de la temporada al solicitar el “ojo de halcón” tras un saque que se fue más de un metro fuera. La escena ocurrió durante los cuartos de final frente a Valentin Vacherot, cuando el jugador español, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial, pidió la revisión tecnológica en una jugada que desconcertó tanto al público como a al juez del cotejo.

En el desarrollo del primer set, con el marcador 2-1 a favor de Vacherot, Davidovich falló su primer servicio y expresó dudas respecto a la decisión del juez, solicitando la revisión del pique de la bola. Mientras las imágenes demoraban en aparecer en las pantallas, el umpire realizó gestos claros para indicar que el saque había salido considerablemente largo. La reacción del español, que no terminaba de aceptar la indicación, sumó expectación entre los asistentes.

La resolución de la revisión que pidió Davidovich Fokina tras su servicio

Cuando finalmente se mostró la repetición, la imagen confirmó que la pelota había picado más de un metro fuera del cuadro de saque. La distancia del error provocó una reacción unánime de risa en las gradas y entre los propios protagonistas. Tanto Davidovich como Vacherot y el juez principal, James Keothavong, compartieron el momento con gestos de incredulidad y sonrisas, al advertir el carácter inusual de la revisión solicitada.

La anécdota no afectó el rendimiento de Davidovich, que se impuso en el partido con parciales de 7-6 (4) y 6-2. El triunfo le garantizó un lugar en las semifinales del certamen australiano, donde este viernes enfrentó a Ugo Humbert.

El episodio, que rápidamente circuló en redes sociales y foros especializados, se suma a la lista de momentos singulares propiciados por la implantación del “challenge” en el tenis. La escena dejó en evidencia que, a pesar de los avances tecnológicos, la percepción de jugadas claras puede fallar incluso entre los profesionales de mayor nivel.

Uno de los que se hizo eco de lo acontecido en el torneo fue la cuenta oficial del ATP Tour en X (anteriormente Twitter). “La tensión, la reacción, las risas... puro cine”, escribió la cuenta junto a un emoji de una cara llorando de la risa.

El uso del “challenge” se ha consolidado como una herramienta fundamental en el tenis profesional para dirimir puntos dudosos. Esta tecnología, sumada al posterior sistema Foxtenn, ha modificado la dinámica de las decisiones arbitrales en los últimos años. Jugadores y árbitros cuentan con un recurso objetivo para resolver jugadas polémicas, aunque la fiabilidad de la tecnología no impide que surjan episodios llamativos en la pista.

En la semifinal del Adelaide International, Alejandro Davidovich Fokina se enfrentó a Ugo Humbert en un partido que se definió tras una intensa batalla de casi tres horas. El francés, que había cerrado la temporada 2025 con una lesión de espalda y sin poder completar su último duelo ante el español, logró imponerse esta vez en un ajustado marcador de 6-3, 5-7 y 7-6 (4). Humbert mostró solidez física y mental, logrando recuperarse de los momentos adversos para asegurarse un lugar en la final del torneo.

Davidovich Fokina, incrédulo tras ver el resultado del Ojo de Halcón

El encuentro reflejó la recuperación y el nivel competitivo de Humbert, quien desplegó un tenis preciso y resiliente a lo largo de la semana. Antes de medirse con Davidovich, el francés había vencido a Terence Atmane, Tallon Griekspoor y Alexander Shevchenko, para alcanzar su undécima final ATP Tour. Ahora, buscará el título ante el checo Tomas Machac, que remontó en su semifinal frente al estadounidense Tommy Paul.

Por su parte, Davidovich cerró su participación en Adelaida con buenas sensaciones de cara al Abierto de Australia, donde partirá como cabeza de serie número 14. El español, que alcanzó los octavos de final en la última edición en Melbourne, debutará en el primer Grand Slam del año frente al austriaco Filip Misolic, en busca de consolidar su progresión en el circuito y aspirar a nuevos objetivos en la temporada.