La NBA impulsa la creación de una liga europea

La NBA anuncia el lanzamiento de una liga europea para 2027 (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

La NBA dio un paso histórico al confirmar su ambicioso plan para crear una nueva liga continental: la NBA Europa. Con el apoyo inicial de equipos de gran tradición como Real Madrid y Alba Berlín, el proyecto se perfila como la mayor apuesta de la liga estadounidense fuera de sus fronteras, con el objetivo de iniciar el torneo en 2027 y transformar el panorama del baloncesto europeo.

La noticia se conoció en Berlín, en el marco del primer partido oficial de temporada regular de la NBA en suelo alemán, donde Orlando Magic y Memphis Grizzlies protagonizaron un espectáculo ante un lleno total.

Allí, Adam Silver confirmó que las conversaciones con Real Madrid están avanzadas y que se han mantenido contactos con otros clubes españoles. “Estamos intentando encontrar la mejor combinación entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y la innovación”, afirmó el comisionado de la NBA en declaraciones recogidas por RFI.

La propuesta no solo busca sumar equipos consagrados, sino también abrir espacio a nuevas franquicias, financiadas inicialmente por los propios clubes miembros.

Adam Silver confirma que la propuesta impulsará la innovación y la tradición en el basket europeo, con equipos consagrados y nuevas franquicias (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Una liga europea con sello NBA: detalles y expectativas

El plan de la NBA contempla una liga conformada por entre 10 y 12 franquicias fijas, con la posibilidad de ampliar hasta dieciséis equipos a través de plazas abiertas y sistemas de clasificación. La estructura propuesta se inspira en el modelo estadounidense, donde los participantes mantienen su plaza de manera estable, pero introduce la opción de que clubes emergentes puedan acceder al torneo en futuras temporadas.

Silver explicó que el modelo busca integrar a equipos ya consolidados en Europa, como el Real Madrid, y a organizaciones que representen innovación y gestión moderna. “Alba Berlín es el modelo de club que nos gustaría ver en la futura liga europea”, señaló, tomando como ejemplo al club alemán.

La financiación inicial de la competición provendrá de los propios clubes y sus inversores, una apuesta a largo plazo que, según Silver, requerirá paciencia para alcanzar la rentabilidad. “Si lanzamos esta liga con éxito, tardará un tiempo en ser rentable; no es algo a corto plazo”, explicó el mandamás de la NBA, subrayando que el proyecto debe entenderse como una inversión de futuro.

El auge del básquet en Europa y la popularidad creciente de la NBA han sido factores claves para impulsar este proyecto. Durante los próximos tres años, se disputarán seis partidos de la NBA en cuatro ciudades europeas —Londres, Manchester, Berlín y París— como parte de una estrategia para preparar el terreno y captar el interés de nuevos aficionados e inversores. “Queremos encontrar la mejor manera de combinar tradición e innovación, utilizando lo mejor de ambos mundos”, sentenció Silver.

Los Orlando Magic derrotaron este jueves a los Memphis Grizzlies por 118-111, en el partido que se disputó en el Uber Arena de Berlín (REUTERS/Annegret Hilse)

Las reacciones en el viejo continente

El anuncio generó reacciones divididas. Mientras algunos clubes ven la propuesta como una oportunidad única para modernizar la competición y atraer nuevos ingresos, la Euroliga, actual máxima competición de clubes en Europa, ha manifestado su preocupación sobre una posible competencia directa.

Según reportes recogidos por el diario AS, la Euroliga incluso ha amenazado con acciones legales si alguno de sus clubes rompe acuerdos vigentes para unirse a la nueva liga.

Ante esta situación, Silver intentó llevarles calma a los europeos. “No creo que sea inevitable un enfrentamiento. Creo que hay un espacio amplio para la competencia”, afirmó el directivo, dejando abierta la puerta a la convivencia de ambas ligas.

En este contexto, el Real Madrid emerge como uno de los protagonistas del cambio. El club blanco, que actualmente milita en la Euroliga, ha intensificado sus contactos con la NBA y se perfila como uno de los candidatos clave para liderar la nueva competición.

La semana próxima, y aprovechando la presencia de Silver y su equipo en el Viejo Continente, se celebrará una reunión clave en Londres con equipos europeos e inversores interesados. Allí, la NBA presentará en detalle el modelo de la nueva competición, sus reglas de participación y el posible calendario, con la mira puesta en un lanzamiento oficial para 2027.