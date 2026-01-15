Espana agencias

118-111. Los Magic remontan en el estreno de la NBA en Berlín ante los Grizzlies

Redacción Deportes, 15 ene (EFE).- Los Orlando Magic derrotaron este jueves a los Memphis Grizzlies por 118-111, con remontada incluida en la segunda parte, en el partido que se disputó en Berlín, en el Uber Arena.

La NBA programó dos partidos en Europa, el de este jueves en Berlín y el que va a disputarse el domingo en Londres, ciudad que alberga encuentros de la Liga estadounidense por décima vez en su historia.

Un partido especial para los hermanos Franz y Moritz Wagner y el brasileño-germano Tristan Da Silva: Franz, una de las estrellas de los Magic, volvió al quinteto inicial después de estar alejado de la pista desde el 7 de diciembre debido a un esguince de tobillo.

Un partido que empezó con claro dominio del equipo de Santi Aldama durante el primer y segundo cuarto, donde llegó a estar 20 puntos por encima de los de Orlando antes del descanso (58-67).

En el tercer cuarto, los Magic reaccionaron gracias a los 26 puntos del estadounidense Paolo Banchero, donde dejaron el tercer cuarto 5 puntos por encima de los Grizzlies.

El último cuarto evolucionó muy ajustado para ambos equipos, pero Anthony Rubén y Franz Wagner se echaron el equipo a la espalda marcando 21 y 18 puntos, respectivamente, que fueron clave para que los Magic remontaran y se llevaran la victoria del primer partido en tierras alemanas.

Por parte de los Grizzlies, Jaren Jackson y el español Santi Aldama fueron los máximos anotadores del partido, con 30 y 18 puntos, respectivamente.

Estos dos equipos volverán a enfrentarse este domingo en Londres. EFE

