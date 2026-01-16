Los misteriosos detalles que rodean a la muerte de un futbolista de 31 años en Rusia

Layonel Adams surgió de CSKA Moscú y jugó luego en más de diez equipos

La muerte del futbolista Layonel Adams generó una enorme conmoción en Rusia, país en el que desarrolló toda su carrera deportiva desde sus inicios en las categorías formativas del CSKA Moscú. El futbolista de 31 años fue hallado sin vida en las inmediaciones del edificio donde reside Timur Magomedov, arquero del Dynamo Makhachkala, tras un encuentro entre ambos en las afueras de Moscú.

Esa noche, según el canal de Telegram “Mash na sporte”, el futbolista compartió bebidas alcohólicas con su amigo, a quien le habría expresado malestar por su situación personal. “El día de su muerte, el hombre estaba bebiendo con un amigo y quejándose con él sobre su vida, incluida su ruptura con su novia”, fue el relato que hizo una fuente anónima citada por la señal local RenTV.

El ex defensor del CSKA, hijo de padre nigeriano y madre rusa, se encontraba de visita en el edificio de su ex compañero Timur Magomedov. Según la primera reconstrucción –citada por Ren TV– que hizo Magomedov a la Policía, el arquero “salió de la habitación por un rato y cuando regresó Layonel ya estaba muerto”.

El portal ruso Lenta aseguró que el futbolista falleció antes de la llegada de la asistencia médica y plantearon que la primera hipótesis de los investigadores es la de un suicidio, aunque la madre de Adams descree: rechazó de manera tajante la versión que investiga inicialmente. En declaraciones, María Viktorovna afirmó que su hijo no mantenía ninguna relación sentimental seria, y aseguró estar convencida de que alguien acabó con la vida del deportista. La madre relató también que habló con su hijo por última vez antes del Año Nuevo y que, la noche anterior a la tragedia, Layonel intentó comunicarse con ella, pero no pudo responder a tiempo. Al devolver la llamada, ya no obtuvo respuesta.

La reconstrucción del hecho, a partir de testimonios recogidos por el canal del medio deportivo de Rusia, señala que Magomedov se encontraba en el patio junto al cuerpo de Adams en el momento en que llegó la policía. Los agentes interrogaron de inmediato al arquero ruso, quien negó que su amigo hubiera manifestado pensamientos suicidas. De acuerdo a su exposición, él abandonó la habitación por unos minutos. Al regresar, la tragedia ya había sucedido. Las cámaras de seguridad del edificio, según reprodujo el medio Mash na sporte, captaron el momento en que Adams cayó desde una gran altura, impactando en el suelo del patio.

Inicialmente, las autoridades trasladaron a Magomédov al departamento policial para su declaración formal. El Comité de Investigación y los equipos forenses trabajaron en la escena, mientras aún hoy intentan esclarecer las circunstancias.

El defensor de 31 años fue encontrado muerto en Moscú el 14 de enero

El caso ocupa la atención de los principales medios rusos por los múltiples detalles que empezaron a conocerse tras su muerte el pasado miércoles 14 de enero. El defensor central, que estuvo vinculado al CSKA Moscú en sus inicios y sumó luego más de diez clubes en su trayectoria desde su salida en 2014, había sido víctima de un ataque el 27 de diciembre de 2025 en la misma ciudad donde aparecería muerto semanas después. De acuerdo con el medio Mash en el deporte, un grupo de diez hombres agredió al defensor, y uno de ellos le disparó en la cadera.

Aunque los servicios operativos informaron a la agencia estatal TASS que, en realidad, la pelea involucró a solo tres personas. El relato periodístico también señala que, tras el tiroteo, Adams fue hospitalizado de urgencia con una herida de bala en el muslo y una lesión en el labio, aunque posteriormente Layonel abandonó el hospital por decisión propia, sin esperar el alta médica oficial.

La investigación sobre la muerte de Adams sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con la revelación del mensaje enviado por el propio futbolista poco antes del trágico desenlace. Según detalló el medio ruso Lenta, Adams se comunicó directamente con un reconocido sitio especializado en transferencias de jugadores para solicitar una rectificación en su perfil. El jugador pidió eliminar la referencia a una lesión que figuraba en la plataforma, ya que se encontraba entrenando nuevamente tras recuperarse: “Estoy bien”, habría escrito en su mensaje.

El defensor central pasó por distinto clubes de Rusia a lo largo de su carrera

El caso de Adams ha generado una atmósfera de dudas y especulaciones ante la falta de una versión concluyente que aumenta la inquietud de quienes buscan entender qué ocurrió. El CSKA de Moscú, club donde inició su camino profesional, envió un mensaje dirigido a la familia y allegados del futbolista. “Nuestras sinceras condolencias a toda la familia y amigos. ¡Descansa en paz, Lionel!”, compartió el equipo de prensa del conjunto ruso.