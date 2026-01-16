Deportes

Fotos en el gimnasio, guiños en las redes y un testigo anónimo: los detalles del escándalo de infidelidad de una estrella del fútbol

El local Total Fusion, epicentro de la “traición”. Cómo fue el engaño de una figura del deporte australiano a su esposa con su mejor amiga

Guardar
Lachie Neale, estrella del fútbol
Lachie Neale, estrella del fútbol australiano, engañó a su esposa Jules con su mejor amiga

La separación entre Lachlan Neale y su esposa Jules ha cobrado notoriedad, no solo por tratarse del reconocido jugador de los Brisbane Lions, sino por el impacto público de las recientes revelaciones sobre su vínculo personal con Tess Crosley, exmejor amiga de Jules. La relación extramatrimonial entre Neale y Crosley se mantuvo con un nivel de exposición tal que sorprendió incluso a integrantes habituales del exclusivo gimnasio Total Fusion en Newstead, Queensland, donde ambos son miembros frecuentes. Las consecuencias inmediatas incluyeron el retorno de Jules a Australia Occidental con sus dos hijos pequeños, mientras Neale se instaló en un apartamento en Brisbane.

Tess Crosley ha compartido fotos
Tess Crosley ha compartido fotos suyas en la elegante cadena de gimnasios. (Foto: tesscrosley/Instagram)

Un testigo relató al medio news.com.au que “por meses él ha sido muy afectuoso y sin mucha vergüenza con esa mujer, Tess”. Esta persona, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a ser vetada del gimnasio, afirmó: “No intentaron ocultarlo”. La frecuencia y la naturalidad de sus actos públicos de afecto llevaron al testigo a suponer que Neale ya se encontraba soltero. The Herald Sun agregó que, según otra fuente, la pareja “no era discreta” ni en público ni en privado y su relación habría comenzado hace unos seis meses.

Lachie Neale en un video
Lachie Neale en un video promocional del gimnasio Total Fusion Platinum en Brisbane (Foto: Instagram)

El gimnasio Total Fusion ha sido escenario recurrente del escándalo. Neale protagonizó allí un video promocional en redes sociales exhibiendo su rutina física y hábitos de bienestar, mientras Crosley compartió una selfie en los baños del lugar en diciembre de 2025, sin etiquetar el sitio, pero revelando detalles identificables en la imagen.

La pareja solía comentar y
La pareja solía comentar y apoyarse mutuamente en sus publicaciones en redes sociales. Esta foto muestra la azotea de uno de los gimnasios Total Fusion. (Foto: tesscrosley/Instagram)

El establecimiento destaca por ofrecer servicios de bienestar y tecnología de última generación, desde terapia de flotación y crioterapia —de la que Neale es usuario regular—, hasta saunas de infrarrojos. En algunas sucursales, los socios acceden a spa, tratamientos faciales, masajes y prestaciones asociadas a la fisioterapia y dietética. La cadena posee seis sedes en Queensland y su propuesta de “lujo como estilo de vida” se refleja en que las tarifas no están publicadas en su sitio web, sino que requieren consulta directa.

Tess y su esposo, Ben,
Tess y su esposo, Ben, asistían con frecuencia a los partidos de los Lions. (Foto: tesscrosley/Instagram)

El rastreo digital de la relación coincide con los supuestos seis meses del affaire: news.com.au verificó que Neale comenzó a dejar comentarios en las fotos de Crosley en Instagram desde junio de 2025. Entre los intercambios públicos, Neale dejó un emoji de corazón en una publicación titulada “bit of life” donde la imagen inicial mostraba la terraza del gimnasio compartido, y bromeó sobre los colores de un pañuelo que Crosley y su esposo llevaban en una imagen, ambos con bufandas del club Lions. En otra interacción, Crosley citó en la leyenda una frase de Harry Potter: “Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas”, ante lo cual Neale replicó: “contraseña Dumbledore”.

Lachie y Jules Neale fotografiados
Lachie y Jules Neale fotografiados con Ben y Tess Crosley. Jules y Tess eran grandes amigas (Foto en Instagram)

La dinámica online, que parecía reflejar el grado de afinidad entre ambas parejas, cambió radicalmente en enero, cuando Jules anunció en Instagram su separación de Neale y negó estar “intentando arreglar nada”. Añadió: “Me han traicionado de la forma más inimaginable”. Poco después, Crosley apareció envuelta en la polémica tras quedar evidenciado en redes sociales que Jules la había eliminado de su lista de amistades.

