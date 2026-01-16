Andrea Collarini es el único semifinalista argentino en el AAT Challenger y tres tenistas nacionales avanzaron a cuartos del W50

Andrea Collarini tuvo otra actuación sólida en el Tenis Club Argentino (Fuente: Prensa AAT / Omar Rasjido)

Este jueves se completó una nueva jornada del AAT Challenger Edición TCA y del W50 de Buenos Aires, certámenes organizados por la Asociación Argentina de Tenis que inauguran oficialmente la temporada 2026 en el país. En el cuadro masculino, Andrea Collarini quedó como el único representante local en las semifinales, mientras que en el evento femenino, Justina González Daniele, Victoria Bosio y Florencia Urrutia lograron avanzar a la instancia de las ocho mejores.

La jornada en las canchas del Tenis Club Argentino (TCA) comenzó con las eliminaciones de Lautaro Midón y Juan Manuel La Serna, dos de los nombres que habían generado expectativa en la previa. En el turno matutino, el correntino de 21 años cayó ante el experimentado peruano Juan Pablo Varillas por 6-3, 4-6 y 6-3.

Midón, segundo preclasificado y ganador de la Beca Galperín al Mérito 2025, batalló hasta el final y llegó a recuperarse de un 1-3 en el set decisivo. Incluso salvó una bola de partido y dispuso de tres oportunidades de quiebre con el marcador 3-5, pero el limeño logró sostener su servicio y sellar el pase a semifinales.

Más tarde fue el turno de La Serna, que había comenzado su partido con señales prometedoras. El catamarqueño logró dos quiebres y se adelantó 4-1, pero Franco Agamenone reaccionó a tiempo y forzó el tie-break, donde el cordobés que compite bajo bandera italiana se impuso por 7-6 (5).

El segundo set repitió el guión con los roles invertidos: Agamenone se escapó 5-1 y, pese a la reacción final del argentino, logró cerrar el duelo por 7-6 (5) y 6-3.

Esta vez no pudo ser para Juan Manuel La Serna (Fuente: Prensa AAT / Omar Rasjido)

El único triunfo nacional del día llegó de la mano de Andrea Collarini. El jugador nacido en Nueva York y radicado en la Argentina desde su infancia superó con autoridad al brasileño Pedro Boscardin Dias por 6-4 y 6-2 y se metió en las semifinales en su primer torneo del año.

Su próximo rival será Varillas, con quien está 8-4 abajo en el historial de enfrentamientos. Sin embargo, el antecedente más reciente fue favorable a Collarini, vencedor en el Challenger 75 de Tallahassee 2025.

Golpes argentinos en el W50

En el cuadro femenino, la jornada trajo buenas noticias. En el Court 10, Justina González Daniele protagonizó la actuación más resonante del día: la tenista de 20 años eliminó a la segunda preclasificada, la estadounidense Anna Rogers, por 4-6, 6-4 y 6-4.

González Daniele se repuso de desventajas tempranas -0-3 en los dos primeros sets y 0-2 en el decisivo- para conseguir la mejor victoria de su carrera por ranking y alcanzar por primera vez los cuartos de final de un torneo W50.

Tras el encuentro, compartió sus sensaciones: “Es un torneo al que veníamos sin muchas expectativas, tratando de hacerlo lo mejor posible y de dar lo mejor de mí. El partido fue medio raro, medio loco. Fue un sube y baja anímico, pero pude mantenerme un poquito más, escuchar a mi entrenador y jugar punto a punto. De a poco me la fui creyendo y, por suerte, lo pude sacar”.

La emoción se multiplicó con el acompañamiento desde las tribunas. Familiares y amigos del club El Jagüel coparon el estadio y le dieron un marco especial a la victoria. “El esfuerzo no es solo mío, sino también de ellos que me bancan en esta locura. Poder tenerlos acá es algo increíble”, remarcó.

También Florencia Urrutia se aseguró un lugar entre las ocho mejores. Bajo un calor sofocante, la santafesina de 24 años venció a la brasileña Thaisa Pedretti por 6-3 y 7-5 y jugará por primera vez los cuartos de final de un W50. El próximo desafío será exigente: enfrentará a Carolina Alves, máxima favorita del torneo.

Victoria Bosio completó el tridente argentino al imponerse con claridad sobre Berta Bonardi por 6-0 y 6-2, apoyada en su experiencia y solidez.

Victoria Bosio derrotó a Berta Bonardi (Fuente: Prensa AAT / Florencia Agulló)

Resultados del jueves 15 de enero

AAT Challenger – Edición TCA (cuartos de final)

Juan Pablo Varillas (PER) a Lautaro Midón (ARG) 6-3, 4-6 y 6-3

Franco Agamenone (ITA) a Juan Manuel La Serna (ARG) 7-6 (5) y 6-3

Andrea Collarini (ARG) a Pedro Boscardin Dias (BRA) 6-4 y 6-2

W50 Buenos Aires – octavos de final

Justina González Daniele (ARG) a Anna Rogers (USA) 4-6, 6-4 y 6-4

Florencia Urrutia (ARG) a Thaisa Pedretti (BRA) 6-3 y 7-5

Victoria Bosio (ARG) a Berta Bonardi (ARG) 6-0 y 6-2

La actividad continuará este viernes desde las 10:00, con los cuartos de final del cuadro femenino. Bosio enfrentará a la ecuatoriana Mell Reasco, Urrutia buscará el golpe mayor ante Alves y González Daniele se medirá con la búlgara Gergana Topalova.

A partir de las 11:00, se disputarán las semifinales masculinas entre Collarini y Varillas, y Agamenone frente al boliviano Murkel Dellien. Toda la acción podrá seguirse en vivo por TyC Sports Play y el streaming oficial de la ITF.