Deportes

Las 7 joyas de Boca que se consagraron campeones en Reserva y fueron cedidas a otros clubes del fútbol argentino

El Xeneize acordó préstamos por varias de sus figuras en busca de continuidad. Los detalles

Guardar

La Reserva de Boca Juniors vivió una temporada destacada en 2025, en la que el equipo se consagró como campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones bajo la conducción de Mariano Herrón. Como resultado de ese rendimiento, siete futbolistas surgidos de la cantera xeneize fueron cedidos a préstamo a diferentes clubes del fútbol argentino. La lista incluye nombres que tuvieron protagonismo en la obtención de los títulos y que ahora buscarán ganar experiencia en otros equipos.

Uno de los casos más resonantes es el de Jabes Saralegui, quien tras disputar 42 partidos con la camiseta azul y oro entre 2023 y 2024, volverá a Tigre. Allí se consolidó como titular y llegó a portar la camiseta número 10, una señal de la importancia que alcanzó en el equipo dirigido por Diego Dabove. El club de Victoria, que disputará la Copa Sudamericana en 2026, logró asegurar una nueva cesión del mediocampista hasta diciembre, con opción de compra. Huracán también había mostrado interés en el jugador.

Jabes Saralegui renovaría el préstamo
Jabes Saralegui renovaría el préstamo con Tigre para disputar la Copa Sudamericana

Otro futbolista que continuará su carrera lejos de La Bombonera es Ignacio Rodríguez. El delantero regresó tras marcar seis goles en 28 partidos en Nueva Chicago y fue cedido nuevamente, esta vez a Atlanta, por un año y sin opción de compra. El club de Villa Crespo ya oficializó su incorporación y lo presentó como refuerzo para la Primera Nacional.

En tanto, Brandon Cortes sumó una nueva experiencia fuera de Boca. El volante, que debutó en 2019 y acumuló cinco partidos oficiales, firmó préstamo con Patronato hasta diciembre de 2026. El club de Paraná anunció oficialmente su llegada tras su paso por Nueva Chicago, en lo que representa una nueva oportunidad para el jugador de 24 años.

Matei Mendía y Santiago Dalmasso
Matei Mendía y Santiago Dalmasso son los últimos juveniles de Boca que acordaron su salida a Platense

La nómina de juveniles cedidos se completa con Mateo Mendía y Santiago Dalmasso, quienes se unieron a Platense por un período de doce meses. Mendía debutó en la Primera División de Boca en 2024, mientras que Dalmasso sumó minutos en la Copa Sudamericana. Platense, que disputará la Copa Libertadores por primera vez en su historia, amplió su plantel con estos refuerzos provenientes de la cantera xeneize.

Por último, Julián Ceballos y Valentino Simoni fueron anunciados como incorporaciones de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, club recientemente ascendido a la máxima categoría del fútbol argentino. Ambos jugadores llegan a préstamo por una temporada, con cargo y opción de compra. Simoni, quien portó la camiseta número 9 en la Reserva, y Ceballos, que tuvo protagonismo en All Boys, buscarán consolidarse en el equipo dirigido por Ariel Broggi.

Julián Ceballos y Valentino Simoni
Julián Ceballos y Valentino Simoni también ganarán minutos en Gimnasia de Mendoza

El éxodo de estos siete jugadores refleja la política de Boca Juniors de foguear a sus jóvenes promesas en otros equipos, a la espera de que puedan regresar con mayor experiencia y posibilidades de pelear un lugar en la Primera. Las cesiones responden a la amplia competencia interna y a la intención de que los futbolistas mantengan ritmo de competencia en diferentes categorías del fútbol argentino.

Asimismo, los cuatro juveniles que son seguidos de cerca por Claudio Úbeda son: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores. El contexto responde a necesidades en varias posiciones del equipo principal, principalmente tras la salida de figuras como Frank Fabra y la incertidumbre por el futuro de otros jugadores, que abren espacio para que estos juveniles sean evaluados durante la preparación para la próxima temporada. Lucas Blondel es pretendido por Argentinos Juniors y Tigre, mientras que la partida de Luis Advíncula liberó otro lugar.

Entre los ascendidos, Dylan Gorosito se destaca como uno de los nombres más sobresalientes. El lateral derecho de 19 años suma 36 partidos, dos asistencias y dos títulos en Reserva, ya tuvo minutos en Primera y ha integrado tanto la selección argentina Sub 20 como la Sub 17, donde participó en el Mundial de Indonesia 2023. Su contrato se extiende hasta diciembre de 2028.

