200.000 dólares y juveniles “reclutados”: una ex figura de la NBA quedó implicada en una causa por arreglo de partidos

Antonio Blakeney está involucrado en una causa por amaño de partidos (Crédito: Mike DiNovo-USA TODAY Sports)

A pocos meses de la detención de dos figuras de la NBA en medio de una causa por apuestas ilegales, la liga de básquet más importante del mundo volvió a estar en el centro de la escena durante este jueves después de que Antonio Blakeney, ex jugador de los Chicago Bulls, quedara involucrado en una investigación por presunto amaño de partidos en diferentes juegos de la NCAA (liga universitaria de Estados Unidos) y la Asociación China de Baloncesto.

Según manifestó el diario The Guardian, Blakeney es una de las 26 personas imputadas a las que se les elevaron cargos, que van desde soborno y fraude electrónico hasta conspiración. ABC News manifestó que el escolta de 1.94 de altura es uno de los 17 jugadores de baloncesto “nombrados” dentro del esquema de manipulación, según la acusación revelada por un tribunal federal de Filadelfia.

El estadounidense de 29 años firmó en 2017 por dos temporadas con los Bulls como agente libre. En esos dos cursos, promedió 7,6 puntos y 1,8 rebotes en 76 partidos de su carrera. En los últimos tres años defendió los colores de Jiangsu Dragons y Nanjing Monkey King de China y, en la actualidad, milita en el Hapoel Tel Aviv de Israel desde 2024.

“Blakeney es nombrado, pero no acusado”, citó ABC News sobre el norteamericano involucrado. Por otro lado, USA Today afirmó, en base a los dichos de los fiscales, que “recibió un pago único en efectivo de 200.000 dólares, que otro acusado dejó en una unidad de almacenamiento que Blakeney tenía en Florida”. “Más tarde, Blakeney buscó reclutar a jugadores universitarios para manipular el marcador en partidos de la NCAA”, sentenció la nota firmada por Steve Gardner.

Blakeney disputó dos temporadas en Chicago Bulls (Crédito: Reuters/Carlos Jasso)

La causa tiene como eje el reclutamiento de jugadores con la promesa de un pago significativo a cambio de que estos tuvieran un rendimiento inferior al esperado durante un partido, según recogió The Guardian a través de los documentos judiciales: “Las casas de apuestas no habrían pagado esas apuestas si hubieran sabido que los acusados ​​arreglaron esos partidos”. Se informó que, a partir de atraer a los basquetbolistas, se realizaban grandes apuestas por cientos de miles de la moneda estadounidense en contra de los equipos de esos jugadores, defraudando a las casas de apuestas y a otros apostadores.

Las autoridades informaron que las apuestas de los acusados en los 29 partidos investigados fueron “exitosas” en muchos casos y las casas de apuestas asumieron las pérdidas. El diario británico detalló que todo comenzó a partir de dos encuentros de 2023 en la Asociación China de Baloncesto y, debido a su éxito, empezaron a manipular partidos de la NCAA en enero de 2025 con sobornos a jugadores que oscilaban entre 10.000 y 30.000 dólares por partido. Los pedidos estaban relacionados a que el equipo en cuestión no cubriera el margen de puntos de una primera mitad o en todo el partido.

ABC News aseguró que Marves Fairley y Shane Hennen fueron los presuntos reclutadores de Antonio Blakeney, máximo anotador de la CBA (Asociación China de Básquetbol), para ofrecerle un pago a cambio de una menor producción a la esperada: “Blakeney también reclutó a otros jugadores de su equipo para que se unieran a la trama”.

Una de las intervenciones destacadas de Blakeney en los Bulls (Crédito: Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports)

Según precisó The Guardian, Simeon Cottle, Carlos Hart, Oumar Koureissi y Camian Shell, cuatro de los jugadores acusados, actualmente tienen continuidad en el Kennesaw State, Eastern Michigan, Texas Southern y Delaware State, respectivamente, pero la presentación judicial no se vincula a su producción en la presente temporada. De hecho, Cottle jugó este miércoles y aportó 21 puntos en el triunfo por 89-86 sobre la FIU (Universidad Internacional de Florida).

Por otro lado, ABC News aportó los nombres de Cedquavious Hunter y Dequavion Short, otros basquetbolistas que fueron sancionados en noviembre por la NCAA por un presunto arreglo de partidos.

El fiscal estadounidense, David Metcalf, definió el caso como una “corrupción significativa de la integridad de los deportes” y caratuló el plan como una “conspiración criminal internacional”. Hay 15 acusados que jugaron este deporte en la esfera universitaria de la División I de la NCAA durante el curso 2024/25, y varios de ellos mantienen su presente en la liga durante esta temporada. Otro cinco jugaron en la 2023/24. Los implicados se arriesgan a una pena máxima de 20 años por el delito de fraude o de cinco años en lo respectivo a los sobornos, contó USA Today.

El presidente de la NCAA, Charlie Baker, se expidió sobre el hecho a través de un comunicado: “Proteger la integridad de la competición es de suma importancia para la NCAA. Agradecemos a las fuerzas del orden que trabajan para detectar y combatir los problemas de integridad y la manipulación de partidos en los deportes universitarios”.