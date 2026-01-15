Las 7 joyas de Boca que se consagraron campeones en Reserva y fueron cedidas a otros clubes del fútbol argentino

La Reserva de Boca Juniors vivió una temporada destacada en 2025, en la que el equipo se consagró como campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones bajo la conducción de Mariano Herrón. Como resultado de ese rendimiento, siete futbolistas surgidos de la cantera xeneize fueron cedidos a préstamo a diferentes clubes del fútbol argentino. La lista incluye nombres que tuvieron protagonismo en la obtención de los títulos y que ahora buscarán ganar experiencia en otros equipos.

Uno de los casos más resonantes es el de Jabes Saralegui, quien tras disputar 42 partidos con la camiseta azul y oro entre 2023 y 2024, volverá a Tigre. Allí se consolidó como titular y llegó a portar la camiseta número 10, una señal de la importancia que alcanzó en el equipo dirigido por Diego Dabove. El club de Victoria, que disputará la Copa Sudamericana en 2026, logró asegurar una nueva cesión del mediocampista hasta diciembre, con opción de compra. Huracán también había mostrado interés en el jugador.

Jabes Saralegui renovaría el préstamo con Tigre para disputar la Copa Sudamericana

Otro futbolista que continuará su carrera lejos de La Bombonera es Ignacio Rodríguez. El delantero regresó tras marcar seis goles en 28 partidos en Nueva Chicago y fue cedido nuevamente, esta vez a Atlanta, por un año y sin opción de compra. El club de Villa Crespo ya oficializó su incorporación y lo presentó como refuerzo para la Primera Nacional.

En tanto, Brandon Cortes sumó una nueva experiencia fuera de Boca. El volante, que debutó en 2019 y acumuló cinco partidos oficiales, firmó préstamo con Patronato hasta diciembre de 2026. El club de Paraná anunció oficialmente su llegada tras su paso por Nueva Chicago, en lo que representa una nueva oportunidad para el jugador de 24 años.

Matei Mendía y Santiago Dalmasso son los últimos juveniles de Boca que acordaron su salida a Platense

La nómina de juveniles cedidos se completa con Mateo Mendía y Santiago Dalmasso, quienes se unieron a Platense por un período de doce meses. Mendía debutó en la Primera División de Boca en 2024, mientras que Dalmasso sumó minutos en la Copa Sudamericana. Platense, que disputará la Copa Libertadores por primera vez en su historia, amplió su plantel con estos refuerzos provenientes de la cantera xeneize.

Por último, Julián Ceballos y Valentino Simoni fueron anunciados como incorporaciones de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, club recientemente ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino. Ambos jugadores llegan a préstamo por una temporada, con cargo y opción de compra. Simoni, quien portó la camiseta número 9 en la Reserva, y Ceballos, que tuvo protagonismo en All Boys, buscarán consolidarse en el equipo dirigido por Ariel Broggi.

Julián Ceballos y Valentino Simoni también ganarán minutos en Gimnasia de Mendoza

El éxodo de estos siete jugadores refleja la política de Boca Juniors de foguear a sus jóvenes promesas en otros equipos, a la espera de que puedan regresar con mayor experiencia y posibilidades de pelear un lugar en la Primera. Las cesiones responden a la amplia competencia interna y a la intención de que los futbolistas mantengan ritmo de competencia en diferentes categorías del fútbol argentino.

Asimismo, los cuatro juveniles que son seguidos de cerca por Claudio Úbeda son: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores. El contexto responde a necesidades en varias posiciones del equipo principal, principalmente tras la salida de figuras como Frank Fabra y la incertidumbre por el futuro de otros jugadores, que abren espacio para que estos juveniles sean evaluados durante la preparación para la próxima temporada. Lucas Blondel es pretendido por Argentinos Juniors y Tigre, mientras que la partida de Luis Advíncula liberó otro lugar.

Entre los ascendidos, Dylan Gorosito se destaca como uno de los nombres más sobresalientes. El lateral derecho de 19 años suma 36 partidos, dos asistencias y dos títulos en Reserva, ya tuvo minutos en Primera y ha integrado tanto la selección argentina Sub 20 como la Sub 17, donde participó en el Mundial de Indonesia 2023. Su contrato se extiende hasta diciembre de 2028.

Dylan Gorosito, figura en la selección Sub 20, será tenido en cuenta por Claudio Úbeda en la Primera División de Boca

Santiago Zampieri, lateral izquierdo de 18 años, se afirmó esta temporada en la Reserva con 34 partidos jugados, un gol y cuatro asistencias. Su llegada al primer equipo responde a la necesidad de cubrir la banda tras la partida de Fabra; Zampieri tiene contrato hasta diciembre de 2027.

El mediocampista ofensivo Tomás Aranda, también de 18 años, se consolidó en 2025 como figura del equipo en torneos claves y fue blindado en mayo con contrato hasta diciembre de 2029, sumando en el año cuatro goles y cuatro asistencias.

Por su parte, Leonel Flores, oriundo de Béccar, alcanzó 10 goles y una asistencia en 33 partidos tras un primer semestre destacado en la Reserva y actuaciones clave en la fase final del campeonato. Iker Zufiaurre, delantero también campeón en la Reserva de 2025, podría sumarse.