Dylan Gorosito, figura en la
Dylan Gorosito, figura en la selección Sub 20, será tenido en cuenta por Claudio Úbeda en la Primera División de Boca

Santiago Zampieri, lateral izquierdo de 18 años, se afirmó esta temporada en la Reserva con 34 partidos jugados, un gol y cuatro asistencias. Su llegada al primer equipo responde a la necesidad de cubrir la banda tras la partida de Fabra; Zampieri tiene contrato hasta diciembre de 2027.

El mediocampista ofensivo Tomás Aranda, también de 18 años, se consolidó en 2025 como figura del equipo en torneos claves y fue blindado en mayo con contrato hasta diciembre de 2029, sumando en el año cuatro goles y cuatro asistencias.

Por su parte, Leonel Flores, oriundo de Béccar, alcanzó 10 goles y una asistencia en 33 partidos tras un primer semestre destacado en la Reserva y actuaciones clave en la fase final del campeonato. Iker Zufiaurre, delantero también campeón en la Reserva de 2025, podría sumarse.

Temas Relacionados

Boca JuniorsTigreCentral Córdoba de Santiago del EsteroPlatensePatronato

Últimas Noticias

Drogas y un arma de fuego: el video del sorprendente hallazgo en el micro que llevaba a la barra de San Lorenzo a Uruguay

Los hechos ocurrieron cuando las autoridades detuvieron al ómnibus en la Ruta Nacional N.º 136, cerca de la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos

Drogas y un arma de

La feroz crítica a Mastantuono tras la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey: “Voy a pensar que los highlights de River son IA”

A pesar de anotar un gol en el 2-3 ante Albacete, el argentino quedó en el ojo de la tormenta, al igual que el resto del equipo

La feroz crítica a Mastantuono

Arturo Vidal participó de un juego viral y se consideró el volante “más completo” de la historia: su reacción al ver a de De Paul

El futbolista chileno compartió el video en sus redes sociales y alimentó la polémica

Arturo Vidal participó de un

Nutrición y recuperación extrema: el método de la leyenda del surf Kelly Slater para competir más allá de los 50 años

En el Ultimate Human podcast, el atleta estadounidense abordó cómo combina estrategias de alimentación, ayunos, protocolos de cuidados físicos y disciplina mental para mantenerse en la élite del deporte

Nutrición y recuperación extrema: el

Convirtió dos goles, fue el héroe del Betis en la Copa del Rey y suena como refuerzo de Boca: la frase que ilusionó a los hinchas

Chimy Ávila se refirió por primera vez a los rumores de una posible vuelta al fútbol argentino

Convirtió dos goles, fue el
DEPORTES
Drogas y un arma de

Drogas y un arma de fuego: el video del sorprendente hallazgo en el micro que llevaba a la barra de San Lorenzo a Uruguay

La feroz crítica a Mastantuono tras la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey: “Voy a pensar que los highlights de River son IA”

Arturo Vidal participó de un juego viral y se consideró el volante “más completo” de la historia: su reacción al ver a de De Paul

Nutrición y recuperación extrema: el método de la leyenda del surf Kelly Slater para competir más allá de los 50 años

Convirtió dos goles, fue el héroe del Betis en la Copa del Rey y suena como refuerzo de Boca: la frase que ilusionó a los hinchas

TELESHOW
La respuesta de Flor de

La respuesta de Flor de la V a los polémicos dichos de Maxi López: “Está confundido”

El paseo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova con su hija Alaia por las calles de Liverpool: “Qué papi canchero”

El polémico comentario de Maxi López sobre Florencia de la V que causó indignación en las redes

Allanaron la casa de la ex pareja de Romina Gaetani en la causa por violencia de género: buscaban un arma

Graciela Alfano se postuló para conducir MasterChef en lugar de Wanda Nara: “Vamos a levantar el rating”

INFOBAE AMÉRICA

Israel abatió a un alto

Israel abatió a un alto mando de Hamas tras un ataque en Gaza

5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo eso puede afectar su desarrollo emocional

Estados Unidos evalúa retirar requisito de visa a panameños

Las sorprendentes conexiones entre los puentes Einstein-Rosen y la ciencia ficción moderna

Un nuevo biosensor de sudor promete revolucionar la calidad del sueño, según un estudio