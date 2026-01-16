Fotos en el gimnasio, guiños en las redes y un testigo anónimo: los detalles del escándalo de infidelidad de una estrella del fútbol

Lachie Neale, estrella del fútbol australiano, engañó a su esposa Jules con su mejor amiga

La separación entre Lachlan Neale y su esposa Jules ha cobrado notoriedad, no solo por tratarse del reconocido jugador de los Brisbane Lions, sino por el impacto público de las recientes revelaciones sobre su vínculo personal con Tess Crosley, exmejor amiga de Jules. La relación extramatrimonial entre Neale y Crosley se mantuvo con un nivel de exposición tal que sorprendió incluso a integrantes habituales del exclusivo gimnasio Total Fusion en Newstead, Queensland, donde ambos son miembros frecuentes. Las consecuencias inmediatas incluyeron el retorno de Jules a Australia Occidental con sus dos hijos pequeños, mientras Neale se instaló en un apartamento en Brisbane.

Tess Crosley ha compartido fotos suyas en la elegante cadena de gimnasios. (Foto: tesscrosley/Instagram)

Un testigo relató al medio news.com.au que “por meses él ha sido muy afectuoso y sin mucha vergüenza con esa mujer, Tess”. Esta persona, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a ser vetada del gimnasio, afirmó: “No intentaron ocultarlo”. La frecuencia y la naturalidad de sus actos públicos de afecto llevaron al testigo a suponer que Neale ya se encontraba soltero. The Herald Sun agregó que, según otra fuente, la pareja “no era discreta” ni en público ni en privado y su relación habría comenzado hace unos seis meses.

Lachie Neale en un video promocional del gimnasio Total Fusion Platinum en Brisbane (Foto: Instagram)

El gimnasio Total Fusion ha sido escenario recurrente del escándalo. Neale protagonizó allí un video promocional en redes sociales exhibiendo su rutina física y hábitos de bienestar, mientras Crosley compartió una selfie en los baños del lugar en diciembre de 2025, sin etiquetar el sitio, pero revelando detalles identificables en la imagen.

La pareja solía comentar y apoyarse mutuamente en sus publicaciones en redes sociales. Esta foto muestra la azotea de uno de los gimnasios Total Fusion. (Foto: tesscrosley/Instagram)

El establecimiento destaca por ofrecer servicios de bienestar y tecnología de última generación, desde terapia de flotación y crioterapia —de la que Neale es usuario regular—, hasta saunas de infrarrojos. En algunas sucursales, los socios acceden a spa, tratamientos faciales, masajes y prestaciones asociadas a la fisioterapia y dietética. La cadena posee seis sedes en Queensland y su propuesta de “lujo como estilo de vida” se refleja en que las tarifas no están publicadas en su sitio web, sino que requieren consulta directa.

Tess y su esposo, Ben, asistían con frecuencia a los partidos de los Lions. (Foto: tesscrosley/Instagram)

El rastreo digital de la relación coincide con los supuestos seis meses del affaire: news.com.au verificó que Neale comenzó a dejar comentarios en las fotos de Crosley en Instagram desde junio de 2025. Entre los intercambios públicos, Neale dejó un emoji de corazón en una publicación titulada “bit of life” donde la imagen inicial mostraba la terraza del gimnasio compartido, y bromeó sobre los colores de un pañuelo que Crosley y su esposo llevaban en una imagen, ambos con bufandas del club Lions. En otra interacción, Crosley citó en la leyenda una frase de Harry Potter: “Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas”, ante lo cual Neale replicó: “contraseña Dumbledore”.

Lachie y Jules Neale fotografiados con Ben y Tess Crosley. Jules y Tess eran grandes amigas (Foto en Instagram)

La dinámica online, que parecía reflejar el grado de afinidad entre ambas parejas, cambió radicalmente en enero, cuando Jules anunció en Instagram su separación de Neale y negó estar “intentando arreglar nada”. Añadió: “Me han traicionado de la forma más inimaginable”. Poco después, Crosley apareció envuelta en la polémica tras quedar evidenciado en redes sociales que Jules la había eliminado de su lista de amistades.

Lachie Neale se separó de su esposa tras un escándalo

Uno de los picos de tensión pública ocurrió durante la celebración de la final de los Brisbane Lions en septiembre de 2025. Crosley compartió fotos grupales de la velada victoriosa, a lo que Jules respondió directamente en un comentario: “Borra estas fotos, eres idiota, te estás avergonzando”. Ese mensaje fue luego eliminado. A los pocos días, Crosley celebró su cumpleaños número 30 con una serie de fotos donde su esposo Ben no estaba presente, despertando nuevas sospechas.

Tess Crosley, la tercera en discordia

En cuanto al círculo familiar inmediato, Neale abordó a los medios el 2 de enero y asumió la responsabilidad por la crisis matrimonial: “Aunque no entraré en detalles, puedo decir que he defraudado a mi familia y pido perdón por mis actos, que han herido a quienes más quiero. Estoy profundamente arrepentido”. A la fecha de publicación, Neale declinó ampliar sus declaraciones, mientras ni Crosley ni el gimnasio han respondido a las solicitudes de news.com.au. Por su parte, Ben Crosley ha sido visto sin el anillo de casado, pero no ha hecho comentarios públicos.