Lachie Neale se separó de
Lachie Neale se separó de su esposa tras un escándalo

Uno de los picos de tensión pública ocurrió durante la celebración de la final de los Brisbane Lions en septiembre de 2025. Crosley compartió fotos grupales de la velada victoriosa, a lo que Jules respondió directamente en un comentario: “Borra estas fotos, eres idiota, te estás avergonzando”. Ese mensaje fue luego eliminado. A los pocos días, Crosley celebró su cumpleaños número 30 con una serie de fotos donde su esposo Ben no estaba presente, despertando nuevas sospechas.

Tess Crosley, la tercera en
Tess Crosley, la tercera en discordia

En cuanto al círculo familiar inmediato, Neale abordó a los medios el 2 de enero y asumió la responsabilidad por la crisis matrimonial: “Aunque no entraré en detalles, puedo decir que he defraudado a mi familia y pido perdón por mis actos, que han herido a quienes más quiero. Estoy profundamente arrepentido”. A la fecha de publicación, Neale declinó ampliar sus declaraciones, mientras ni Crosley ni el gimnasio han respondido a las solicitudes de news.com.au. Por su parte, Ben Crosley ha sido visto sin el anillo de casado, pero no ha hecho comentarios públicos.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLachlan NealeTess Crosley

Últimas Noticias

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

El jugador nacido en Nueva York superó al brasileño Boscardin Dias por 6-4 y 6-2. Lautaro Midón y Juan Manuel La Serna quedaron eliminados. Justina González Daniele, Victoria Bosio y Florencia Urrutia se metieron entre las ocho mejores en el Tenis Club Argentino

Andrea Collarini es el único

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Las escuderías hermanas fueron las primeras en lanzar las liverys que utilizarán a lo largo de todo el año. Además, en su nueva asociación con Ford, presentaron un boceto sobre cómo será el monoplaza de la nueva normativa técnica

Red Bull y Racing Bulls

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Luke Littler es sensación en Inglaterra y está llamado a marcar una época en la disciplina

Tiene 18 años, ya ganó

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

En el verano de 2004, el Doctor preparó en Mar del Plata a Estudiantes para salvarse del descenso. Y lo hizo con su impronta

Las travesuras de Bilardo en

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally

Thierry y Laurent Campos, de chicos amaron la carrera gracias a su padre. Duermen en carpa, no tienen un equipo y ellos mismos reparan el auto. El armado artesanal y a pulmón del coche que participa en la categoría Classic

La emotiva historia de los
DEPORTES
Andrea Collarini es el único

Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

Red Bull y Racing Bulls presentaron su diseño oficial para la temporada 2026 de la Fórmula 1: las espectaculares fotos

Tiene 18 años, ya ganó dos Mundiales y firmó un contrato de USD 27 millones por su habilidad jugando a los dardos

Las travesuras de Bilardo en su última pretemporada como técnico: el “guasón”, un hotel especial y el conserje menos pensado

La emotiva historia de los hermanos que corren el Dakar con un Renault 18 Break: por qué representan el auténtico espíritu del Rally

TELESHOW
Maru Botana y Sofía Solá:

Maru Botana y Sofía Solá: días de playa, mate y complicidad en Punta del Este

Verano Trippin llega a Prime Video: Zoe Hochbaum, Miranda de la Serna y una película sobre el fin de la adolescencia

La amistad entre Damián De Santo y Martín Seefeld, el secreto detrás de su éxito en la costa: “El humor salva”

Quién fue eliminado en el repechaje de MasterChef Celebrity: “Uno de ustedes abandona la cocina para siempre”

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán celebró el acuerdo alcanzado

Taiwán celebró el acuerdo alcanzado con EEUU para reducir aranceles e impulsar inversiones tecnológicas

EEUU inició el traslado de activos aéreos, terrestres y navales a Medio Oriente en medio de la tensión regional por la crisis en Irán

EN VIVO | Nueva Zelanda cerró su embajada en Irán y expulsó a sus diplomáticos de Teherán ante la represión del régimen

Guterres ve un “paso importante” en el lanzamiento de la segunda fase del plan de paz de Donald Trump para Gaza

Japón y Estados Unidos acordaron ampliar ejercicios militares y la producción de misiles ante la presión del régimen chino